Protesti u Vašingtonu, opraštanje od Flojda kod njegovog rodnog mesta

Hiljade ljudi izašlo je na ulice glavnog grada Amerike na ono što se očekuje da budu najveće demonstracije u Vašingtonu protiv policijske brutalnosti. Za to vreme u Severnoj Karolini, stotine ljudi odaje poštu Džordžu Flojdu u njegovom rodnom gradu.

Vozila snaga za čuvanje reda i policija blokirali su centar Vašingtona za saobraćaj u očekivanju marša na kome se planira da bude oko 200 000 ljudi. Veliki protesti organizovani su i u drugim gradovima SAD, kao i širom sveta.

U Vašingtonu vlažno i toplo popodne (31 stepen Celzijusa) nije sprečilo ljude da se okupe u centru grada. Mnoge grupe demonstranata krenule su ka Beloj kući.

Među okupljenima se pojavila i gradonačelnica Mjuriel Bauzer, na ulici čiji je jedan deo nazvala "Životi crnaca su važni". Art Lindi, peta generacija stanovnika Vašingtona, povikao je "Potpredsednica Bauzer", dok je gradonačelnica prolazila.

Kaže da je on tako želi da bude, jer se ona oštro suprotstavljala predsedniku Amerike Donaldu Trampu.

"Bauzer se odlično suprotstavlja federalnim vlastima", kaže ovaj građevinar.

Za subotu nije najavljeno nijedno pojavljivanje Trampa u javnosti. Protesti se održavaju blizu njegovog golf kluba u Doralu, pored Majamija. Demonstracije su organizovali Latinoamerikaci za pokret "Životi crnaca su važni".

Opraštanje od Flojda

U Redfordu u Severnoj Karolini, malom gradu pored Flojdovog rodnog mesta Fajetsvil, ogroman red ispred crkve, ljudi čekaju da uđu da bi videli kovčeg sa njegovim telom. Red su čekali i ljudi sa malom decom i tinejdžerima. Mnogi ljudi su nosili zaštitne maske i pokrivali su lice.

Kada su unosili kovčeg, okupljeni su uzvikivali ime Džordža Flojda, i "Nema pravde, nema mira".

"Na njegovom mestu sam mogao da budem ja, mogao je da bude moj brat, moj otac, bilo ko od mojih crnih prijatelja. Užasno me je sve pogodilo, pogotovo činjenica da je Džordž Flojd rođen blizu mog rodnog mesta. To me je baš pogodilo", rekao je Erik Karlos iz Fajetsvila.

Hiljade ljudi traži pravdu za Džordža Flojda na ulicama Filadelfije, uzvikujući "Bez pravde nema mira".

Demonstranti su se okupili kod poznatih stepenica iz filma "Roki" i odatle krenuli ka Gradskoj većnici, gde su vikali "Životi crnaca su važni". Policajcima i pripadnicima Naconalne garde su uzvikivali: "Šta želimo? Pravdu! Kada? Odmah!"

Hiljade ljudi marširale su u Čikagu, protesti su bili miroljubivi, ali je gradonačelnica Lori Lajtfut odlučila da polcijski čas ostane na snazi uveče tokom vikenda. Grad je angažovao tri firme za obezbeđenje objekata da bi zaštitili prodavnice i apoteke.

Gradonačelnica Atlante Kejša Lens Botoms ukinula je policijski čas za subotu, koji je bio na snazi svako veče od prošlog petka, kada je u u centru grada bilo rušenja, pljački i lupanja izloga.