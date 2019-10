Priština odgovorila hapšenjima na srpsku blokadu u Interpolu

Pripadnici specijalne jedinice kosovske policije uhapsili su u sredu ujutru dve osobe, a za jednim osumnjičenim se još uvek traga, dok su kao obrazloženje vlasti u Prištini navele da se uhapšeni sumnjiče za umešanost u ubistvo srpskog političara Olivera Ivanovića.

Ovo nije prvi put da na poteze Beograda usledi odgovr iz Prištine. Konkretno, kosovske vlasti su u utorak od Generalne skupštine Interpola zatražili da se odloži glasanje o prijemu Kosova u tu međunarodnu policijsku organizaciju. Zvanični Beograd je ovo proglasio za pobedu, a kao i nekoliko puta ranije – usledila je akcija iz Prištine.

Direktor Kancelarije za KiM, Marko Đurić, govoreći o akciji ROSU (specijalne policijske snage) na severu Kosova, ocenio je ovu operaciju „kao brutalni upad i zabrinjavajuć, da predstavlja igranje sa mirom“.

Kako kaže Đurić, jedna od glavnih meta ova operacije je bio komandir operative KPS regiona Sever, Željko Bojić.

„To je nastavak akcije koju su ranije najavljivali i preduzimali pripadnici policije Kosova u saradnji sa njihovim Specijalnim tužilaštvom, to je kako su oni to nazvali u okviru akcije borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Ono što je možda simptomatično i u datoj situaciji možda i očekivano, da nakon one situacje u Interpolu na neki način kao odgovor dođe ono što se desilo jutros. Jer kada pogledamo i ranije su se neke stvari dešavala nakon toga što neke zemlje ili povuku priznanje, pa se uvedu takse ili kao sa Interpolom, prosto je to uvek bio neki revanš Prištine,“ kaže Vlade Radulović, vojni analitičar.

Sonja Biserko, osnivačica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, ocenjuje da je ovaj potez kosovskih snaga policije legitiman upad, s obzirom da se radi o hapšenju onih koji su osumnjičeni za ubistvo Olivera Ivanovića.

„Mislim da je to jedan od ključnih slučajeva jer može da otvori prostor za obračun sa organizovanim kriminalom koji je rak rana celog regiona, pa i Kosova. Mislim da su momentalno svi te mafijaške organizacije u savezu u regionu i da su protiv svih tih promena i reformi koje stoje pred nama i koje zapravo zapad traži od nas. Tu su ujedinjene te kriminalne strukture kojima nije u interesu nikakva promena,“ kaže Biserko.

Ono što Radulović vidi kao zabrinjavajuću činjenicu je to što je u pitanju hapšenja visoko rangiranih ljudi, Srba, i z kosovske policije,“ vidimo da se traga za načelnikom policije iz Severne Mitrovice“.

„To zabrinjava, ali sa druge strane zabrinjava i to što su oni osumnjičeni i što je povod za celu akciju slučaj ubistva Olivera Ivanovića. To sada stvara dodatnu dozu brige, ali rekao bih i tenzije što među Srbima koji žive na Kosovu, ali i ovde. Nema dileme da je to zastrašivanje od strane kosovskih albanaca i da takve akcije treba očekivati i ubuduće. Cela ova akcija daje jednu dimenziju koja, pre svega, ne ide Srbima u korist,“ kaže ovaj vojni analitičar.

Oliver Ivanović ubijen je ispred prostorija svoje stranke u Kosovskoj Mitrovici sa šest hitaca u leđa, tri meseca nakon lokalnih izbora u kojima je medijski i politički označen kao izdajnik i rušitelj srpskog jedinstva.

Dvojica predsednika – Vučić i Tači više puta su izlazili sa obećanjima i konkretnim rokovima za informacije, odnosno rešenjem slučaja, ali se to još uvek nije dogodilo ni posle skoro dve godine istrage.

„Ukoliko govorimo o tome ko ima više dokaznog materjala ili ko ima više detalja, možemo se složiti da je to kosovska strana. Sa druge strane stekao sam utisak da koliko god se naši istražni organi trude nismo nešto mnogo videli dokaznog materjala i nekih stvari koji upućuju. Opet, sve je to na nivou spekulacija i takva klima upravo pogoduje akcijama kao ovu koju smo videli jutros,“ navodi Radulović.

Specijalni tužilac Sulja Hodža precizirao je da je operacija upada 100 pripadnika specijanih jedinica na severu Kosova izvedena po nalogu Specijalnog tužilaštva, a izvršilac je Odeljenje za teška krivična dela prištinskog Osnovnog suda.

Portparol Kosovske poicije, Baki Keljani, izjavio je da kosovska policija traga za još jednim osumnjičenim Željkom Bojićem.

Prema njegovim rečima, privedeni su osumnjičeni za organizovani kriminal, učešće u prikrivanju dokaza i druge aktivnosti, koje su, kako je kazao, vezane za ubistvo Ivanovića.

Keljani je rekao i da su u jutrošnjoj akciji pripadnika ROSU zaplenjena tri komada oružja i municije, prenela je prištinska Gazeta Expres.