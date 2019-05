Srbi na severu Kosova uznemireni; Haradinaj: Akcija nije protiv Srba

Srbi na severu Kosova uznemireni su zbog današnje akcije policije u tom delu Kosova, a građane Severne Mitrovice u utorak ujutro je probudila sirena za vazdušnu opasnost. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj pohvalio je kako je rekao profesionalizam policije i istakao da današnja akcija nije bila usmerena protiv Srba, već protiv kriminala i šverca.

Jutrošnja akcija Policije Kosova u Severnoj Mitrovici počela je u šest sati i deset minuta u naselju Bošnjačka mahala. Nakon toga aktivirana je sirena za vazdušnu opasnost koja je bila uključena skoro dva sata.

Građani Severne Mitrovice ovako su prokomentarisali poslednje događaje:

"Pa normalno da mi nije bilo prijatno. Baš da sam se uplašio nisam, a onako da mi je bilo neprijatno, bilo je."

"Teror, klasičan teror. Naši u Srbiji ćute, oni rade svoj poso. To je to. Poručio bih predsedniku (Vučiću) da se malo više zauzme za ove Srbe ovde, da nismo mi ovde glineni golubovi. Samo prazna priča pomoćićemo Srbima i ništa od toga, ništa od toga nema, mi od prazne priče nemamo ništa."

"Ovo hapšenje je katastrofa. Izašla sam od muke sa detetom. Kad je mali čuo sirene, on - buka baba, buka. Toliko se uplašio. Mislim, nije mi jasno ništa. Sve sam prebrodila i muža izgubila 99' sad, teško. I vratila sam se. Samo ovu decu Bog nek čuva i da nam pomogne Vučić, nadamo se, Bog jedan i on ( Vučić)."

Haradinaj: Akcija nije usmerena protiv Srba

Premijer Kosova Ramuš Haradinaj rekao je na konferenciji za novinare da današnja akcija nije bia usmerena protiv Srba već protiv kriminala. On je kazao da su većinu dokaza protiv uhapšenih na severu nadležnimorganima dostavili upravo srpski građani. Novinare je zanimalo da li tokom akcije na severu Kosova bilo neophodno slanje specijalnih jedinica sa oklopnim vozilima.

"Prvo nije bio Rosu, već samo obična policija, ali pošto su postavljene prepreke i napadani su policajci vatrenim oružjem onda je morao i Rosu i to je standardna procedura. Ukoliko obične jedinice imaju određene poteškoće dolazi podrška. Rosu je bila podrška policiji koja je naišla na namerne prepreke postavljene od nepoznatih lica”, rekao je Haradinaj.

Haradinaj se osvrnuo i na reakciju Beograda o današnjoj situaciji rekavši da nema potrebe za ovakvom retorikom Srbije, jer Kosovo samo sprovodi red i zakon

"Kada Srbija udara na kriminal negde u Srbiji mi se ne žalimo i videli smo operacije srpske policije protiv grupa koje su povezane sa narkoticima i nešto drugo i zato mi bi zamolili Srbiju da razume i da ovde ne pravi razliku. Ovo se dešava na Kosovu, ali je ipak to protiv kriminala, protiv onih koji ugrožavaju život običnih građana na Kosovu i severu i tu poruku sam poslao svima tokom dana", kazao je Haradinaj.

Analitičari: Ništa neočekivano

Analitičar Nenad Radosavljević iz Leposavića kaže da današnja akcija policije na severu Kosova nije nikakvo iznenađenje, jer je kako kaže i sam predsednik Vučić nedavno govorio o toj akciji, ali da je i Priština najavljivala akcije usmerene protiv organizovanog kriminala.

"A što se tiče ove konkretne situacije, ovako kako se odvijala prosto se čini da je bila još jedna zloupotreba da se isceniriaju nekakva dešavanja, nalik na nekakve sukobe. Ne verujem baš u nekom velikom intenzitetu,ali da se u svakom slučaju kao proizvod toga proizvede to da dođe do nekakvog rešenja u smislu onoga kako su se zalagale neke strukture vlasti u Prištini i naravno vrhovni vođa u Beogradu, a to znači podela u nekakvom smislu ili na neki način", rekao je Radosavljević za Glas Amerike.

I Nedžmedin Spahiu kaže da akcija policije nije iznenađenje jer su slične akcije proteklih dana sprovođene i u ostalim delovima Kosova. On smatra da građani na severu Kosova ne treba da budu uznemireni, ali da ih je kako kaže uplašio zvanični Beograd.

"To dolazi zbog toga što je predsednik Vučić to najavio još pre nekoliko dana, da će biti hapšenja i da će ta hapšenja biti usmerena protiv naroda na Kosovu, odnosno protiv srpske zajedncie na Kosovu tako da je to izazvalo takvu reakciju. Što se tiče hapšenja zbog korupcije desilo se i u drugim krajevima Kosova i možda nije bilo potrebe da se napravi tolika buke oko toga", rekao je analitičar Nedžedin Spahiu za Glas Amerike.

Tokom današnje akcije Policije Kosova privedena su i dva pripadnika UNMIK-a, od kojih je jedan oslobođen nakon reakcije šefa UNMIK-a Zahira Tanina koji je zatražio njihovo hitno oslobađanje.

Zbog današnje akcije policije na severu Kosova u sredu će u centru Severne Mitrovice biti održan proest građana najavio je predsednik Srpske liste Goran Rakić.