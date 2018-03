Vučić o smanjenu tenzija, opozicija tvrdi - situacija na Kosovu teatar

Situacija se polako smiruje, ali su događaji u Kosovskoj MItrovici i hapšenje direktora Vladine Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića i dalje u centru pažnje. Tim povodom su se sastali predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ambasador SAD Kajl Skot, a oglašavali su se i lideri opozicije.

Provokacije, upotreba sile i nepoštovanje su neprihvatljivi i ne stvaraju odgovarajuće okruženje za stabilnost u regionu - složili su se tokom današnjeg susreta predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ambasador SAD Kajl Skot i ocenili da je važno pokušati da se smanje tenzije, da sve strane mirno i staloženo pristupaju sporovima, kao i da izbegavaju bilo kakve korake koji bi dalje komplikovali ionako napetu situaciju. Tokom razgovora o odnosima Beograda i Prištine posle događaja u Mitrovici, Skat je pozvao obe strane da se usredsrede na normalizaciju odnosa kroz dijalog, uz posredovanje EU, i izrazio spremnost SAD da podrži sve strane u pregovorima, dok je Vučić rekao da smatra da Srbija i srpski predstavnici ne snose nikakvu krivicu za incident.

Napad i nasilje naoružanih kosovskih specijalaca na građane i njihove političke predstavnike u Kosovskoj Mitrovici i hapšenje Marka Đurića, osudila je potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović, koja je ocenila da je taj čin pokazao sliku kosovskih Albanaca i kako oni vide Srbe.

"Svi mi smo zgroženi onim što se desilo. Zato što je napadnut praktično član Vlade Srbije. Marko Đurić je direktor Kancelarije i on je član Vlade. Taj događaj je pokazao dve stvari. Pokazao je ponašanje, i pokazao je stav kosovskih Albanaca, i mislim da će i EU i sve one zapadne zemlje koje podržavaju Kosovo morati da pomognu Prištini da počne da realizuje one obaveze iz sporazuma koje je potpisala."

A predstavnici opozicije kritikuju vlasti u Beogradu zbog nastale situacije - po oceni lidera SDS-a Borisa Tadića, Marko Đurić i predstavnici Srpske liste su dobrovoljno preuzeli uloge u teatru koji podseća na film Hamlet u Mrduši Donjoj, a da su u svemu učestvovali i Tači i Haradinaj prekomernom upotrebom sile.

Predsednik Pokreta slobodnih građana Saša Janković je pozvao predsednika Srbije Aleksandra Vučića da objasni kako se na snimku iz Mitrovice jasno vidi da pripadnici službi u okruženju Marka Đurića unapred znaju da će kosovska policija upasti na skup sa kojeg je priveden. Takođe, on je pozvao Vučića da kaže o čemu je razgovarao sa predsednikom Kosova Hašimom Tačijem u Njujorku.

"Da li je moguće da je Aleksandar Vučić žrtvovao bezbednost građana na Kosovu i Metohiji, posebno građana srpske nacionalnosti. I stabilnost u regionu, spokoj u Srbiji zarad još jedne sopstvene političke promocije i osećanja bitnosti. I toga da sedi u društvu Federike Mogerini."

U DSS-u smatraju da Zajednica srpskih opština neće pomoći srpskom narodu ako zauzvrat Srbija mora da prizna secesiju i ističu da je neophodno kosovski problem držati u stanju zamrznutog konflikta. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik ocenjuje da je dobra odluka Srpske liste da napusti privremene institucije u Prištini, kao i da su Kosovo i Bosna i Hercegovina dokaz propalih pokušaja zapada.