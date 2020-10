Zdravstveni stručnjaci: Izvesan porast broja obolelih, policijski čas nije u planu

U Srbiji, u kojoj je situacija po malim dnevnim brojevima novoobolelih i dalje najbolja u regionu, izvesno sledi porast broja zaraženih u narednim danima, pogotovo u velikim gradovima, ali uvođenje policijskog časa još uvek nije u planu, iako ta mogućnost ostaje otvorena, ocena je zdravstvenih stručnjaka.

Član Kriznog štaba Srđa Janković izjavio je u utorak da se u ovom trenutku ne planira, niti razmatra uvođenje policijskog časa, ali da ova mera i dalje postoji kao mogućnost.

On je upozorio na povećani rizik od prenošenja koronavirusa zbog čega bi trebalo nositi masku i na otvorenom.

Janković je za N1 objasnio da razlike u izjavama nadležnih oko uvođenja policijskog časa time da one nisu bile odgovori na ista pitanja koja su postavljana članovima Kriznog štaba i čelnicima grada.

"Izjave (odgovori) o eventualnom uvođenju policijskog časa se nisu odnosile na isto pitanje. Pitanje koje se odnosilo na samu mogućnost je bilo 'da li je u načelu moguće uvođenje policijskog časa ikada', a pitanje da to isključujemo se odnosilo 'na sad, ovog sekunda'", istakao je on. "Tako da to nisu bile izjave na isto pitanje", rekao je Janković i objasnio da je policijski čas kao mera koja se propisuje od nadležnih i dalje moguć, ali da se u ovom trenutku ta mera ne razmatra.

U ovom trenutku ne razmatramo policijski čas, precizirao je Janković.

Janković je istakao da će škole i dalje raditi po modelu po kojem rade, odnosno dokle god bude situcija dozvoljavala. Epidemiološka situacija kod učenika ukazuje da ne bi trebalo uskoro da dođe do zatvaranja škola, zaključio je on.

Kon: Narednih dana rast broja obolelih

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je u utorak da očekuje da će narednih dana u doći do povećanja broja novoinficiranih koronavirusom.

"Očigledno je da imamo povećanje broja zaraženih, u to su ušli Beograd, Kragujevac, kao i Valjevo, ali bitno je da u narednom periodu usporimo prenošenje. To je prirodan proces i samo od našeg ponašanja zavisi koliko ćemo da ga usporimo, a to može da traje 12 do 16 nedelja sa usporavanjem" rekao je on za TV Pink.

Kon je dodao da "ako postoji kolektivna svest, dok nemamo kolektivni imunitet, to može da pomogne i smanji prenošenje virusa".

Usporavanjem, nastavio je, obezbeđujemo ne samo zdravrstvenom sistemu da opstane, nego produžujemo život i obezbeđujemo da se preživi do dolaska vakcine koja treba da obezbedi kolektivni imunitet.

"Ovo je previše ozbiljna bolest, ne možemo da čekamo da se kolektivni imunitet sam stvori, to bi trajalo nekoliko godina", istakao je Kon.

Ponovio je da je preporuka struke da "svuda, na svakom mestu" treba nositi zaštitnu masku.



Srbija po epidemiološkim parametrima i dalje znatno bolja od ostatka Evrope, podsetio je on, ali i dodao da je to ponajpre posledica činjenice da je ranije ušla u takozvani treći talas.

Epidemija se budi svuda

Direktor Kliničkog centra u Kragujevcu Predrag Sazdanović izjavio je da se epidemija koronavirusa polako budi svuda u Srbiji i da je veoma pesimističan, istakavši da svi danas moraju da budu pametni da sutra ne bi brinuli.

"Zamislimo jednu situaciju da je danas 15. novembar i da Srbija obara sve dnevne rekorde u broju novozaraženih i da treba da slavite svoju slavu, recimo Aranđelovdan, a vi nemate koga da pozovete, jer su svi koji poznajete ili zaraženi ili na intenzivnoj nezi", rekao je Sazdanović za RTS, prenosi FoNet.

Ukazao je da navodi tu apokaliptičnu verziju, jer ona može da se desi za 15-20 dana.

"Ukoliko danas nismo pametni, ako danas ne nosimo maske, nismo pažljivi i izbegavamo ilegalna okupljanja, ne držimo distancu i ne peremo ruke, onda će nam se desiti da nećemo imati koga da pozovemo za svoje slave, jer će biti masovnog zaražavanja i biće mnogo bolesnih", dodao je Sazdanović.

On je naglasio da je u Evropi dramatična situacija, kao i svuda u okruženju.

"Veoma sam pesimističan, ne poštuju se mere, razne gluposti vidimo preko društvenih mreža. Zaključak je jednostavan – ovde moramo da budemo danas pametni da sutra ne bismo brinuli", rekao je Sazdanović.