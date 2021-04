Kovid u Srbiji: Preminulo 39, stručnjaci protiv popuštanja mera, Brnabić o vakcinaciji

U Srbiji je u protekla 24 sata, do petka u 15 sati, preminulo 39 osoba, a od testiranih 16.910 uzoraka potvđeno je 4.826 slučajeva infekcije koronavirusom, objavljeno je danas na portalu covid19.rs.

Na bolničkom lečenju je 7.641 pacijent, a 299 njih je na respiratorima.

Brnabić: Vakcinisano gotovo milion i po stanovnika, od toga preko milion revakcinisano

Srbija je do sada vakcinisala 1.454.000 stanovnika prvom dozom vakcine ili 25 odsto punoletnog stanovništva, a plan je da do kraja aprila barem 40 odsto stanovnika primi prvu dozu, izjavila je u petak premiejrka Ana Brnabić.

To znači da bismo ubrzo imali i 40 odsto stanovnika potpuno zaštićenih i drugom dozom, rekla je Brnabić za TV Pink, prenosi FoNet.

Imamo i 1.039.000 revakcinisanih građana ili 18 odsto punoletnih stanovnika, rekla je Brnabić i najavila da u ponedeljak stiže 106.470 doza Fajzer vakcina i 500.000 Sinofarm cepiva.

Večeras, dodala je Brnabić, stiže i 57.600 doza AstraZeneka vakcina iz Kovaks programa.

Razumem da je ljudima svega dosta, ali uvek moramo da razmišljamo da se mora brinuti o medicinskim radnicima, koji su pod ogromnim pritiskom, predočila je Brnabić.

Važne su mere zbog njih, rekla je ona i dodala: "Da nismo imali vakcine, brz i kontrolisan proces imunizacije i mere, koje su neuporedivo blaže nego u drugim zemljma, imali bismo više od 10.000 zaraženih dnevno".

Brnabić je najavila da će se u petak popodne održati.

Ona je rekla da Srbija želi da pomogne i građanima regiona, navodeći da je u četvrtak poslato 20.000 doza Sputnjik V Severnoj Makeodniji, a za dve nedelje će im stići još 20.000 doza.

Mi ne možemo biti bezbedni, ako komšije i prijatelji nisu bezbedni, rekla je Brnabić.

Ona je ukazala i da su strašne klevete na račun Srbije da je davala vakcine ljudima iz regiona, jer im ističe rok.

Brnabić je ocenila da su se u Beogradu vakcinisali uglavnom strani državljani koji ulažu u Srbiju.

Komentarišući privođenje antivaksera, Brnabić je rekla da je najvažnija tema vakcinacije i ljudi s tim ne smeju da se igraju, da šire lažne vesti i paniku. To je tema koja se na poslednjoj sednici Skupštine Srbije pokrenula i kao Vlada Srbije mi smo saslušali poslanike i krenuli smo u kampanju.

Ako je jedna osoba koja razmišlja da li da se vakciniše, nije to učinila zbog laži antivaksera, zarazila se i umrla, onda je to krivično delo, naglasila je Brnabić.

Tiodorović: Kovid bolnice zagušene, nije vreme za popuštanje mera

Član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa Branislav Tiodorović izjavio je da su kovid bolnice "zatrpane" pacijentima i da nije vreme za popuštanje mera, ocenivši da ne može ništa da se menja dok situacija ne počne da se smiruje.



On je za list Politika, prenosi Beta, rekao da ima mnogo više zaraženih nego registrovanih i da se neki, najčešće mladi sa lakšom kliničkom slikom ne javljaju na testiranje, jer neće da budu u samoizolaciji.

Kako je još naveo, razmišlja se o otvaranju bašti kafića, gde bi važila posebna pravila, na primer da po osobi treba da se odvoji devet kvadratnih metara.

Tiodorović je ocenio i da Kriznom štabu za borbu protiv korone "nedostaju komunikolog, psiholog, socilog".



"To se vidi unutar tima, u prenosu informacija i poruka koje se šalju. Komunikolog je bitan jer tačno zna kako bi trebalo komunicirati, jer to ne znaju baš potpuno ni lekari ni političari iz štaba", rekao je Tiodorovć.



Prema njegovim rečima, bitno je razgovarati sa gradjanima na terenu i čuti njihovo mišljenje, što on radi jer nije "kabinetski epidemiolog".



On je ocenio i da je potrebno imati dobru kampanju da bi vakcinacijom bio obuhvaćen veći procenat stanovništva, što je trenutno najslabija karika.



"Mi trenutno imamo četiri-pet spotova s uspešnim glumcima. Treba angažovati i umetnike i sportiste i poznate ličnosti, ali i obične ljude iz naroda. Treba snimiti i mlade ljude, studente, koji su vakcinisani da vidje njihovi vršnjaci koji se dvoume", rekao je Tiodorović.

Đerlek o eventualnoj trećoj dozi vakcina

Srbija prati istraživanja svih proizvođača vakcina u vezi sa eventualnom primenom treće doze protiv koronavirusa i tek nakon toga doneće odluku za svoju zemlju, izjavio je za Radio Slobodna Evropa (RSE) državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek, preneo je danas RSE.

On je tako odgovorio na pitanje da li će Srbija, poput Ujedinjenih Arapskih Emirata, preporučiti nekim građanima da prime i takozvani drugi bust (boost), odnosno treću dozu kineske vakcine Sinofarm radi jačeg imunog odgovora.

O ideji treće doze počelo je da se govori s pojavom novih sojeva koronavirusa, ali i izveštajima da se posle druge doze kineske vakcine kod pojedinih nisu stvorila antitela.

Đerlek kaže da, pored istraživanja koje rade same farmaceutske kuće, Srbija istovremeno radi svoju analizu efikasnosti vakcina u državnom Institutu za primenu nuklearne energije, i to u posebnim starosnim kategorijama.

"Posebno obraćamo pažnju kod pacijenata 70 (godina) plus i to muškog pola tako da ćemo konačnu odluku doneti posle opsežnog istraživanja - da li će to biti treća doza, da li će uopšte imati potrebe o trećoj dozi ili će to biti neka druga vakcina kod osoba koje nisu pokazale zavidan nivo antitela", objasnio je Đerlek.

On je naveo da se čeka odluka struke koja će na kraju izaći sa svojim mišljenjem šta raditi, ne samo za Sinofarm. "U ovom trenutku mogu sa sigurnošću da kažem, od 1.412.000 ljudi koji su primili prvu dozu i milion revakcinisanih, da je ogroman broj odlično odreagovao i da ima ljudi koje smo mi ispitivali sa zadovoljavajućim brojem antitela", rekao je Đerlek.