Ko će pobediti 2020?

Uoči predsedničkih izbora u novembru, brojna istraživanja javnog mnjenja pokazuju da verovatni demokratski predsednički kandidat Džo Bajden vodi ispred republikanskog predsednika Donalda Trampa.

Dok ankete mogu da pokažu koliko je određeni kandidat popularan u datom trenutku, one ne predviđaju uvek tačno izborni rezultat.

Glas Amerike je razgovarao sa Alenom Lihtmanom i Helmutom Norpotom, koji su, obojica, na osnovu svojih modela za predviđanje uspešno prognozirali pobednike ranijih izbora. Evo njihovih presuda, koje obojica stručnjaka nazivaju "konačnim."

Alan Lihtman

Profesor istorije na Američkom univerzitetu u Vašingtonu

Dosadašnje prognoze:

Lihtman je tačno predvideo rezultate svakih predsedničkih izbora od 1984. 2000-te godine je predvideo da će Al Gor pobediti na izborima i stoji pri toj proceni. Gor je osvojio većinu pojedinačnih glasova građana, ali je na izborima pobedio republikanac Džordž W. Buš pošto je Vrhovni sud odlučio da zaustavi ponovno prebrojavanje glasova posle dugog spora o rezultatima sa Floride. Lihtman je, posle toga, promenio metriku kako bi prognozirao kandidata koji će osvojiti najviše elektorskih glasova a ne kandidata sa najviše pojedinačnih glasova.

Lihtman je takođe predvideo da će se pokrenuti postupak opoziva predsednika Trampa.

Prognoza: Pobeđuje Bajden

Metodologija: Ključevi za Belu kuću

Lihtman koristi seriju od 13 "ključeva" u vidu pitanja sa odgovorima "tačno" i "netačno". Odgovor "tačno" donosi poen aktuelnom predsedniku a odgovor "netačno" - njegovom rivalu. Ključevi predviđaju da će kandidat sa najviše poena pobediti na izborima.

Ti ključevi i njihovi odgovori u trci 2020, prema Lihtmanu, glase:

1. Stranka aktuelnog predsednika je osvojila nova mesta u Predstavničkom domu na kongresnim izborima – NETAČNO

2. Aktuelni predsednik na primarnim izborima nije imao ozbiljnog rivala iz svoje stranke – TAČNO

3. Aktuelni predsednik se bori za drugi mandat – TAČNO

4. Ne postoji kandidat treće stranke – TAČNO

5. Ekonomija je snažna u kraćem roku – NETAČNO

6. Dugoročni ekonomski rast za vreme predsednikovog mandata bio je podjednako dobar kao u prethodna dva predsednička mandata – NETAČNO

7. Aktuelni predsednik je uveo velike promene u nacionalnoj politici – TAČNO

8. Nije bilo socijalnih nemira za vreme mandata aktuelnog predsednika – NETAČNO

9. Aktuelnog predsednika nije pratila neka afera – NETAČNO

10. Aktuelni predsednik nije imao veće spoljnopolitičke ili vojne neuspehe – TAČNO

11. Aktuelni predsednik je imao veliki spoljnopolitički ili vojni uspeh – NETAČNO

12. Aktuelni predsednik je harizmatičan – NETAČNO

13. Predsednikov rival nije harizmatičan – TAČNO

Ukupno: Aktuelni predsednik 6 poena, rival 7 poena

Uslov:

Lihtman kaže da se njegova prognoza promenila posle pandemije i masovnih socijalnih nereda posle smrti Džordža Flojda u policijskom pritvoru u maju.

“U roku od samo nekoliko meseci, Donald Tramp i republikanci su od skoro sigurne pobede - gde su samo četiri ključa bili protiv njih - došli do predviđenog poraza sa 7 ključeva - jednim više nego što je potrebno da se prevdvidi njihov poraz", kaže američki profesor.

On dodaje da neće ponovo promeniti svoju prognozu ali da postoje dva faktora koja leže van domena ključeva: suzbijanje glasova i mešanje u izbore.

“Republikansku bazu čine stariji beli muškarci kao što sam ja - i to je deo izbornog tela koji se najviše smanjuje", kaže Lihtman koji je registrovani demokrata. "Republikanska partija ne može da proizvede nove stare bele muškarce ali ono što može je da pokušai da spreči glasanje sve veće demokratske baze koju čine manjine i mladi. To me brine."

Lihtmana takođe brine intervencija stranih aktera tokom američkih izbora.

“Znamo da će se Rusi vratiti i možda još snažnije, jer su mnogo toga naučili od 2016", kaže Lihtman. "A sigurno znamo da će Donald Tramp pozdraviti i iskoristiti svaku rusku intervenciju za koju misli da će mu pomoći da pomogne."

Helmut Norpot

Profesor političkih nauka na Univerzitetu države Njujork u Stoni Bruku.

Ranije prognoze:

Norpot je tačno predvdieo pet od poslednjiih šest predsedničkih izbora od kako je razvio svoj model 1992. Kada se primeni na prethodne izbore, Norpotov model tačno predviđa poslednjih 27 izbora, osim one 2000. godiine na kojima je Džordž Buš porazio Al Gora i izbore 1960. kada je Džon F. Kenedi porazo Ričarda Niksona.

U martu 2016, Norpot je predvideo da Tramp ima 87% šanse za pobedu.

Metodologija: Primarni model

Norpotov primarni model koristi statističku reprezentaciju američkih predsedničkih trka sa jednom ključnom metrikom - značajem ranih predsedničkih primarnih izbora.

Primarni izbori obično počinju u februaru u izbornoj godini, kada birači odlučuju ko će biti kandidat njihove političke stranke na novembarskim izborima. I kod demokrata i republikanaca prvi primarni izbori se održavaju u Nju Hempširu i Južnoj Karolini.

Model koristi podatke još iz 1912. kada su primarni izbori prvi put sprovedeni i zaključuje da kandidat sa boljim rezultatom na stranačkim, odnosno primarnim izborima - ima veće šanse da pobedi na opštim izborima.

Džo Bajden je osvojio 8,4% glasova u Nju Hempširu i 48,4% u Južnoj Karolini. Tramp je pobedio na republikanskim stranačkikim izborima u Nju Hempširu sa 85,6% glasova. Republikanci ove godine nisu održali primarne izbore u Južnoj Karolini.

“Južna Karolina je otkazala republikanske primarne izbore pa nemam podatak za nju. Ali otkazali su jer nije bilo konkurencije pa je verovatno rezultat blizu 100 procenata", kaže Norpot koji je nezavisni birač. "U svakom slučaju, na ta dva stranačka takmičenja, Donald Tramp je dobio daleko veći broj glasova od Džoa Bajdena i zato je, ako se gleda primarni model, u dominantnoj poziciji."

Norpotov model takođe uzima u ozbir takozvano "izborno klatno", teoriju da kontrola nad Belom kućom prelazi sa jedne na drugu stranku na predsedničkim izborima, u proseku na svaka dva ili tri mandata, odnosno na 8 ili 12 godina.

​Prognoza:

Tramp pobeđuje. Norpot je zaljučio da predsednik ima 91% šanse za reizbor a Bajden devet odsto šanse za pobedu.

Norpot ne predviđa da li će Tramp osvojiti i najviše direktnih glasova ove godine ali predviđa da će dobiti 363 elektorska glasa a Bajden 175.

​Uslov:

Nema uslova. Iako Bajden vodi prema većini anketa, Norpot je objavio da je njegova prognoza "bezuslovna i konačna."

“Živimo u eri takozvane "kulture poništavanja", kada se ljudima sudi na društvenim medijima. Neki možda nisu spremni da priznaju da podržavaju Donalda Trampa jer se to mnogim ljudima ne bi dopalo."

Norpot kaže da ni pandemija ni protesti "Životi crnaca su važni" imaju ikakav uticaj na njegovu projekciju i tvrdi da aktuelni predsednik sa izrazito boljim rezultatom na primarnim izborima od svog protivnika nikada nije izgubio izbore."

“Uklesano je u kamenu", kaže Norpot. "Ne može da se promeni ali može da pukne. Na kraju postoji šansa - 9 procenata - da se neće pokazati tačnom ali spreman sam na taj rizik."