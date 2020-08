Kina i SAD: Sankcijama na sankcije

Kina je uvela sankcije američkim zvaničnicima i nevladinim organizacijama usredsređenim na posmatranje demokratskih procesa i procenu poštovanja ljudskih prava - reagujući na sličan potez američkih vlasti prema jedanaest zvaničnika Hong Konga i Kine koje smatraju odgovornim za ugrožavanje političkih sloboda u Hong Kongu.

"Reagujući na pogrešno američko delovanje Kina je odlučila da uvede sankcije pojedincima koji su se neadekvatno odnosili prema pitanjima vezanim za Hong Kong", izjavio portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Žao Liđijan na redovnom brifngu za novinare, objavila je agencija Rojters.

Ziđijan nije obrazložio šta sankcije protiv američkih zvaničnikai organizacija tačno podrazumevaju.

Američki zvaničnici i organizacije obuhvaćeni kineskim sankcijama su kritičari novog Zakona o nacionalnoj bezbednosti, koji su kineske vlasti usvojile i primenile u autonomnoj oblasti Hong Kongu nad kojom imaju nadležnost od 1997.

Na listi kineskih vlasti su senatori Ted Kruz, Marko Rubio, Tom Koton, Džoš Hevli, Pet Tumi i Kris Smit, kao i pojedinci iz neprofitnih i organizacija zaštite ljudskih prava, javlja Rojters.

Sankcije zvaničnog Pekinga uvedene su šefovima pet nevladinih organizacija čije je sedište u Sjedinjenim Državama: Nacionalnoj zadužbini za demokratiju (National Endowment for Democracy), Nacionalnom demokratskom institutu (The National Democratic Institute for International Affairs), Međunarodnom republikanskom institutu (The International Republican Institute), Fridom hausu i Hjumans rajts voču.

Prethodno su Sjedinjene Države u petak uvele sankcije Keri Lam, liderki tamošnje administracije, kao i aktuelnim i bivšim najvišim policijskim zvaničnicima – na osnovu izvršne naredbe koju je potpisao predsednik Donald Tramp.

Odnosi između dve države naglo su pogoršani poslednjih meseci zbog sporova u oblasti trgovine, odnosa Kine prema autonomnoj oblasti Hong Kongu i reakcijom Kine na pandemiju koronavirusa – bolesti respiratornih organa koja je izbila na kineskoj teritoriji.

Tom odlukom zamrzava se sve što imaju u vlasništvu u Sjedinjenim Državama i američkim kompanijama i građanima zabranjuje se poslovanje sa osobama pobrojanim na listi.

Prošlog meseca Sjedinjene Države naredile su Kini da zatvori konzulat u gradu Hjustonu optuživši kineske vlasti da su diplomatsko predstavništvo koristile za špijuniranje. Kineske vlasti reagovale su zatvaranjem američkog konzulata u gradu Čengduu.