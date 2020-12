Izabrana nova Vlada Crne Gore, Zdravko Krivokapić premijer

Crnogorski parlament izabrao je u petak glasovima nove skupštinske većine Vladu mandatara Zdravka Krivokapića, 42. u istoriji zemlje a prvu nakon tri decenije u kojoj neće biti Demokratske partije socijalista predsjednika Mila Djukanovića.

Za novu vladu glasao je 41 poslanik, 28 je bilo protiv, a jedan je bio uzdržan u parlamentu koji ima 81 mesto.

U novoj Vladi, funkciju potpredsjednika će obavljati lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović, ministra odbrane Olivera Injac, a vanjskih poslova Đorđe Radulović.

Ministar unutrašnjih poslova je Sergej Sekulović, ministar finansija i socijalnog staranja Milojko Spajić, ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić, a ekonomskog razvoja Jakov Milatović.

Ministar pravde, manjinskih i ljudskih prava je Vladimir Leposavić, zdravlja Jelena Borovinić Bojović, prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić, ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ratko Mitrović.

Na čelu resora javne uprave, digitalnog društva i medija je Tamara Srzentić, dok je na čelu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandar Stijović.

Krivokapić, 62-godišnji univerzitetski profesor blizak Srpskoj pravoslavnoj crkvi, najavio je da će prioriteti u programu Vlade biti ekonomski oporavak, vladavina zakona, borba protiv korupcije i kriminala, nova anti-Kovid strategija, kao i dobri odnosi sa susjedima.

“Mi želimo nultu korupciju, to nije lako ostvariti, ali to ne može Zdravko Krivokapić, to ne može ova Vlada, to možemo mi svi zajedno. Ako to želimo, to ćemo uraditi. Već ste napravili da ova Vlada, zbog političkih kalkulacija treba da traje 100, 200 ili ne znam koliko dana. Trajaće, vjerujte, četiri godine jer četiri godine 41 će stalno biti veći od 40, a zašto da ne bude i 71 ako mislimo dobro Crnoj Gori.

Građani trebaju da pobijede. Ovo je priča o početku direktne demokratije, jer tu direktnu demokratiju danas iskazuju građani svojim konkretnim prisustvom, željom i očekivanjem da se napokon izglasa ova Vlada, koja možda nije poželjna, koja je prvi put ujedinila poziciju i opoziciju, koja je kritikovana jer kritičko mišljenje može samo svima da da više”, rekao je Krivokapić.

“Da li sam prebrojavao krvna zrnca, ne, nikome, niti ću. Nijednog od članova buduće vlade nisam pitao je li Srbin, je li Crnogorac, koje je vjere ili u koju crkvu ide. To nikada nisam uradio niti ću ikad uraditi. E to mora da bude naša zajednička Crna Gora..”, rekao je Krivokapić i dodao “nemojte i dalje da se dijelimo”. “Moramo svi da gradimo bolju budućnost i ta budućnost mora da bude zasnovana za talentima, znanju… “

On je u ekspozeu stanje koje zatiče nova vlada nazvao “svojevrsnim državnim udarom” i “sprženom zemljom”, i pojasnio da je “situacija u javnim finansijama ozbiljna, administrativni aparat preglomazan i neefikasan, epidemiološka situacija izvan kontrole, zdravstveni sistem nadomak kolapsa, a medicinsko osoblje na ivici izdržljivosti”.

“Regularnost obrazovnog procesa je pod znakom pitanja, nezaposlenost svakim danom raste usled snažne ekonomske recesije, a gradjani su odavno izgubili povjerenje u institucije”, rekao je, pored ostalog, Krivokapić u ekspozeu.

On je rekao da “smo svjesni da se postojeća krize može prevazići isključivo reformama, pošten i domaćinskim upravljanjem, znanjem i permanetnim radom na jačanju ekonomije i vladavine prava”.

“Zadatak koji danas preuzimamo nakon 30 godišnje vladavine DPS-a i njihovih koalicionih partnera je veoma težak, izazovi su veliki, ali kao i u svakoj krizi, jedini izbor koji imamo je da iskoristimo šansu da našu Crnu Gori vratimo na pravi put”, rekao je Krivokapić i dodao da je zemlji “potrebno zajedničko djelovanje svih poslanika parlamenta, i svih gradjana”

Krivokapić je najavio usvajanje više zakona, uključujući i zakone o porijeklu imovine, lustraciji, Vladi, Skupštini, planiranju prostora i izgradnji objekata, kao i preispitivanje, izmjenu i dopunu svih “diskriminatornih“ zakona, te reviziju postojećih ugovora o izgradnji malih hidroelektrana, trajnu i zabranu novih mHe.

Pored toga, Krivokapić je obećao i bespoštednu borbu protiv korupcije i kriminala, najavljujući da će raditi na jačanju dobrih odnosa sa susjedima.

Vladu kritikovali i podržavaoci i oponenti

Opoziciona DPS kritikovala je Krivokapićevu vladu kao prevaru birača koji podržavaju državotvorni i evroatlantski put Crne Gore, navodeći da su “izbori obilovali neregularnostima i pritiscima od strane nove parlamentarne većine i njihovih mentora, a o tome toliko stidljivo pričamo”.



“Mentora koji su se na najbezobzirniji način upleli u izborni proces, mentora iz mračne prošlosti naše države za koju smo mislili da je daleko iza nas, mentora koji su bili vođe anticrnogorskih i četničkih skupova na kojima je i današnji mandatar bio prisutan i gdje je stekao matricu svog političkog djelovanja”, rekao je poslanik DPS-a Jevto Eraković, koji je naveo i da je fraza iz ekspozea o “sprženoj zemlji” kodno ime ofanzive srpskih trupa na Bihać nekoliko dana poslije Srebrenice.



On je rekao da je značajan broj birača naklonjen državnotvornoj i evroatlantskoj ideji na izborima glasao protiv DPS-a “što je i njihovo legitimno pravo”, ali da je “siguran da ti gradjani nisu glasali za velikosrpske ideje i za potiranje crnogorskih ideala i principa”.



On je kritikovao i dio ekspozea koji se odnosi na konstataciju da je situacija sa Kovidom van kontrole, navodeći da je Krivokapić svojim dosadašnjim ponašanjem poslao poruku da mjere ne treba poštovati.

“Krivite Vladu Crne Gore zbog situacije u kojoj se nalazimo, na to nemate pravo... bili ste glavni promoter koji je kršio epidemiološke mjere u Crnoj Gori”, rekao je Eraković i podsjetio ga na prisustvo izbornim proslavama i sahrani mitropolita Amfilohija. “Vjerovatno ćete početi (da poštujete mjere) od petka, kad budete izabrani”.

Poslanica GP URA Božena Jelušić, čija koalicija podržava Vladu, rekla je da se glasanje za novu vladu pretvorilo u borbu za identitet, i ocijenila da je “narod osiromašen, nejednakosti rastuće", kao i da se glasa izmedju "pljačkaškog kapitalizma" i "opasnosti od mogućeg koraka u kleronacionalizam”.

“Danas mi ustvari imamo priliku da glasamo izmedju dvije stvari: burazerskog, neoliberalnog pljačkaškog kapitalizma ili opasnosti od mogućeg koraka u kleronacionalizam”, rekla je Jelušić.

Poslanica Demokratskog fronta, člana koalicije Za budućnost Crne Gore, Simonida Kordić, kritikovala je ekspoze mandatara, navodeći da u njemu nije prioritet hapsenje kriminalaca i razotkrivanje afera, te da su ponudu “kozmetičkih” izmjena i dopuna Zakona o slobodi vjeropispovijesti imali i od prethodne Vlade.

“Postoji opravdana bojazan, toga smo svi svedoci, da se članovi Vlade već malo ogradjuju od elementarnih narodnih zahteva, što se tiče razotkrivanja korupcionaških afera i vraćanja novca koji je nelegalno iznet iz Crme Gore na neke privatne račune... već čujemo da to nije prioritet”, rekla je Kordić i upitala mandatara zašto to nije rekao u predizbornoj kampanji.



Kordić je izrazila rezerve i prema dijelu ekspozea koji se odnosi na najavu mandatara da planira izmjenu i dopunu tog zakonskog teksta, a ne njegovu suspenziju.

“Mene brine i čudi od mandatara...da predlaže izmene i dopune tog zakona, nekakve kozmeticke promene... tu ponudu smo imali od Vlade Duška Markovića. Za tu ponudu nama nije potrebna nova Vlada, nova skupštinska većina”, rekla je Kordić, navodeći da je “tu ponudu odbila Crkva, odbio je narod, jer je ono sto se trazi suspenzija zakona, potpisivanje temeljnog ugovora izmedju drzave CG i SPC, i donošenje novog Zakona u kojem će sve verske zajednice biti ravnopravno tretirane”.

Prema njenim rijećima, “činjenica je da smo pobedili na izborima, da je pobedio narod i da ćemo tu volju naroda braniti”.