Dijalog netransparentan, postignuti sporazumi nisu u interesu građana

Dijalog Beograda i Prištine je potpuno netransparentan, a u javnosti nema dovoljno informacija zato što postignuti sporazumi nisu u interesu građana, pokazuje istraživanje "Da li su zajednice na centralnom Kosovu spremne za potencijalne posledice ili koristi finalnog sporazuma Beograda i Prištine". O ovom istraživanju govorili su političari i analitičari, koji su izneli različite stavove o dijalogu i dosadašnjim sporazumima koji su postignuti.

Novinar Živojin Rakočević kazao je da su dijalog između Beograda i Prištine uništili političari i da to, kako je kazao, rade konstantno već 20 godina. Srbi i Albanci su - kako kaže - i pored ogromnih „ulaganja od strane međunarodne zajednice, danas na minimumu istorijskog dijaloga”.

On je kao primer udaljenosti Beograda i Prištine naveo navodno zatrovane glasačke listiće koji su pristigli iz Srbije na poslednjim parlamentarnim izborima.

“Kada sam video ljude u skafanderima koji broje glasove, ja sam esencijalno, suštinski osetio najdublji mogući strah. Ne za sebe, ne za svoje, nego za Albance.

Ja mogu da zamislim tinejdžera koji ima 12, 13, 15, 16 godina i koji gleda onu sliku. Kada se iz neke Srbije broje glasovi u skafanderima to je kraj svakog dijaloga. To je kraj svakog dijaloga u narednih 20 ili 30 godina”, kazao je Rakočević.

Prema rečima bivšeg zamenika kosovskog premijera Branimira Stojanovića najveći problem briselskog dijaloga je nesprovođenje onoga što je dogovoreno. On je kazao da pored Prištine, odgovornost što još uvek nije formirana Zajednica Srpskih opština snosi i Evropska unija, koja je, kako je kazao, bila garant sprovođenja sporazuma.

“Nekako svi to hoće da zaborave i kažu 'ajde da pričamo sad sve ispočetka, kao da se ovo nije ni desilo i da zaboravimo da zajednica mora da se formira. Tu ja delom svakako vidim kao krivca i one koji su bili medijatori i oni koji su bili garanti da će sporazum da se sprovede, to je svakako EU i nadam se da će u budućnosti biti energičnija, u smislu postavljanja konkretnih uslova stranama. U ovom slučaju, apsolutno mislim da prištinska strana nije sprovela ono što treba”, rekao je Stojanović.

Ardijan Arifaj, politički savetnik predsednika Kosova, smatra da u dijalogu Beograda i Prištine veoma važnu imaju Sjedinjene Američke Države, pa će samim tim, kako kaže, i najveći izazov za nastavak dijaloga biti predstojeći izbori u SAD, ali i u Srbiji.

“Amerika je jedan od najvažnijih posrednika i onih koji podržavaju dijalog. Oni su imenovali specijalog izaslanika za dijalog između Kosova i Srbije i ova uloga Vašingtona u dijalogu će se reflektovati na proces dijaloga. Takođe, kontekst je takav da ne čini veoma obećavajuće da se dijalog nastavi i da se postigne neki sporazum. Šta god i koja god kosovska vlada da dođe, ona će se naći u istoj poziciji”, rekao je Arifaj.

Pre debate predstavljeno je istraživanje „Da li su zajednice na centralnom Kosovu spremne za potencijalne posledice ili koristi od svobuhvatnog sporazuma Prištine i Beograda”, u kojem su rezultati pokazali da većina anketiranih Srba smatra da dijalogom u Briselu nije rešen nijedan problem, dok manji broj misli da su problemi dodatno produbljeni.

Istraživanje je sproveo Forum za multietničku saradnju, uz podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo.