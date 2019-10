Pregovori Beograda i Prištine kao NBA liga

Sreda i četvrtak bili su u agendi novog specijalnog izaslanika američkog predsednika Donalda Trampa za dijalog Beograda i Prištine upisani kao prvi radni dani na novom zadatku. U četvrtak se u Beogradu upoznao sa predsednikom i premijerkom Srbije, a dan ranije Ričard Grenel je posetio i Prištinu, gde već poznaje sagovornike.

Kako u razgovoru za Glas Amerike ističe Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose, američki izaslanik je na Kosovu imao i "posebnu misiju":

"Sigurno da je tamo najvažnije bilo videti Kurtija i Vljosu Osmani, jer su oni nepoznati. Oko njih, pogotovu oko Kurtija, postoji dosta nedoumica, i mislim da je to bilo najvažnije, možda i jedino osveženje", ističe Janjić.

Po rečima Dragana Đukanovića sa Fakulteta političkih nauka, Grenel je došao u Prištinu i Beograd već pripremljen i upućen u prilike na relaciji Srbija-Kosovo, tako da su ovi razgovori bili više od formalnog upoznavanja sa ovdašnjim liderima:

"Videli smo i kada je bio Berlinski sastanak krajem aprila ove godine, da je albanska strana bila u poseti kod njega u ambasadi SAD. Dakle, on je neko ko prati stanje na terenu i verujem da postoji mogućnost da, i pored toga što postoji specijalni izaslanik državnog sekretara za Zapadni Balkan Metju Pamer, da dođe do ubrzanja čitavog procesa, odnosno da njih dvojica vrlo brzo nakon formiranja vlasti u Prištini, otpočnu sa nastavkom dijaloga", smatra Đukanović.

Sa ocenom da su Americi sada u prvom planu rokovi i obnavljanje dijaloga slaže se i Dušan Janjić, koji ističe da je plan Vašingtona da se dijalog završi nekako u vreme parlamentarnih izbora u Srbiji:

"To je američka metodologija - ko je gledao NBA ligu, to je ta metodologija. Imate četvrtine i imate zadnih minut i po - izvolte, dajte "trojke", ili ste ispali iz igre. Realno je da u januaru sve pripreme idu, da nema stajanja, nema sada pozivanja - čekam ovoga, onoga. I vi u tri-četiri bloka, znači vi možete stići do kraja februara, početka marta - takva je agenda, do one završne rasprave, kada glavnipregovarači one svoje parafe, uz dodatne korekcije pretvarajuu sporazum sa apendiksima", kaže na kraju Dušan Janjić.

To je situacija koja predsedniku Srbije i njegovoj Srpskoj naprednoj stranci ne odgovara previše, i ne bi bilo iznenađenje ako Beograd pokuša da celu priču prolongira makar za dva-tri meseca, za period posle izbora. Hoće li Vašington imati razumevanja za planove Beograda - verovatno zavisi i od tajminga predizborne kampanje predsednika Trampa.