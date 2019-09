Senatori Džonson i Marfi sa Vučićem: SAD će podržati ono što dogovore Beograd i Priština

Američki senatori Ron Džonson i Kris Marfi sastali su se u petak u Beogradu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Senatori su poručili da je Amerika prijatelj srpskog naroda i da žele da učine sve što mogu kako bi podržali dijalog i proces Beograda i Prištine u kojem i srpski i albanski narod moraju nešto da daju i nešto da dobiju. SAD će, poručeno je, prihvatiti sporazum koji postignu dve strane.

Džonsonov kolega, demokrata Kris Marfi, rekao je da se nada da će i vlasti u Prištini nakon kosovskih izbora učiniti neophodne korake kako bi se dijalog nastavio.

Dvojica senatora iz SAD izjavili su da njihova zemlja podržava dijalog Srbije i Kosova i da će podržati dogovor koji dve strane postignu.

"Amerika je ovde da vam bude prijatelj i obe nacije će imati veliku podršku u postizanju sporazuma", rekao je Džonson.

On se usprotivio ocenama da Amerika vrši pritisak i umesto toga rekao da SAD pružaju podršku Srbiji i Kosovu, kojom žele da daju prostor da dve nacije odluče same kakav će biti sporazum. SAD će na kraju procesa, dodao je, podržati sporazum koji postugnu dve strane.

On je kazao da SAD shvata da svaka osoba želi da živi u miru i stabilnosti da podiže svoju porodicu i da zemlja ekonomski napreduje, te da Amerika želi da ohrabri Srbiju i Kosovo u rešavanju spornih pitanja, ali da nema rešenja da nešto negde bude dato a negde oduzeto.

Džonson je istakao da SAD podržavaju srpski narod i da žele još dublju ekonomsku i političku saradnju sa Srbijom.

"Mi smo došli da bi preneli potpuno jasnu poruku da su i republikanci i demokrate u Kongresu uz Srbiju i da žele snažnije partnerstvo", rekao je Marfi.

Poručio je da će SAD pružiti pomoć na svaki način i da se nadaju da će Srbija nastaviti put ka EU i približiti se mnogim američkim političkim i ekonomskim saveznicima u Evropi.

Aleksandar Vučić kazao je da je interes Srbije intenziviranje političkog dijaloga sa SAD na visokom nivou. On je rekao da je senatorima preneo da Srbija očekuje ukidanje kosovskih taksi i da je spremna za kompromis koji ne podrazumeva da jedna strana dobije sve, a Srbija ništa, te da je potrebno da obe strane podjednako izgube, kako bi podjednako obe strane dobile i da je to jedini način da se dođe do dogovora.

"Naša pozicija nije nimalo laka... Albanci očekuju da dobiju potvrdu onoga što misle da su sasvim dobili. I ni na šta manje ne žele da pristanu jer ne žele da priznaju da im nikada neće biti konsolidovana država bez Srbije. Naravno da će najveći pritisak biti na Srbiju. Ali Srbija ne može da prizna nezavisnost ako ne dođe do kompromisnog rešenja. I nema tu filozofije velike. I može da nas muči ko god hoće", rekao je Vučić

Popravljanje odnosa između Srba i Albanaca kao dva najveća naroda na Zapadnom Balkanu od ogromne je koristi kako za Srbe, tako i za Albance i sve narode koji žive na ovoj teritoriji, rekao je Vučić.

"Amerika je priznala Kosovo kao nezavisnu državnu, Srbija nije, ali sam zahvalan što se trude da pronađu rešenje za nastavak dijaloga i da se pronađe kompromisno rešenje. Potrebno je da odnosi budu partnerski i sve bolji", ocenio je Vučić i dodao da mu se čini da su u proteklom periodu uspeli da unaprede te odnose.

Vučić je podsetio da je nedavno razgovarao sa američkim državnim sekretarom Majkom Pompeom, a da je ovo nastavak važnih razgovora i za nas je od ključnog značaja pitanje Kosova i Metohije i bilateralna pitanja.

"Senatori su ukazali koliko su zadovoljni ekonomijom u Srbiji a koliko bi želeli da se izmene neke stvari u oblasti vladavine prava. Ja sam ih saslušao i rekao da mnogo toga možemo i moramo da popravimo", rekao je on.

Vučić je rekao da je bilo reči i o bilateralnim pitanjima.

"Interes Srbije je intenzifikovanje političkog dijaloga na visokom nivou", rekao je Vučić i dodao da u odnosi Srbije i SAD partnerski i sve bolji, ali da ima još prostora za dalje unapređenje.

On je zahvalio senatoru Džonsonu što je preneo njegov poziv američkom predsedniku Donaldu Trampu da poseti Srbiji i dodao da je obostrana želja da se unaprede odnosi dve zemlje.

Vučić je ukazao da Srbija i SAD imaju dobru i vojnu saradnju, pre svega sa Nacionalnom gardom Ohaja, ali da i tu ima prostora za dalje unapređenje.