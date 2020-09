Beloruska opoziciona liderka odbacuje pomoć Zapada

Beloruska opozicona liderka Svetlana Tihanovskaja rekla je Glasu Amerike (VoA) da je politička kriza u zemlji "apsoutno unutrašnja stvar", naizgled odbacujući svaku ideju o skoroj zapadnoj intervenciji ili pomoći.

Govoreći u ponedeljak iz Viljnusa, Litvanija, Tihanovskaja je rekla da "beloruski narod ima odgovornost za ono što se događa. Mislimo da moramo sami da ešimo ove probleme".

"Ali, ukoliko se dogodi da nam jednog dana zatreba pomoć drugih zemalja, pomoć u organizovanju ovoga, možda medijacija ili pregovora, naravno da je svaka zemlja koja bi volela da pomogne u tome pozvana", dodala je.

Desetine hiljada ljudi izašlo je na ulice beloruskih gradova tokom proteklih nedelja kako bi zahtevalo povlačenje predsednika Aleksandra Lukašenka, koji odbija da odstupi.

Lukašenko je proglasio pobedu na izborima 9. avgusta. Opozicione partije, zajedno sa Sjedinjenim Državama i Evropskom unijom, kažu da je glasanje bilo drastično namešteno.

Lukašenko negira da su izbori namešteni, a u pokušaju da razbije demonstrancije upotrebio je policiju i pripadnike specijalnih snaga.

Na stotine demonstranata je uhapšeno, a izveštaji govore o brojnim dokazima zloupotrebe i torture. Najmanje četvoro ljudi je, prema izveštajima, izgubilo živote tokom demonstracija.

Tihanovskaja je bila nakratko pritvorena, nakon čega je pobegla u susednu Litvaniju nakon izbora, u strahu za bezbednost svoje porodice. Odbila je da šire objašnjava zbog čega je napustila Belorusiju.

"Imala sam jake razloge da napravim taj korak. Ne mogu da pričam o tome sada. Možda ću u nekom trenutku u budućnosti govoriti sve o mojoj priči, ali sada ne mogu to da komentarišem".

Tihanovskaja se kandodovala za predsednika nakon što je njen suprug, Sergej Tihanovski, poznati JuTjub bloger, uhapšen u maju, posle čega mu je zabranjeno učešće na izborima. Nekoliko drugih opozicionih figura je takođe uhapšeno, a njihove žene pridružile su se opozicionom političkom pokretu.

Tihanovskaja je pohvalila na stotine žena koje su uzele učešće u protestima proteklih dana, mnoge noseči belo i crveno, tradicionane boje koje su postale simbol političke opozicije Lukašenkovoj vladavini.

"Tako sam ponosna što žene igraju važnu ulogu u ovim demonstracijama u takozvanoj revoluciji", rekla je Tihanovskaja za Glas Amerike. "Naše žene pokazuju da igraju veliku ulogu u životu svih i možda smo ih mi inspirisale za ovaj potez jer mi moramo da istupimo umesto naših muškaraca. Tako, ako stoje ispred svojih muškaraca i pored svojih muškaraca, to je predivno i ne mislim da je svet ikada video takve demonstracije žena (u belom)".

Ova 37 godina stara nastavnica engleskog jezika naglašava svoj stav da Belorusija mora da održi nove izbore, koje bi nagledali međunarodni posmatrači.

"Jedini izlaz i ove političke krize su pregovori", rekla je ona.

VoA je pitao Tihanovskaju da li bi Lukašenku trebalo da bude dozvoljeno da učestvuje u bilo kakvim novim izborima.

"Gospodin Lukašenko je građanin naše zemlje, prema tome on to fizički može. Ali da li ima moralno pravo da učestvuje, to je veliko pitanje", kazala je ona.

Lukašenko je na vlasti 26 godina i pokazao je malo znakova bilo kakve volje za kopromise sa opozicijom, uprkos aktuelnim protestima i masovnim štrajkovima koji su paralizovali delove zemlje tokom protekle tri nedelje.

Njegova vlada je nedavno otkazala vize mnogim stranim novinarima koji su izveštavali sa protesta.

Ruski predsednik Vladimir Putin prošlne nedelje je rekao da ima u rezervi policijske snage, spremne da intervenišu u Belorusiji ukoliko to bude potrebno.

U ponedeljak, Litvanija, Latvija i Estonija uvele su zabranu putovanja za Lukašenka i gotovo 30 drugih beloruskih zvaničnika. Baltičke republike ciljale su zvaničnike koje optužuju da su igrali ulogu u nameštanju izbora i nasilju protiv beloruskih glasača.

Lukašenko je odgovorio u ponedeljak zapretivši da će odseći evropske tranzitne rute kroz Belorusiju.

Mnogi spoljni posmatrači uporedili su krizu u Belorusiji sa revolucijom u Ukrajini 2014, kada je Rusija izvršila invaziju na tu zemlju nakon svrgavanja predsednka Viktora Janukoviča. Revolucija je bila obeležena prisustvom zastava Evropske unije među antivladinim demonstrantima, a opozicija je pozvala SAD i druge zapadne zemlje da pomognu.

Posmatrači takođe tvrde da je budućnost beloruskog opozicionog pokreta, i uloga Tihanovskaje, ostaje krajnje nesigurna.