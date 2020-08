Kandidatkinja opozicije u Belorusiji napustila zemlju

Kandidatkinja opozicije u Belorusiji Svetlana Tihanovskaja saopštila je u utorak da je napustila zemlju i da je otišla u susednu Litvaniju, nakon drugog dana protesta i sukoba demonstranata i policije koji su izbili posle predsedničkih izbora.

Tihanovskaja, koja nije priznala zvanične rezultate izbore prema kojima je izgubila od dugogodišnjeg predsednika Aleksandra Lukašenka, rekla je da je odluka da napusti Belorusiju bila teška, ali da je morala to da uradi zbog svoje dece.

"Znam da će mnogi da me razumeju, mnogi će da me osuđuju, a mnogi će početi da me mrze. Ali, ne želim da se niko suoči za dilemom sa kojom sam se morala ja suočiti. Čuvajte se. Ono što se događa sada nije vredno ni jednog ljudskog života", poručila je Tihanovskaja.​

Ministar spoljnih poslova Litvanije Linas Linkevičijus prethodno je na Tviteru objavio da je Tihanovskaja u njegovoj zemlji i da je bezbedna.

Lukašenko, koji je na vlasti 26 godina, rekao je u ponedeljak da će se oštro obračunati sa opozicionim protestima koji, kako je naveo, predstavljaju manipulaciju stranih gospodara.

"Poštujte zakon i onda će svi ti razgovori o represiji nestati", poručio je predsednik Belorusije.

Na snimcima protesta u ponedeljak veče vidi se kako policija pendrecima bije demonstrante. Policajci su takođe ispalili šok bombe i suzavac i upotrebili vodene topove.

Policija je u ponedeljak saopštila da je jedan učesnik protesta poginuo u prestonici Minsku kada je pokušao da baci eksplozivnu napravu, koja mu je eksplodirala u ruci.

Grupe za zaštitu ljudskih prava saopštile su da je demonstranta pregazio policijski kombi, što su vlasti demantovale. Navele su i da su desetine ljudi povređene. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je u utorak da je uhapšeno više od 2.000 ljudi, a da je 21 pripadnik policije i bezbednosnih službi povređen.

Fotografije i video snimci protesta objavljeni su na internetu, uprkos ograničenom pristupu društvenim medijima.

Centralna izborna komisija saopštila je u ponedeljak da je, na osnovu svih prebrojanih glasačkih listića, Lukašenko osvojio 80.23 odsto glasova, a Tihanovskaja 9,9 odsto.

Tihanovskaja je u obraćanju iz svog izbornog štaba poručila da ne priznaje rezultate izbora.

"Već smo pobedili zato što smo prevazišli strah, apatiju i ravnodušnost", poručila je opoziciona kandidatkinja. Takođe je izbornoj komisiji podnela zahtev za ponovno prebrojavanje glasova.

Međunarodni zvaničnici takođe su doveli u pitanje legitimitet izbora u Belorusiji, a prema navodima agencije Rojters, strani pasmatrači ih od 1995. godine ne smatraju fer i slobodnim.

Američki državni sekretar Majk Pompeo saopštio je u ponedeljak da je "duboko zabrinut" zbog situacije i dodao da su zatrašivanje i ograničavanje opozicionih kandidata, kao i nedostatak nezavisnih posmatrača na biračkim mestima, "negativno uticali na izborni proces",

“Tražimo od beloruske vlade da poštuje pravo svih građana na mirno okupljanje i da se suzdrži od upotrebe sile i oslobodi one koji su privedeni bez osnova. Snažno osuđujemo nasilje protiv demonstranata i pritvaranje opozicionih pristalica, kao i blokiranje interneta da bi se građani sprečili da dele informacije o izborima i protestima", naveo je Pompeo u saopštenju.

“Za maltretiranje i nasilnu represiju mirnih demonstranata nema mesta u Evropi. Pozivam beloruske vlasti da osiguraju da se glasovi tačno prebroje i objave", tvitovala je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Predsednici Poljske i Litvanije su u zajedničkom saopštenju pozvali Belorusiju da sarađuje sa Evropskom unijom i da poštuje osnovne demokratske principe.

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da alijansa "osuđuje nasilje protiv mirnih demonstranata".

"Osnovna prava se moraju poštovati", poručio je Stoltenberg.

Ruski predsednik Vladimir Putin čestitao je Lukašenku pobedu na izborima.