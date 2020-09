Barak Obama objavljuje prvi deo knjige 17. novembra

Prvi deo memoara bivšeg predsednika Baraka Obame izlazi iz štampe 17. novembra, dve nedelje nakon izbora. Zvaće se "Obećana zemlja" ("A Promised Land") i opisaće njegov brz istorijski uspon do Bele kuće i prvi mandat. Datum objavljanja drugog dela još nije određen.

"Poslednjih nekoliko godina sam razmišljao o danima kad sam bio predsednik i u "Obećanoj zemlji" sam pokušao da iskreno opišem predsedničku kampanju i moje vreme u Beloj kući, ključne ljude koji su obeležili to vreme, šta mislim da sam uradio dobro i koje sam greške napravio, kao i političke, ekonomske i kulturološke sile sa kojima smo se suočavali tada moj tim i ja i sa čim se i dalje kao nacija borimo", naveo je Obama u saopštenju.

"Takođe sam pokušao da prenesem čitaocima osećaj ličnog isksustva koje smo Mišel i ja imali tih godina, sa neverovatnim usponima i padovima. I na kraju, u doba kada Amerika prolazi kroz ogromne probleme, knjiga nudi neka od mojih mišljenja o tome kako možemo da prevaziđemo podele u zemlji i da napredujemo i da učinimo da naša demokratija funkcioniše za svakoga, zadatak koji neće zavisiti samo od ijednog predsednika, već od svih nas posvećenih građana".

Izdavač nove Obamine knjige, kao i prethodne je Kraun (Crown).

Knjiga od 768 strana je jedna od onih koje se najviše očekuju, kada su u pitanju predsednički memoari, pogotovo ili još više zbog kvaliteta samog teksta nego nekih mogućih otkrića. Nazvan je najpismenijim predsednikom od Abrahama Linkolna, a već je napisao odlično ocenjene knjige koje su se prodale u milion primeraka:" Snovi moga oca" ("Dreams from My Father") i "Odvažnost nade" ("The Audacity of Hope"), za koje se smatra da su pomogle u njegovoj trci za predsednika 2008, učinivši ga prvim crnim predsednikom.

Čak i sa skupljom cenom od 45 dolara, "Obećana zemlja" će garantovano biti prodata u milionima primeraka. Suočiće se pak sa izazovima drugačijim od ostalih predsedničkih memoara, pa čak i od knjige prve dame Mišel Obame "Moja priča" ("Becoming") koja je izašla pre dve godine. Naime, zbog pandemije, bivši predsednik neće biti u mogućnosti da je promoviše pred velikim gledalištem na turneji, kao što je Mišel Obama mogla.

Barak Obama takođe se suočava sa tim da kada njegova knjiga izađe, rezultat novembarskih izbora možda i dalje neće biti poznat, te će zemlja biti preokupirana time ko je novi predsednik, a ne prošlim događajima.