Gde je policija kada se protestuje ispred N1 i kada hiljade šetaju ulicama

Na prethodna četiri masovna okupljanja građana na protestima "Srbija protiv nasilja", prisustvo uniformisane policije gotovo da nije postojalo, a bezbednost velikog broja građana na ulici bila je prepuštena njima samima. Na poslednjem građanskom protestu u subotu, čak, narodni poslanici opozicije bili su ti koji su - uz pripadnike obezbeđenja protesta - fizički morali da sprečavaju nekolicinu demonstranata da nakon zvaničnog okončanja skupa besno upadne u RTS. Policija nije bila vidljiva tokom tih incidenata.

Sa druge strane, u utorak uveče, nekoliko desetina građana, koji su se predstavili kao "Narodni štab", ušlo na privatni posed N1, ispred ulaza u zgradu te televizije, gde su nekoliko sati protestovali. Iako su nadležni u N1 više puta pozivali policiju da ih zaštiti, čuvari reda se na te pozive nisu odazvali, poručujuči im da im bezbednost nije ugrožena.

Kako je javio N1, okupljeni su držali govore preko ozvučenja ispred ulaza u televiziju i ometali rad zaposlenih. Policiji je prijavljeno da su došli neovlašćeno i ušli na privatan posed, ali policija nije reagovala.

Nosili su parole na kojima kritikuju izveštavanje medija, a u govoru ispred N1 optužili su medije za manipulaciju, a predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je eksponent stranih službi. Poručili su da od N1 traže da govori istinu, novinare su pozvali da izađu napolje. Rekli su i da će televiziju N1 stići "gnev naroda".

Nije poznato ko su članovi, niti šta je cilj ovog udruženja. Njihov transparent je viđen i na poslednjem protestu "Srbija protiv nasilja".

N1 prenosi, pozivajući se na list Danas, da je jedan od govornika na protestu bio Dušan Dunđer, vođa pokreta "Dostojni Srbije", koji već mesecima protestuju ispred Skupštine Srbije.

Pored toga što je predsednik „Dostojnih“, Dušan Dunđer se predstavlja i kao deo Centra službi strateške bezbednosti Ruske Federacije. Pre dve godine se u manastiru Ravanica proglasio za kneza.

U javnosti se predstavlja kao bliski saradnik tajnih službi Rusije, kao neko ko je blizak sa Putinom i Trampom, ali i sa drugim svetskim liderima.

Božić: Ciljano nereagovanje

Igor Božić, programski direktor N1, u izjavi za Glas Amerike pravi paralelu sa tim što se događalo ispred N1 sa izjavom predsednika Vučića koji se hvalio time što na protestima u Srbiji uopšte nema policije, za razliku od protesta u Zapadnoj Evropi, gde policija prebija demonstrante.

On je to prikazao dokaz velikog stepena demokratije, kaže Božić: "Meni se čini da je u ovom slučaju to stepen velike neodgovornosti, jer ako mi pozivamo policiju nekoliko desetina puta upozoravajući ih na to da se ti ljudi ne nalaze na javnoj površini, već da su ušli na privatan posed - praktično u vaše privatno dvorište - i da oni samo konstatuju da oni vode računa o tome da li ima narušavanja javnog reda i mira, mislim da je to groteskno obrazloženje".



"Pretpostavljam da je u nekom višem političkom interesu bilo pustiti te ljude da sa jakim ozvučenjem demonstriraju bukvalno ispred prozora i ulaza u naši zgradu ometajući novinare u radu i unesu nemir, nego što je bilo obezbediti javni red i mir - jer i to je narušavanje javnog reda i mira", ocenio je on.



Božić smatra da je još skandaloznije to što niko nije izvršio legitimisanje ljudi koji protestuju ispred N1:

"Oni su nam poručivali, doduše, svo to vreme da smo bezbedni i da novinari ne treba da se plaše, ali - kako oni to mogu da znaju? Kako znaju da neko od tih 40 ljudi neće probati da provali u zgradu i napadne nekog. Oni treba da rade preventivu, a ne da procenjuju da li je neko bezbedan ili nije. To se odnosi i na druge proteste", rekao je Božić naglašavajući da protest ispred N1, za razliku od građanskih protesta, nije bio najavljen.

Dozvoljavanje takve vrste protesta ispred N1 je namerno i ciljano, zaključuje Božić i poredi to sa situacijom u kojoj bi neko ušao u nečije privatno dvorište i terao ga da sluša njegove teorije, a da policija na vaše pozive odgovara da on ne narušava javni red i mir.

Kako policija bira kada će da se pojavi

"Kada njima odgovara da deluju, oni deluju, kada ne i kada im odgovara da izazovu neku vrstu sukoba ili manipulacije među građanima, kao što je to sada slučaj, oni će se povući i pustiće one grupe koje treba da izazovu sukob tamo gde im to odgovara", rekao je za Glas Amerike Radomir Lazović iz Ne davimo Beograd i narodni poslanik ispred liste "Moramo", podsećajući na ekološke proteste kada je na mostu u Šapcu načelnik policije naredio povlačenje policije kako bi prošla grupa batinaša da prebija ljude.

"Ja vidim da je to prosto manir policije i mislim da je to pogrešno i da bi policija trebalo da asistira organizatorima protesta".

"Mi imamo dobru saradnju sa policijom, osim u slučajevima kada SNS želi da izazove neke nemire i kada se policija ne meša u svoj posao", kaže Lazović.

Srđan Cvijić, predsednik Međunarodnog savetodavnog odbora Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, za Glas Amerike ocenjuje da se o neaktivnosti policije dovoljno moglo naučiti iz afere Savamala i rušenja nelegalnih objekata 2016. godine kada policija nije izašla na ulicu bez obzira što su je zvali građani da ih zaštiti i o tome znamo sve.

"Znamo da je usled zarobljavanja države od strane partije na vlasti i uloga represivnog aparata apsolutno je politizovana. To što policija negde dolazi, ili ne dolazi, ne zavisi od procedura, nego od političke volje pojedinaca na vlasti", kaže on.

Cvijić dalje navodi da primereno prisustvo policije nekada može da pomogne, ali nekad i da odmogne, a da bi procenu o tome kako se ponašati trebalo da donosi direktor policije na osnovu procene bezbednosnog rizika, a ne neko na osnovu političke procene.

"Agresivne grupe pojedinaca koje bi se trudile da izazovu neku vrstu provokacije i nasilje na protestu koji je apsolutno miran, bi zahtevalo intervenciju policije da te ljude odstrani. To ne znači da ne treba da postoje redarske službe protesta, ali one treba da sarađuju sa policijom kako bi se nasilni elementi izdvojili i odstranili sa demonstracija", precizira on.

Najbolja samoodbrana građana - masovnost i mir

Na pitanje kako da se građani ponašaju u slučaju provokacija ili pokušaja da se izazovu incidenti ako nema prisutne policije, Cvijić kaže: Treba da rade ono što su radili i do sada, da ostanu mirni.

"Puno ih je, ovih drugih elemenata je malo i ne mogu da izazovu reakcije nekoliko desetina hiljada ljudi ako su ljudi generalno mirni i ako je to atmosfera da šačica huligana i provokatora teško može da u ozbiljnijoj meri našteti skupu. Ali svakako, taj rizik postoji. Treba nastaviti kao i do sada - mirno i mislim da se rizik tako smanjuje", ocenjuje Cvijić.

I Radomir Lazović smatra da je građana koji dolaze na ove proteste i "koji se ponašaju veoma odgovorno" toliko mnogo da je dovoljno da se eventualni provokatori izoluju, da se na njihove provokacije ne odgovara, da se ostane mirnim, odgovornim i kao što se do sada sve dešavalo mirno i dostojanstveno.

"Naše redarske službe će uraditi onoliko koiliko mogu, nisu svemogući, a one koje žele da izazovu nasilje ćemo pokušati da smirimo, ali važno je da građani prosto znaju da smo u ovome svi zajedno i da odgovore ignorisanjem provokatora", kaže Lazović.

Opozicija dogovorila saradnju s policijom

Podsetimo, ranije u sredu poslanici Miroslav Aleksić, Slavica Radovanović i Srđan Milivojević sastali sa načelnikom beogradske policije Veselinom Milićem i načelnicima šest policijskih uprava pred naredni skup "Srbija protiv nasilja" koji će se održati u subotu.

Cilj sastanka je bio da se dogovori bolja komunikacija i koordinacija sa pripadnicima policije, kako bi se sprečili eventualni neželjeni događaji i nasilje.