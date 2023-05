Da li miting naprednjaka ujedinjuje ili deli Srbiju?

Pripreme za miting SNS-a i njihovih koalicionih partnera, koji se održava u petak, 26. maja, privode se kraju.

Pred zdanjem Narodne Skupštine radnici postavljaju binu sa koje treba da se obrate predsednik SNS-a Aleksandar Vučić i drugi govornici.

Najavljeno da će u vreme održavanja skupa biti izmenjene linije gradskog prevoza koje voze kroz centar Beograda.

Miting SNS-a, ili kontramiting kako ga nazivaju predstavnici opozicije, održava se pod sloganom “Srbija nade”, a i sam Vučić na svom instagram nalogu pominje taj skup.

“Poslednje pripreme za, mi verujemo, veliki skup “Srbija nade”. Naravno, kao i uvek, i večeras jedemo sendviče. Pozivamo sve dobre ljude, koji žele napredak našoj Srbiji, da dođu 26. maja na plato ispred Narodne skupštine u 19 časova, da se borimo zajedno za budućnost Srbije”, napisao je Vučić u posebnom postu pred miting.

Lider naprednjaka je najavio da će to biti najveći miting u istoriji Srbije i prema dostupnim informacijama spremljeno je 2.200 autobusa koji će dovoziti građane iz svih delova na skup SNS-a u Beogradu.

Iako je Vučić isticao da se na građane ne vrši pritisak da prisusvuju skupu, kao i da oni koji su to iskusili ne moraju da dođu, društvene mreže su preplavljenje takvim informacijama.

Piše se da se to odnosi prevashodno na zaposlene u državnoj i javnoj službi - da su na razne načine ucenjeni da ipak dođu na miting naprednjaka.

O protestu građana, kao i mitingu SNS-a govorilo se i na skupštinskom zasedanju koje se bavi bezbednosnom situacijom u Srbiji nakon dva masovna zločina koji su se dogodili u Beogradu i okolini Mladenovca.

Poziv za učešće na mitingu SNS-a građanima Srbije pored ostalih uputio je i violonista Jovan Kolundžija, bivši košarkaš Marko Kešelj, pevačica Ana Nikolić, dok je njena koleginica Jelena Karleuša kritički govorila protiv onih koji podržavaju protest građana “Srbija protiv nasilja”.

Zanimljivo je i da su se, nekoliko dana pred ovaj miting u SNS učlanili teniser Janko Tipsarević, bivši košarkaši Dejan Tomašević i Ratko Radovanović, kao i pevačica Neda Ukraden.

Sa druge strane, podršku građanskom protestu uputili su brojni glumci i glumice - Nikola Kojo, Branka Katić, Gordan Kičić, Dragan Bjelogrlić, Ammar Mešić, Marko Janketić, pevačica Seka Aleksić.

Istovremeno, posle Dragana Šormaza, objavljeno je da je i bivša savetnica za medije nekadašnjeg predsednika Srbije Tomislava Nikolića Stanislava Pak napustila SNS i pozvala građane da ne učestvuju na mitingu SNS-a.

Đorđević: Inflantilan, inadžijski gest SNS-a

Komentarišući za Glas Amerike najavljeni skup SNS-a profesorka FPN-a Jelena Đorđević kaže da je održavanje mitinga naprednjaka jedan infantilan, inadžijski potez koji može da bude kontraproduktivan za sam SNS.

“Osnovna Vučićeva ideja je da napravi “tuk na luk” građanskim protestima, i govoreći o tome da će to biti najveći skup ikada želi da pošalje sliku te masovnosti jer je očigledno taj broj protestanata njega jako zaplašio. Sad hoće prosto da se takmiči sa tim brojem i da tu sliku ogromnosti brojčane pošalje svojim biračima”, kaže Đorđević.

Takođe, ona smatra da je drugi razlog za organizovanje okupljanja naprednjaka u tome što Vučić u tome doživljava neki vid zadovoljstva i lične samopotvrde.

Prema njenoj oceni stiče se utisak da je građanima preko glave te vrsta organizovanih mitinga, da mnogi ne žele da dođu, ali da sada za SNS nema koraka nazad.

“Sada oni iz toga ne mogu da se vade pa čak i po cenu da primećuju da mnogi ne žele da dođu. A drugo, Vućić je već navikao da je dovoljno da on nešto izgovori pa da u to veruje kao u istinu – a to je da je on rekao da ko god ne želi ne mora da dođe i za njega je to dovoljno veliko pokriće za sve nezadovoljnike koji će se u petak naći na tom skupu", ukazuje sagovornica Glasa Amerike.

Đorđević smatra i se predsedniku SrbijeVučiću smanjuje popularnost. Kao razloge za to, u jednom delu populacije, vidi način rešavanja spora sa Kosovom. Za drugi deo građana to je, kako navodi, autoritaran tip vladavine, veze vlasti sa kriminalom o kojima se sve više piše i priča, kao i urušavanje pravne države.

"Izgleda da su mladi najzad shvatili da je nešto loše, da su stvari strašne i jako ih je uzbudio ovaj strašni događaj, ovi masakri. Nadam se da je početak njegovog pada u toku. To zavisi od mnogo faktora, to ne možemo pretpostavljati, znati, jer je činjenica da se on ne oseća dovoljno sigurno onoliko koliko je bio pre pet meseci”, kaže Jelena Đorđević.

Profesorka Fakulteta političkih nauka u zaključku ukazuje i da izbori, o kojima govori Aleksandar Vučić, ne mogu da reše situaciju u kojoj se Srbija našla nakon dva masovna ubistva početkom maja.

Dan posle mitinga SNS-a, u subotu 27. maja, u Beogradu će biti održan i četvrti "Protest protiv nasilja".

Sa tih okupljanja građani i deo opozicije traže da se utvrdi odgovnost vlasti i donesu odgovarajuće mere zbog dva masovna ubistva u kojima je početkom maja stradalo 18 ljudi.