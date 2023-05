Šta o medijskoj realnosti Srbije govori usvojeni izveštaj REM-a?

Parlamentarni Odbor za kulturu i informisanje usvojio je većinom glasova izveštaj Regulatornog tela za elektronske medije (REM) o nadzoru programa komercijalnih pružalaca medijskih usluga za period od oktobra prošle do marta ove godine.

Protiv odluke glasali su poslanici opozicije, koji su ujedno zatražili i ostavke članova Saveta REM-a zbog toga što ne sprečavaju govor mržnje koji se pojavljuje na većini televizija sa nacionalnom pokrivenošću.

Na sednici Odbora situacija je bila kao i zasedanjima Skupštine Srbije – poslanici vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) nisu imali primedbe na rad REM-a, slali su pozdrave predsednici Saveta REM-a Oliveri Zekić, tvrdili da se namerno preuveličava uticaj rijalitija na stanje u društvu.

Po rečima poslanice SNS Nataše Jovanović predsednik Srbije Aleksandar Vučić je promoter medijskih sloboda, dok Nebojša Bakarec, takođe poslanik SNS-a rekao da i druge televizije imaju rijaliti programe:

“Takav sramotan rijaliti ima i opoziciona Nova S – Survajver”, rekao je Bakarec i naglasio da opozicija traži ukidanje rijalitija samo na onim TV stanicama sa nacionalnim frekvencijma, ali ne i na ostalim televizijama.

Sa druge strane poslanici opozicije su ocenili da je izveštaj REM-a prevara i podvala, da je to telo nedostojno funkcije koju obavlja.

Iznete su i tvrdnje da se sa pojedinih televizija širi govor mržnje koji negativno utiče na mentalno stanje nacije i zatražena zabrana rijaliti programe. U suprotnom, kako se tvrdim, REM se stavio u službu režima jer dozvoljava rad televizija koje šire govor mržnje.

“Izveštaj REM je nesavestan, nepriličan i relativizuje problem nasilja, ne zalazi u analizu programskih sadržaja Pinka i Hepija i predstavlja otvorenu apologiju”, ocenila je članica Odbora iz grupe Ujedinjeni Danijela Grujić.

Poslanik stranke Zajedno Aleksandar Jovanović Ćuta je rekao da je ovo poslednji izveštaj o radu REM-a koji podnose sadašnji članovi Saveta jer će biti smenjeni.

“Ljudi su besni zbog Pinka i Hepija. Sada možete da smirite sitaciju i cela Srbija će stati jer ne žele svako jutro da gledaju "zadruge" i "farme" ili kroz informatvne programe dobijaju "dnevnu dozu otrova", rekao je Jovanović i dodao da bi jedina tačka dnevnog reda sednice parlamenta trebalo da bude smena REM i ukidanje nacionalnih frekvencija televizijama Pink i Hepi.

Na sednici Odbora je bilo i težih reči, podizanja glasa, ali je posle glasanja Odbor utvrdio predlog zaključka koji će dostaviti parlamentu na odlučivanje, kako bi poslanici ovaj izveštaj razmatrali po hitnom postupku.

Birodi: REM krši zakone

Inače, sa nedavnih građanskih protesta upućene su brojne kritike na račun REM-a zbog toga što televizijama sa nacionalnom frekvencijom dopušta širenje govora mržnje što je, po njihovoj oceni, dovelo i do dva nedavna tragična događaja u kojima je ubijeno 18 ljudi.

Uz ostale zahteve koji su sa protesta upućeni vlastima u Srbiji traži se i smena sadašnjeg sastava Saveta REM-a, a kako u izjavi za Glas Amerike kaže analitičar medija Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja (Birodi) sa protesta je upućena i poruka da nasilje više nije društveni prihvatljiv model ponašanja.Su

“Veliki deo nasilja koji se dešava pre svega na TV Pink, odnosno u rijaliti programu, su posledica činjenice da REM ne primenjuje pravilnik o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga, član 27, jer da primenjuju Pink bi bio kažnjavan i vremenom bi verovatno i sam Pink odustao od tog modela rijalitija”, kaže Gavrilović.

On ukazuje šta bi trebalo da budu sledeći koraci.

“Ovo društvo treba da insistira jeste na činjenici da REM i mediji koji su svojim ponašanjem proizveli ovo sve što mi živimo u stvari budu sankcionisano tako što će REM biti smenjen, njegovi članovi, a preispitati i doneti odluku šta uraditi sa frekvencijama koje su dodeljene”.

Redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i bivši član Saveta REM-a, koji je krajem 2020. godine podneo ostavku na članstvo u tom telu Slobodan Cvejić kaže da REM ide na ruku Pinku ili Hepiju time što ih štiti kad krše zakon, dok ove televizije, po njegovom mišljenju “ispunjavaju nekakvu funkciju u kampanjama vlasti, pa na taj način se ostvari to da su produžena ruka vlasti”.

U razgovoru za Glas Amerike Cvejić se priseća kako je izgledao rad u Savetu REM-a.

“Jednom rečju – bilo je mučno. Jer borite se za neka načela, poštovanje zakona itd, dok pola ljudi radi na tome da pronađe način da se zakon zaobiđe, a pola ljudi sedi pasivno i samo čeka da im se da signal kako da glasaju. Tako da bilo je vrlo neproduktivno, teško za komunikaciju, na momente i neprijatno jer neke do članica Saveta REM-a se uopšte nisu uzdržavale da se na nekom osnovnom ili srednješkolskom nivou ponašaju tokom sednice”.

Kako su podeljene nacionalne frekvencije?

Cvejić podseća da su uprkos tome što su izveštaji pokazivali da nacionalni TV emiteri nisu ispunili sve zakonske obaveze o radu na kraju ponovo dobili frekvenciju na prošlogodišnjem konkursu:

“Mi napišemo izveštaj da oni ne ispunjavaju obaveze, kad dođe vreme konkursa i kad Savet glasa, on kaže – nema veze, idemo od nule, to ćemo da zaboravimo. Sve je jasno, svima je jasno, i to je sad kao jedna farsa. Kao da gledamo pozorišnu predstavu koja ima tužan kraj”.

Govoreći o rijaliti programima, pre svega Zadruzi koja se emituje na TV Pink, Zoran Gavrilović kaže da se po podacima koje objavljuje sam REM vidi da Pink nije ekonomski održiva televizija, odnosno da je održiva samo ukoliko krši zakon.

“Sa jedne strane imamo proizvodnju jevtinog medijskog sadržaja zato što je Pink sa ekonomske strane neodrživ. Sa druge strane imamo da Pink služi vlasti kao sredstvo propagande i zbog toga REM kao vrhovno telo u oblasti elektronskih medija ne sankcioniše njegovo kršenje. Tao da sav profit koji Željko Mitrović i Pink stvaraju je u stvari je profit koji nastaje u velikoj meri kršenjem zakona", smatra on.

Istovremeno, kako kaže Gavrilović, REM nije reagovao ni na poslednji izveštaj Birodija koji pokazuje da poslednjih meseci na programima RTS-a predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije ni jednu sekundu predstavljen negativno. Time je, kaže on, prekršen ustav, nekoliko zakona i Statut samog RTS-a, a odgovornost za to leži pre svega na generalnom direktoru i upravnom odboru.

“Mi smo razgovarali i sa relevantnim advokatima – opcija je da se podnesu krivične prijave protiv članova Saveta REM-a i protiv ljujdi u RTS-u. Jer očito da ovde, ma koliko ne funkcionisale institucije, pokretanje postupaka i pozivanje na odgovornost jeste nešto, na kraju krajeva neka ostane i kao arhivska stvar, odnosno muzejska stvar, ali moramo. Jer to je način da pokrenemo institucije”, kaže on.

Prema mišljenju Slobodana Cvejića sve dok opozicija i građanska Srbija nemaju direktniji uticaj na to kako će funkcionisati REM, neće biti nikakve značajne promene u njegovom radu.

“Jedino ako uspemo sad na ovim protestima da izborimo da dođe do promena, da se makar RTS otvori da počne objektivno da informiše, jer sramotno je da oni danima nisu imali nikakvu informaciju o protestu koji je izveo skoro 100 hiljada ljudi na ulice”, kaže Slobodan Cvejić i ističe da ne očekuje da vlast nešto ozbiljnije promeni u načinu rada REM-a.

“Ako Aleksandar Vučić uopšte ima neku dilemu, onda je verovatno to koje će druge ljude, kojim kanalima postaviti na pozicije u REM-u da bi sve izgledalo isto i u drugoj epizodi. To može da bude njegova dilema, jer on se neće odreći te važne usluge Pinka i Hepija, a to je da vrše propagandu za njega, SNS i SPS", podvlači Cvejić.

Kako na kraju kaže Zoran Gavrilović Aleksandar Vučić nikada do sada nije imao izraženu javnost protiv sebe i što za građane ne može kao za opoziciju da kaže da su lešinari.

Ali to ne znači da je spreman na promene u REM-u, dodaje sagovornik Glasa Amerike.

“REM je bodigard ove vlasti. I garant njenog rejtinga, sa jedne strane. Sa druge strane, zbog nesankcionisanja onih koji krše, pre svega mislim na Pink, oni su i garant profita vlasnika televizije sa nacionalnom frenkvencijom", navodi Gavrilović.

Sama predsednica Saveta REM-a Olivera Zekić je nedavno ocenila kao politički zahtev opozicije da članovi tog tela podnesu ostavke, i da bi o tome trebalo da raspravlja Skupština Srbije.

Ona je u izjavi za portal Nova.rs izjavila da smatra da bi trebalo raspravljati i o tome „kako je deo medija i političara javnosti, društvu, ponudio REM kao krivca za užasnu tragediju“.