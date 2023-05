Zašto vlasti Srbije posle protesta nude nove izbore, a ne ispunjavaju zahteve?

Veliki građanski protesti koji potresaju Srbiju poslednjih nedelja od samog početka imaju jasne zahteve – građani i deo opozicionih stranaka traže smene odgovornih ministara, ali i mnogo više od toga.

Traži se i smena sadašnjeg Regulatornog tela za elektronske medije (REM), kao i oduzimanje frekvencija telezivijama Pink i Hepi jer ih smatraju najodgovornijima za atmosferu nasilja, straha i svega što poslednjih godina potresa Srbiju.

Sa druge strane, predstavnici vlasti su pristali na zahtev opozicije za održavanje vanredne sednice Skupštine Srbije, ali se o ostalim zahtevima nisu detaljnije izjašnjavali.

Predsednik Srbije i lider SNS-a Aleksandar Vučić je poručio da neće smenjivati ministra policije Bratislava Gašića, a umesto ostalih zahteva on predstavnicima opozicije i građana nudi – izbore.

Poručio je da će na predstojećem mitingu u Beogradu 26. maja izaći sa najavom novih izbora u septembru ove godine – iako sa građanskih protesta ili iz redova opozicije niko nije tražio održavanje novih izbora.

“Ovi ljudi hoće da se nešto promeni i oni kažu – ne može više ovako. Mi smo odlučni da je nama dosta. Ne može nama biti dosta ako nam se nudi isto. Dakle, nama je dosta tog istog”, kaže u razgovoru za Glas Amerike advokat i predstavnik NVO “Lex” Božo Prelević.

On dodaje da bi u demokratskim zemljama možda i rekli da to nisu neki veliki zahtevi i da nema razloga da vlast ne ispuni zahteve sa građanskih protesta.

“Nuđenje izbora je u stvari pokušaj da se 150-200 hiljada ljudi na ulicama grada i njihovi zahtevi razvodne tako što ćete vi napraviti jedne lažirane izbore koji su bili lažirani i prošli put. I nema nikakvih naznaka da ista ta vlast neće baštiniti i sprovoditi istu vrstu nasilja i hipnoze nad građanima kao i pre tih izbora”, kaže još Prelević.

Naim Leo Beširi, iz nevladinog Instituta za evropske poslove, ocenjuje da vlast u Srbiji dodatno antagonizuje građane svojim postupcima, negiranjem svoje odgovornosti, a onda i izigrava deo građana koji su na ulice izašli da pošalju poruku – da nasilje mora da stane.

“I kada se kaže da ovo nasilje mora da stane ne misli se samo da se zaustave ljudi koji puškama planiraju da ubijaju druge ljude u ovoj zemlji, već da se zaustavi svako nasilje. Počevši od onog verbalnog koji dolazi od strane predsednika, premijerke i drugih predstavnika vlasti, kako nazivaju svoje sagovornike, kako nazivaju opoziciju, šta rade sa tim državnim, paradržavnim medijima koje kontrolišu”, kaže Beširi.

On smatra da greše oni koji kažu da su Pink i Hepi privatne televizije koje mogu da emituju sadržaj koji žele.

“To je poluistina, da ne kažemo polu-laž. One jesu privatne televizije, koje upravljaju javnim dobrom. Nacionalna frekvencija, odnosno da vaša televizija bude prisutna u skoro svakom domu u ovoj zemlji jeste nešto što je javno dobro i zakon to tako i predviđa. Zato imamo i regulatorno telo koje to treba da kontroliše i da kažnjava kada se ne ispunjavaju zakonom obavezne stvari", kaže Beširi.

Prema mišljenju Prelevića, građani dobro razumeju da je uzrok nasilja u kome se davi Srbija generisan putem medija od strane vlasti. Onda je, kako kaže, razumno zašto građani i opozicija traže da se glavni uzročnici takvog stanja u Srbiji stave van funkcije.

“Jer se vi ne možete izboriti sa nasiljem ako zadržite dva osnovna propagatora nasilja. I ne možete vi nekog abolirati za 12 godina širenja mržnje, zla, primitivizma… Da se izborima ovo može rešiti vlast to ne bi nudila. Da vlast može bez Hepija, Pinka i stranačkog REM-a ne bi nudila izbore. Dakle, potpuno je jasno ona bez toga ne može, ona ne može bez hipnotisanih građana", smatra Prelević.

Naim Leo Beširi smatra da zahtev sa građanskih protesta o REM-u i Pinku i Hepiju nije proistekao samo zbog Zadruge, Parova i drugih rijaliti programa koje emituju ove televizije.

On ukazuje da je reč o privatnim televizijama u uređivačkoj politici predsednika Vučića i vladajuće stranke koje su, kako kaže, ne samo promoteri nasilja i govora mržnje - već krše Ustavom zagarantovanog prava na istinito i blagovremeno informisanje građana.

Predsednik Srbije, kako smatra sagovornik Glasa Amerike pokušava da kupi vreme do leta kako bi letnji raspusti polako razvodnili građanski protest.

Međutim, uprkos svim porukama koje stižu iz vrha vlasti, Beširi smatra da izbori koje predsednik Vučić najavljuje za septembar na kraju neće biti ni održani.

“Ubeđen sam da predsednik novim izborima samo blefira jer imajmo u vidu da šatl diplomatija koja je bila u januaru ove godine, poseta američkog savetnika Dereka Šolea, zatim Miroslava Lajčaka, predstavnika Nemačke i Francuske su vrlo jasno i decidno rekli i u Beogradu i u Prištini da su vanredni izbori apsolutno neprihvatljivi. Odnosno da će se smatrati da strana koja raspiše takve izbore protivi Briselskom dogovoru, odnosno dogovoru iz Ohrida, da se protivi trajnom rešenju problema između Beograda i Prištine i da će onda ta strana trpeti ozbiljne posledice počevši od povlačenja institucija, odnosno investicija, a zatim i eventualno uvođenje sankcija”, kaže Beširi.

Ukoliko ipak vlast u Srbiji i predsednik Vučić budu insistirali na novim izborima na jesen, to će, kako smatra Božo Prelević značajno povećati broj građana na protestima.

“Atmosfera na tim protestima je potpuno familijarna i mislim da to doprinosi tome da se Vučić više boji od sopstvenog protesta, da li će skupiti dovoljno ljudi jer je lestvica podignuta previsoko, ali on ne može da pravo kontramitinge svake nedelje, koliko mogu da izlaze građani Srbije. To je jedna stvar. Druga stvar, veliki aktivator nezadovoljstva su upravo Vučić i premijerka. Ako oni nastave tim tempom, ja mislim da ćemo mi videti i 200 i 300 hiljada ljudi", zaključuje za Glas Amerike advokat Božo Prelević.