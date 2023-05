Opozicija odložila protest u Beogradu za subotu

BEOGRAD - Predstavnici dela opozicije saopštili su da će peti protest "Srbija protiv nasilja" biti odložen za subotu, 3. jun, umesto da bude u petak kako je ranije najavljeno.

Protest će biti održan tačno mesec dana od masovnog ubistva u OŠ "Vladislav Ribnikar" u Beogradu, gde je maloletni K.K. ubio deset osoba i ranio još šest. Nepunih 48 sati nakon tog masakra, u Mladenovcu se desilo još jedno masovno ubistvo, kada je život izgubilo osam osoba, a 14 je ranjeno.

Desetine hiljada građana i deo opozicije izašli su na prvi protest "Srbija protiv naslja" 8. maja i vlasti uputili zahteve da se prekine sa promocijom nasilja u javnosti, kao i da se utvrdi odgovornost institucija u slučaju dva masovna ubistva. Protesti se održavaju svake nedelje.

Peti protest će takođe početi ispred Skupštine Srbije u 18 sati, a ideja je da se posle obraćanja građani prošetaju do Predsedništva Srbije i naprave prsten oko zgrade na Andrićevom vencu, rekao je potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić, prenosi N1.

Šetnja će se kretati od Skupštine Srbije Bulevarom kralja Aleksandra, Beogradskom ulicom do Slavije, Ulicom kralja Milana do Terazija i odatle do trga Nikole Pašića i Pionirskog parka gde će demonstranti zatvoriti krug oko Predsedništva. Protest će trajati do 21 čas.

Prethodno su se poslanici Miroslav Aleksić, Slavica Radovanović i Srđan Milivojević sastali sa načelnikom beogradske policije Veselinom Milićem i načelnicima šest policijskih uprava, javlja N1.

Cilj sastanka je bio, kako se navodi, da se dogovori bolja komunikacija i koordinacija sa pripadnicima policije, kako bi se sprečili eventualni neželjeni događaji i nasilje.

Na četvrtom protestu "Srbija protiv nasilja" redari i narodni poslanici iz opozicije sprečili su nekolicinu muškaraca da upadnu u zgradu RTS-a.