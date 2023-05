Posle odluke Vučića da napusti čelo naprednjaka: Rebrendiranje ili praktično gašenje SNS-a?

Nakon što je, po računici analitičara, Aleksandar Vučić poslednjih godina više od 20 puta najavio da napušta čelo Srpske napredne stranke (SNS), to se i dogodilo u subotu, 27. maja na vanrednoj sednici Skupštine stranke održane u Kragujevcu.

Predsedničku fotelju, po želji sad već bivšeg lidera naprednjak,a preuzeo je Miloš Vučević, dosadašnji potpredsednik SNS-a i ministar odbrane, a sam Vučić ostaje pri ranijoj najavi da će formirati narodni pokret za državu.

S obzirom da nije do kraja objasnio niti razloge za napuštanje SNS-a, niti šta će budući narodni pokret da radi, a što SNS do sada nije radio, širom su otvorena vrata za razne spekulacije i tumačenje ovih promena u vladajućoj stranci.

Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku podseća da je taj Vučićev "manevar" davno najavljivan, mnogo pre svih aktuelnih događaja, ali kako kaže, građanski protesti su ubrzali zbivanja na političkoj sceni, pa i ovu odluku o promenama na čelu SNS-a:

“To je trebalo da posluži za rebrending, da se napravi još jedan korak više u tom naporu da se izjednače vođa, partija i država. Dakle, umesto jedne stranke kakva je bila bar formalno SNS, sad se stvara nešto više, nešto nadstranačko, platforma koja će da posluži učvršćenju lične vlasti Aleksandra Vučića. Tako da to je bio cilj, ovi događaji su to sve poremetili, ali on očigledno nije odustao jer ne može baš tako lako da odustane od toga što je isplanirao”, kaže Popović u razgovoru za Glas Amerike i ističe da je postavljanje Vučevića za novog predsednika SNS-a logičan potez jer je, kako kaže on dovoljno lojalan i neće ničim ugroziti neograničenu Vučićevu vlast.

Po mišljenju pravnika Milana Antonijevića događaji u SNS-u nisu iznuđeni, o njima se zna, to je dugo planiran potez, a time je Srbija dobila temu za predstojeće leto:

“Ovaj potez govori o nekoj potrebi – očigledno da se zauzme još jedan dodatni deo medijskog prostora, da se razgovara o tome, a ne o nekim suštinskim pitanjima za Srbiju, bilo da su to pregovori, bilo da su to neki drugi procesi unutar Srbije, pa i sami protesti protiv nasilja koji zadobijaju neku jaču podršku u Srbiji. Tako da se očigledno želi da se na taj način nekako skrene pažnja sa tih drugih problema na neka pitanja koja meni više deluju da nisu baš politička, već da su rebrendiranje”.

Na pitanje o tome šta će ubuduće događati sa samim sa SNS-om Antonijević kaže da ne očekuje neke velike promene, osim same smene na čelu stranke:

“Očigledno da sama najava novog predsednika stranke da će oni ući u taj pokret, ukoliko to bude opcija, govori o tome da nema nekog raslojavanja ili nekakvog drugog konceptualnog razmimoilaženja, već su to stvari koje samo multiplikuju političke subjekte na političkoj sceni a ne donose neke suštinske promene”, kaže Antonijević.

Sa druge strane Popović smatra da je “posle uništenja zakonodavne, sudske i izvršne vlasti, sada na meti i politički sistem i političke partije:

“I tu nema mesta ni za jednu stranku, pa ni za SNS. Tu je svaka stranka, pokret, kako god se to nazivalo mora da bude u funkciji očuvanja i jačanja lične vlasti Aleksandra Vučića, ili prosto nema mesta na političkom nebu za tu organizaciju. Naravno da je SNS i predviđen kad je osnivan da bude neka vrsta logističke podrške u uspostavljanju lične vlasti jednog čoveka, a nije nikada ni nameravano da to bude ozbiljna moderna stranka”.

Iako novi lider Miloš Vučević najavljuje da će SNS postati kolektivni član budućeg narodnog pokreta, Dragan Popović veruje da čak i ukoliko ne bude formalno nestala, Srpska napredna stranka odlazi u istoriju, a njeno mesto zauzima nova organizacija koja, kaže sagovornik Glasa Amerike, ima istu ulogu kao SNS – da služi Vučićevim ličnim ciljevima.

Kako će naprednjaci proći na izborima bez Aleksandra Vučića na njenom čelu videće se možda vrlo skoro, na izborima koji se najavljuju za jesen ili proleće.

Postavlja se i pitanje kako će građani Srbije proći sa nestranačkim predsednikom.

“Niti je on ikada bio predsednik svih građana, niti mu je to cilj. Dakle, ne, to je iluzorno očekivati. Uvek će oni koji budu politički oponenti sa njegove strane biti tretirani kao neprijatelji, biće proglašeni za neprijatelje. Ne njega lično, nego naroda i države. Da biste bili predsednik svih građana morate da gradite demokratski politički sistem, a on dokazuje već nekih tridesetak godina da je vrlo posvećen tome da uništi svaki zametak demokratije u ovoj zemlji”, zaključuje Dragan Popović.