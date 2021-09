Da li će problem tablica biti rešen u narednih šest meseci?

Predstavnici Beograda i Prištine postigli su u Briselu sporazum koji podrazumeva deblokadu puteva u blizini prelaza Jarinje i Brnjak i povlačenje specijalne jedinice Policije Kosova, koje će zameniti pripadnici KFOR-a. Postignuto je i privremeno rešenje za registarske tablice, a trajno se očekuje u narednih šest meseci.

Povodom sporazuma o deeskalaciji situacije na Kosovu,koja je nastala nakog uvođenja reciprociteta za srpske registarske tablice i zabrane korišćenja tablica, koje sa imenima kosovskih gradova izdaje MUP Srbije, premijer Kosova Aljbin Kurti reagovao je na Fejsbuku ocenivši da je Srbija prihvatila reciprocitet.

"Budući da će državni simbol biti pokriven na kosovskim tablicama, onda će na svim srpskim tablicama bez razlike biti prekriven njihov simbol na teritoriji naše države", napisao je Kurti dodavši da će se specijalne jedinice Policije Kosova povući sa severa Kosova, ali da uvek ostaju spremne za intervenciju.

Novinar Goran Avramović za Glas Amerike kaže da sporazum o deeskalaciji situacije praktično znači da je dogovoreno sprovođenje sporazuma o slobodi kretanja iz 2016. godine, kada su se predstavnici Beograda i Prištine u Briselu složili da delove registarskih tablica pokriju nalepnicama. Međutim, Avramović naglašava da problem registarskih tablica prema najnovijem briselskom sporazumu nije rešen, već je samo odložen za narednih šest meseci.

„Mi u međuvremenu još ne znamo šta će se desiti s KM tablicama. Recimo, hoće li te tablice biti prelepljivane, gde će ljudi sa njima moći da se kreću i tako dalje. Deo problema koji je rešen odnosi se na blokadu dva prelaza i povlačenje s jedne strane nezadovoljnih ljudi koji su tu bili, s druge strane specijalnih jedinica kosovske Policije, a KFOR će u naredne dve nedelje ponovo malo da se meša u svoj posao na severu“, kaže Avramović.

Iako se sporazumom o deeskalaciji situacije koji su postigli Begrad i Priština, predviđa formiranje radne grupe, “kako bi se pronašlo stalno rešenje za pitanje automobilskih tablica u skladu sa standardima i praksom EU”, i dalje ostaje nerazjašnjeno pitanje KM i drugih tablica sa imenima kosovskih gradova, koje izdaje MUP Srbije. Procenjuje se da takvih automobile na severu Kosova ima oko 10.000.

Građani severne Mitrovice: Nema šanse da menjamo tablice

Građane severne Mitrovice pitali smo da li bi svoja vozila sa KM tablicama, koje se koriste na severu Kosova, preregistrovali na kosovske tablice.

“Pa ne bih zato što mislim da jednostavno svi imamo pravo da vozimo automobile sa tablicama koje mi želimo”.

“Ne bih nikad, samo da bude ova tablica koja je bila. To mogu da ti kažem, ništa više”.

“Da odgovorim odmah odrečno, znači ne bih. To i još par stvari koje nas vežu za Srbiju i tim bi izgubili osećaj pripadnosti Srbiji. I ako neko misli da to može da sprovede na silu, to, prosveta i zdravstvo grdno se vara”.

“Naravno da ne bih i postoji jedini način da se išta desi, a to je da naša država, nam jednostavno to nametne, jer inače jednostrano nametanje ne dolazi u obzir. Jedino ako naša država to nam nametne, tu smo skrštenih ruku, tu su nam ruke vezane”.

Srđan Simonović iz NVO Humani centar Mitrovica smatra da Srbi na severu Kosova ne bi prihvatili preregistraciju svojih vozila na kosovske tablice iz jednog razloga.

„Kod pojedinih ljudi bi to značilo prihvatanje kosovske nezavisnosti. Ne znam kakav je na jugu narativ, ali narativ na severu je da je ovo i dalje deo teritorije Republike Srbije“, kaže Simonović za Glas Amerike.

Međutim, analitičar iz Leposavića Nenad Radosavljević za Glas Amerike kaže da rešenje registarskih tablica sa imenima kosovskih gradova koje izdaje MUP Srbije, a koje se koriste samo na severu Kosova zavisi od dobre volje političara, a ne građana.

“Te dobre volje još nema. Svi su zavisni od toga kako će se to odraziti na javno mnjenje i kako će to oni potencijalni glasači na ovim izborima koji dolaze sad na Kosovo i na onim izborima koji će doći na proleće u Srbiji, kako će se biračko telo zbog toga preorijentisati i da li će podržati one eventualno koji učine ovaj ustupak ili učine onaj ustupak. I tu je, jednostavno zaglavljeni smo sada u takvom nekakvom problemu. Šta će od svega toga biti, to naravno nažalost zavisi od političara. Ne zavisi od običnih ljudi. Obični ljudi bi prihvatili svako rešenje koje jednostavno omogućava normalan život”, naveo je Radosavljević.

Prema sporazumu o deeskalaciji situacije koji su u Briselu postigli predstavnici Beograda i Prištine, povlačenje specijalnih jedinica Policije Kosova i deblokada puteva kod prelaza Jarinje i Brnjak obaviće se 2. oktobra u periodu od 8 do 16 sati. Na tom mestu će u naredne dve nedelje biti raspoređeni pripadnici KFOR-a.