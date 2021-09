Kurti spreman da poništi odluku o tablicama, ako Srbija učini isto

Premijer Kosova Aljlbin Kurti izjavio je da je spreman da povuče odluku o uvođenju reciprociteta za srpske tablice, ukoliko to isto učini i Srbija za kosovske tablice. On je pozvao Srbe sa severa Kosova da deblokiraju puteve koji vode do prelaza Jarinje i Brnjak.

Kurti je rekao da je srećan što je problem sa registarskim tablicama posle 10 godina okončan i pozvao predstavnike četiri opštine na severu Kosova da uklone kamione, koji su - kako je kazao - vlasništvo opštinskih institucija, sa puteva koji vode ka prelazima Jarinje i Brnjak.

„Pozivam gradonačelnike na severu da uklone te kamione i pozivam organizovanu grupu Srba da napusti dva magistralna puta, jer su blokirali sebe i svoje kretanje. Uvođenje zakonitosti je u interesu svih, i ubeđen sam da ćemo vremenom to svi shvatiti. Mere koje smo preduzeli su za svakoga, bez diskriminacije ili privilegije”, rekao je Kurti



Kurti je dodao da je spreman da ukloni meru koja se odnosi na uvođenje privremenih tablica, ukoliko to isto uradi i Srbija. Rekao je i da bi o ovome trebalo da se razgovara u Briselu.

“Mi smo veoma otvoreni i zainteresovani za te razgovore i pokazali smo našu spremnost i gospodinu Borelju i gospodinu Lajčaku, ali izgleda da nije bilo spremnosti od strane Beograda. Ja imam informacije o situaciji na tim graničnim prelazima i mislim da niko nema niti volje, niti interesa da se situacija tamo pogoršava da dođe do eskalacije, ali moram da kažem da ako pratite način na koji govori predsednik Srbije, onda izgleda da su nekome potrebni incidenti. Međutim, to nije država Kosovo, to nije premijer Kosova, to nisu građani Kosova, bez obzira na njihovu nacionalu pripadnost. Ja bih želeo da ni Srbija ni Kosovo ne uvode privreme tablice, ali mi moramo da imamo naše privremene tablice dokle god Srbija ima svoje”, naveo je Kurti.

Kurti je istakao da su pripadnici specijalne jedinice kosovske policije, na severu Kosova raspoređeni isključivo zbog zaštite graničih prelaza.

“Kad ne bi bilo blokada puteva ne bi bilo nikakavog rizika za naše granične policajce, ali kako stvari stoje sad moraju da budu tu i specijalci, jer bez njih obična granična policija bi bila pod rizikom onih ljudi koji protestuju i njihovih struktura kod Jarinja i Brnjaka. Znači specijalne jedinice nemaju nijednu drugu svrhu osim zaštite graničnih policajaca i graničnih prelaza”, kazao je Kurti.

Kurti je na konferenciji za novinare posle sednice Vlade Kosova kazao da neće preduzimati nikakve mere protiv ministra za povratak i zajednice Gorana Rakića, koji se pridružio građanima na prelazu Jarinje, koji su blokirali put, jer - prema njegovim rečima - Rakić pokušava da spreči eskalaciju situacije.