Kovid 19 u centru pažnje debate Majka Pensa i Kamale Haris

Potpredsednik Majk Pens branio je način na koji se Trampova adminstracija suočila sa pandemijom Kovida 19 u kojoj je stradalo više od 210 hiljada Amerikanaca, dok ga je demokratska kandidatkinja za potpredsednicu Kamala Haris osudila kao "najveći neuspeh bilo koje američke administracije ikada", tokom uglavnom civilizovane debate, u kojoj je dominantna tema bila - kornavirus.

Dok se predsednik SAD Donald Tramp oporavlja od virusa u Vašingtonu, Kamala Haris je naglasila da ne bi uzela vakcinu ukoliko bi je reklamirao republikanski predsednik, bez podrške zdravstvenih profesionalaca.

Pens, koji rukovodi predsednikovom radnom grupom za koronavirus, priznao je da je "naša zemlja prošla kroz veoma izazovan period ove godine".

Međutim, dodao je i da "želi da američki narod zna, da je od prvog dana, predsednik Tramp zdravlje Amerikanaca stavio na prvo mesto".

Pens je obećao milione doza tretmana, koji još nije objavljen, pre kraja godine.

On je takođe osudio sumnje Kamale Haris povodom činjenice da se predsednik Tramp hvali vakcinom:

"Senatorko, molim vas da prestanete da se igrate politike sa ljudskim životima", poručio je potpredsednik SAD.

Bilo je žurstih razmena na samom početku, ali sve u svemu, učesnici debate pokazali su mnogo više poštovanja, nego što je to bio slučaj prošle nedelje tokom prve predsedničke debate. I dok je Tramp tada bio agresor, upadao u reč i skoro vikao, Pens je pokazao veću disciplinu.

Kandidati su se suočili u auditorijumu, u kojem je svaki gost, koji je odbio da nosi masku na licu, bio zamoljen da napusti salu, što je prilično izuzetna situacija za jedinu potpredsedničku debatu u okviru kampanje za izbore 2020.

Debata u udarnom terminu bila je na kraju krajeva prilika za glasače da odluče da li su Pens ili Haris spremni da preuzmu dužnosti predsednika pre isteka sledećeg mandata. To pitanje, iako deluje tako, nije ni blizu teoretsko, s obzirom da se 74-godišnji predsednik SAD Donald Tramp trenutno oporavlja od koronavirusa, a 77-godišnji Džo Bajden bi, iako nije inficiran, bio najstariji predsednik ikada.

Iz tih razloga i nekih drugih, debata na Univerzitetu Jute u Solt Lejk Sitiju bila je u neku ruku najznačajnija potpredsednička debata u novijoj istoriji. Posebno se odigrala u neizvesnom trenutku za republikance, zzbog sve većih zabrinutosti da Trampova pozicija slabi, jer je više od 10 visokih zvaničnika u Beloj kući, Pentagonu i njegovom izbornom štabu ili zaraženo koronavirusom ili u karantinu.

Budući da zaostaju u anketama, Tramp i Pens nemaju vremena za gubljenje. Izbori su za manje od četiri nedelje, a milioni Amerikanaca su već glasali.

Pre nego što je Haris izgovorila ijednu reč, čim je kročila na binu, ušla je u istoriju kao prva crnkinja učesnica potpredsedničke debate. Bila je to odlična prilika za nju da motiviše potencijalne birače koji nisu pokazali preterani entuzijazam prema Bajdenu, političaru koji je proveo decenije u Vašingtonu i ima mešovite rezultate u svom radu, kada je reč o pitanjima rase i krivičnog pravosuđa, posebno u svojim ranim godinama u Senatu.

55-godišnja Haris je ćerka Indijke i Jamajčanina. Takođe je bivši tužilac, a postala je zvezda među demokratama zbog svog oštrog ispitivanja Trampovih kandidata za pozicije u pravosuđu.

Pens je 61-godišnji bivši guverner Indijane i bivši radio-voditelj, evanđelista poznat po šarmu “običnog čoveka” i nepokolebljivoj lojalnosti prema predsedniku Trampu. Iako u javnosti odlučno brani Trampa, manje je impulsivan od njega i ima disciplinovaniji stil.

Dvoje kandidata sukobilo se oko poreza, konkretno Trampovog odbijanja da objavi svoje poreske prijave četiri godine pošto je obećao više puta da će to učiniti. Njujork tajms je prošlog meseca objavio da predsednik plaća veoma mali porez na lična primanja, ali da ima dug od više stotina miliona dolara.

"Bilo bi dobro znati kome predsednik duguje novac”, rekla je Haris.

"Jedno što svi znamo o Džou je da on sve iznese u javnost. On je pošten, on je otvoren”, dodala je. “Donald Tramp, s druge strane, sve zataškava”.

Pens je branio Trampa kao biznismena koji otvara nova radna mesta i koji je više nego pošteno platio porez, i preusmerio je razgovor na Bajdena.

“Od prvog dana, Džo Bajden će vam podići porez”.

Dok je debata pokrila različite teme, u prvom planu je bio virus.

Samo tri sata pre debate, predsednik Tramp je objavio video snimak u kojem je svoju dijagnozu nazvao “prikrivenim blagoslovom”, jer je skrenuo pažnju na eksperimentalnu kombinaciju antitela, za koju veruje da je zaslužna za poboljšanje njegovog stanja - iako ni on, niti njegovi lekari još nemaju način da znaju da li je lek imao taj efekat.

Pens je predsedavajući radne grupe Bele kuće za koronavirus, koja nije uspela da primeni sveobuhvatnu nacionalnu strategiju, u vreme dok se sam Tramp oporavlja od bolesti, a broj smrtnih slučajeva u Americi je prešao 210.000 dok se epidemiji ne nazire kraj.