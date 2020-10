Reporter Glasa Amerike u predsedničkom avionu veče pre Trampove dijagnoze

Dan pre nego što je predsednik Donald Tramp testiran pozitivan na Kovid-19, putovao je u Minesotu predsedničkim avionom Air Force One sa svojim saradnicima i grupom reportera, među kojima je bio i novinar Glasa Amerike Stiv Herman. Narednog dana, Herman je putovao u Vilmington pripremajući se da prati predizborni skup Džoa Bajdena - kao jedini reporter koji je ove nedelje pokušao da uporedo prati Trampovu i Bajdenovu kampanju. Herman opisuje svoje iskustvo posle predsednikovog pozitivnog rezultata na Kovid-19.

U Beloj kući u sredu ujutru, član medicinskog osoblja mi je uzeo bris iz nosa za rutinski brzi test na Kovid-19, koji se svakog dana radi grupi reportera koji, za svoje i ostale medije, pokrivaju predsednikove aktivnosti.

Bila je to kratka i bezbolna procedura. Prošao sam je više od 12 puta proteklih meseci - uvek sa istim, "negativnim" rezultatom. Isto je bilo sa mojim koleginicama Petsi Vidakusvarom i Kerolin Presuti, sa kojima na smenu pokrivam događaje u Beloj kući kada dođe red na Glas Amerike, koji je u rotaciji sa radijskim mrežama.

Pošto sam tog dana bio na rasporedu kao radio reporter za put predsedničkim avionom Air Force One do Minesote i nazad, zadatak mi je bio da se postaram da sve mreže imaju kvalitetan audio snimak kada god predsednik govori - od momenta kada smo napustili vojnu bazu Endruz u Merilendu do povratka u bazu, posle ponoći.

Predsednikova prva stanica u Minesoti, koja je poznata kao "Zemlja 10.000 jezera" bila je veliko imanje na jezeru Minetonka. Na skupu za prikupljanje donacija čiji je domaćin bio bogati donator Republikanske partije Martin Dejvis, dok je Tramp komunicirao sa gostima, novinari su čekali u svojim kombijima i nisu mogli da vide koliko je gostiju bilo u kući, niti da li su nosili maske i poštovali socijalnu distancu.

Miting u Dulutu

Takve preporučene mere predostrožnosti svakako nisu poštovane na predsednikovoj sledećoj stanici u Dulutu - gde je održan miting na lokalnom aerodromu. Tu su bile hiljade entuzijastičnih pristalica, zbijene na tribinama, pisti i u hangaru. Samo je otprilike svaki peti učesnik nosio bilo koju vrstu maske.

Tramp je govorio 45 minuta. Obično na ovakvim skupovima govori više od sat. U tom trenutku, pomislio sam da je to neobično. Ali bilo je to hladno i vetrovito veče, na severnoj obali jezera Superior, poslednjeg dana septembra.

Kada smo se brzo vratili u topli avion, grupa reportera i fotografa zaključila je da predsednik nije želeo da provede dodatno vreme izložen takvom vremenu. Kasnije smo, na osnovu zvaničnih izvora i medijskih izveštaja, saznali da se Tramp izgleda već tada nije osećao dobro, da je zaspao tokomm dvodnevnog leta nazad za Merilend, i da je bolesna Houp Hiks, predsednikova savetnica, odlučila da se izoluje na avionu.

Narednog jutra, ona će biti testirana pozitivna na koronavirus, što javnost nije saznala dok novinarka Blumberga Dženifer Džejkobs nije prva objavila priču u četvrtak uveče.

Tokom putovanja u sredu, Tramp nije govorio pre ukrcavanja u avion ili posle iskrcavanja, i ni u jednom trenutku nije ušao da priča sa novinarima. To je bilo neobično, ali se ponekad dešavalo.

Takođe nismo imali kontakt sa Hiks tog dana.

Šef osoblja Bele kuće Mark Medouz razgovarao je sa novinarima desetak minuta tokom leta na povratku iz Minesote. U petak je saopštio da je testiran negativan na Kovid-19.

Let za Nju Džersi

Zbog odluke koju su posle kritikovali zdravstveni zvaničnici, novinari i demokrate, Tramp je posle dijagnoze Houp Hiks, otputovao avionom u svoj privatni klub u Bedminsteru u Nju Džersiju na sastanak sa pristalicama i veče skupljanja donacija. Nekoliko zaposlenih u Beloj kući, koji su bili u neposrednoj blizini Hiks, nisu otišli na taj put.

Na pitanje zbog čega je predsednik odlučio da ipak ode u Nju Džersi, sekretarka za štampu Kejli Mekeneni rekla je reporterima u petak popodne da je "procenjeno da je to bezbedno."

Na skupu za skupljanje donacija koji je održan na otvorenom, predsednik je stajao na više od 2 metra razdaljine od grupe od oko 18 donatora, koji nisu nosili maske, prema izvorima iz Trampove kampanje.

Dok je predsesdnik bio u Nju Džersiju, ja sam bio na Amtrakovom vozu na putu ka državi Delaver, da se pripremim da nastavim da pratim kampanju Džoa Bajdena. Iako nećemo krenuti za Mičigen sa kandidatom Demokratske partije do petka, njegov štab je tražio od svih reportera koji putuju sa kandidatom da se testiraju na Kovid 19 dan ranije. Test, sličan onome koji se radi u Beloj kući, u hotelu u Vilmingtonu obavili su tehničari lokalne apoteke.

Brzi rezultat

Za razliku od procedure u Beloj kući, gde nismo obavešteni o rezultatima testa osim ako nije "pozitivan", reporteri u Vilmingtonu su čekali na licu mesta dok je njihove uzorke analizirala mašina Abbott ID NOW, koja posle 15-tak minuta izbacuje papir sa rezultatima.

Moj je glasio: "Kovid-19: Negativan."

U tom trenutku, rešio sam da se vratim u hotel i odmorim do sledećeg jutra, kada je trebalo da se pridružimo Bajdenovoj grupi blizu njegove kuće i odvezemo do aerodroma u Njukaslu.

Kada je objavljena vest o pozitivnom rezultatu Hiks, obavestio sam Bajdenovu kampanju, koja se konsultovala sa lekarima i odlučeno je da, radi velikog opreza, ne bi trebalo da pođem sa drugim novinarima u petak.

Nekoliko sati kasnije na Tviteru smo saznali da je još jedan putnik aviona Air Force One testiran pozitivan na koronavirus: sam predsednik.