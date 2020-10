Trampovo oklevanje da osudi rasizam obradovalo ozloglašene "Ponosne dečake"

Ekstremno desničarska grupa "Ponosni dečaci" (Proud boys) slavi otkako je predsednik SAD Donald Tramp, u debati sa protivkandidatom Džoom Bajdenom u Ohaju, odbio da direktno osudi rasiste i one koji propagiraju superiornost belaca.

Tramp je inače kritikovan zato što nikada nije eksplicitno osudio ekstremno desničarske grupacije, a tokom debate moderator Kris Valas ga je upitao da li bi direktno osudio rasističke grupe.

"Koga biste želeli da osudim?", upitao je Tramp, na šta je Bajden odgovorio "Ponosne dečake", ekstremno desničarsku grupu koja podržava Trampa.

"Ponosni dečaci, povucite se i budite u pripravnosti. Ali, znate šta? Neko treba da uradi nešto i povodom ekstremnih levičara i Antife, to nije problem ekstremnih desničara, već ekstremnih levičara", rekao je Tramp.

Vođe grupe "Ponosni dečaci", koji se često pojavljuju na Trampovim mitinzima, poruke predsednika shvatili su kao vetar u leđa u borbi protiv antifašista.

Enrike Tario, jedan od lidera Ponosnih dečaka, napisao je na Instagramu da ga je "obradovalo što ih je predsednik pomenuo u debati", dok je drugi vođa Džo Bigz otišao i korak dalje..

"Tramp nam je zapravo rekao da ih s.....o! To me čini srećnim", napisao je Bigz.

"Ponosni dečaci" su nedavno učestvovali u nasilnim sukobima sa antifašistima u Portlandu, gde već mesecima traju protesti zbog policijske brutalnosti i rasizma.

Tramp promenio stav?

Predsednik Tramp je, posle kritika da nije hteo da osudi rasiste, naizgled ublažio svoj stav.

"Ne znam ko su Ponosni dečaci. Ko god da su, treba da se povuku", rekao je Tramp novinarima u Beloj kući.

Upitan da li je osudio one koji propagiraju superiornost bele rase, Tramp je odgovorio da je "uvek osuđivao, u svakoj formi, sve što treba da se osudi".

Ova promena stava nije obeshrabrila "Ponosne dečake".

"Nemojte da vas iznenadi ako narednih dana izjavi nešto kako bi zadovoljio masu. On zna da smo mi dobri momci", napisao je Džo Bigz.

Hajdi Bejrič, koosnivačica Globalnog projekta protiv mržnje i ekstremizma, kaže da su ekstremni desničari srećni kada dobiju podršku od predsednika, ali i da zarađuju novac od prodaje majica na kojima štampaju Trampove komentare.

"Predsednik Tramp im je praktično dao novi slogan".

Ko su "Ponosni dečaci"?

Članovi ove grupe sebe opisuju kao "zapadne šoviniste". Ali, eksperti kažu da je to paravan za antiimigrantsku, antimuslimansku i mizoginu grupu muškaraca čiji je rasizam uočljiv, iako nikada nisu javno zagovarali državu u kojoj žive samo belci.

"Ta organizacija zastupa zapadni šovinizam, zapadnu civilizaciju - što je šifra za superiornost bele rase", kaže Bejrič.

Njihov slogan je "zapadni šovinisti koji odbijaju da se izvinjavaju zato što stvaraju moderni svet", a tako ih je 2016. opisao kanadski ekstremno desničarski aktivista Gevin Mekines.

"Ponosni dečaci" uglavnom nose crno-žute polo majice. Grupa nema članove samo u SAD, već i u Australiji i Velikoj Britaniji. Članovi su uglavnom belci, ali ima i izuzetaka.

Džejson Kesler, bivši član "Ponosnih dečaka", bio je organizator i protesta rasista u Šarlotvsilu, Virdžiniji 2017. U sukobima rasista sa antifašistima poginula je jedna devojka.

Iako "Ponosni dečaci" deklarativno osuđuju nasilje, njhovi članovi se godinama učestvuju u nasilnim sukobima.

Direktor FBI Kristofer Vrej je izjavio da su rasističke grupe u najvećoj meri odgovorne za sukobe sa smrtnim ishodom koji su se u poslednje vreme dogodili u SAD.