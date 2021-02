Šta je bezbedno raditi posle vakcinacije?

Primili ste obe doze vakcine protiv koronavirusa - šta sada? Ne očekujte da ćete odmah skinuti masku ili se vratiti normalnim aktivnostima.

To će biti razočarenje, ako ne i šok, za mnoge ljude.

U Majamiju, 81-godišnja Noemi Karabalo primila je drugu dozu u utorak i raduje se da ponovo vidi prijatelje, nastavi da vežba i izađe napolje, nakon što je godinu bila veoma oprezna i čak na internetu naručivala namirnice.

"Kaže da je umorna od toga da samo priča sa mačkama i papagajima. Želi da radi stvari, priča sa ljudima", kaže njena ćerka Suzan.

Međutim, Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) još nisu promenili smernice: Za sada, ljudi bi trebalo da poštuju iste mere kao i svi ostali - nose maske, drže distancu i izbegavaju velike grupe - čak i nakon što su primili drugu dozu vakcine.

Za odobrene vakcine su za sada potrebne dve doze i eksperti kažu da naročito ne bi trebalo popustiti sa poštovanjem mera nakon primanja prve doze.

"Postavili ste veoma logično pitanje" - to je bio odgovor vodećeg američkog eksperta za zarazne bolesti doktora Entonija Faučija na pitanje 90-godišnje žene iz Kalifornije da li bi ona i njeni vakcinisani prijatelji mogli da se okupljaju.

Fauči je samo mogao da ukaže na preporuke CDC-a, u kojima se do sada ne pominju izuzeci kada je reč o okupljanju vakcinisanih ljudi. "Izdržite", poručio je Fauči i rekao da očekuje da smernice budu izmenjene kako bude vakcinisan veći broj ljudi.

Vakcine su veoma delotvorne u sprečavanju simptomatičnih slučajeva Kovida 19, naročito kada je reč o ozbiljnim simptomima i smrtnim slučajevima, ali niko još ne zna koliko dobro mogu da blokiraju širenje koronavirusa.

To je odlična vest ako vakcina znači da neko, ko bi mogao da završi u bolnici, ima samo male ili nikakve simptome. Međutim, pitanje je da li osoba, koja je zaražena uprkos vakcinaciji, može da nesvesno da zarazi druge, rekao je Fauči na prošlonedeljenom brifingu Bele kuće.

U toku su istraživanja da bi se pronašao odgovor na to pitanje i već ima nekih nagoveštaja. Fauči je ukazao na nedavno istraživanje iz Španije koje je pokazalo da što više virusa zaražena osoba ima u telu, to je i zaraznija. To nije iznenađujuće, s obzirom da je to slučaj i sa drugim bolestima.

Pojedina preliminarna istraživanja iz Izraela nagoveštavaju da ljudi zaraženi posle prve doze vakcine, kada su zamo delimično zastićeni, imaju manju količinu virusa nego zaraženi koji nisu vakcinisani. To je ohrabrujuća vest, ako se istraživanje potvrdi. Izrael je vakcinisao veliki deo populacije i naučnici prate uticaj vakcinacije na širenje pandemije.

Ključno je pratiti i da li vakcine štite protiv novih, mutiranih varijanti virusa koje se brzo šire u nekim zemljama, kaže Volter Orenstajn, ekspert za zarazne bolesti na Univerzitetu Emori. On je vakcinisan i poštuje smernice CDC-ja.

Za to postoje praktični razlozi. "Teško je reći ko je vakcinisan, a ko ne, ako ste u prodavnici", primećuje imunolog na Univerzitetu Pensilvanije E. Džon Veri.

I eksperte poput Veriija ljudi često pitaju: Da, postoje pravila kada ste u javnosti, ali šta je bezbedno za baku da radi kući, sa porodicom ili prijateljima, nakon što je vakcinisana?

Vakcina ne jača imune sisteme svih ljudi podjednako - neko ko ima rak ili starija osoba slabijeg zdravstvenog stanja možda neće biti isto zaštićeni kao zdrava 70-godišnja osoba.

"Međutim, većina ljudi trebalo bi da se oseća sigurnije kada je reč o odlasku u prodavnicu, ili da vidi unuke ili da zagrli ćerku," smatra Veri.

To je zato što su šanse da se osoba, koja je primila obe doze, ozbiljno razboli male.

"Ako prijatelji dolaze na večeru, i dalje bi trebalo da pokušamo da poštujemo preporuke. Nikada ne znate kome je je stanje ugroženo i gde vakcine možda nisu toliko delotvorne", dodaje Veri.

Šta ako je u potpunosti vakcinisana osoba izložena nekome ko je zaražen? CDC je nedavno ublažio ta pravila: Karantin nije potreban, dok god vakcinisana osoba nema simptome i ako su prošle najmanje dve nedelje, a ne duže od tri meseca, od kako je dobila drugu dozu.

Putovanje avionom? Bez obzira na to da li ste vakcinissani ili ne, CDC i dalje preporučuje samo neophodna putovanja.

Međunarodna putovanja su još komplikovanija. Očekujte da zemlje koje već imaju različita pravila u pogledu karantina i testiranja, donesu i različite smernice kada je reč o vakcinaciji - naročito zbog toga što se širom sveta koriste različite vakcine, od koji su neke više ili manje delotvorne. Takođe zabrinjava mogućnost prenošenja različitih sojeva koronavirusa iz jedne zemlje u drugu.

Pratite izmene preporuka kako se bude vakcinisao veći broj ljudi. U međuvremenu, "ne potcenjujte koliko je važno da ljudi koji su vakcinisani manje brinu kada idu u prodavnicu ili na posao, dok i dalje poštuju epidemiološke mere", kaže doktorka Lućiana Borio, bivša naučnica u američkoj Upravi za hranu i lekove (FDA).

"Čak i sa odlaskom u prodavnicu, uvek je postojalo strahovanje da li ćete se zaraziti. Ovo je sada veoma velika promena u nečijem životu", ističe Borio.