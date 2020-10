Palmer o Crnoj Gori: Očekujemo da u ključnim ministarstvima budu ljudi posvećeni ispunjavanju NATO obaveza

Sjedinjene Države očekuju da u ključnim ministarstvima u novoj crnogorskoj vladi budu ljudi ljudi koji će osigurati da Crna Gora ispunjava obaveze koje proizilaze iz članstva u NATO-u", poručio je u intervjuu za Glas Amerike zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara i specijalni predstavnik za Zapadni Balkan Metju Palmer. Naglasio je i da će Vašington pomno pratiti poteze buduće vlade.​

Glas Amerike: Crna Gora je u procesu formiranja nove vlade. Šta Sjedinjene Države očekuju od novog kabineta i premijera?

Palmer: “Naglasio bih da od naredne vlade očekujemo isto što i od bilo koje vlade u Crnoj Gori – da ostane posvećena evropskom putu, da ispunjava svoje obaveze kao članica NATO-a, da dobro i blisko sarađuje sa Sjedinjenim Državama u davanju podrške prosperitetnoj i stabilnoj budućnosti, da bude posvećena reformama koje su neophodne za napredak ka članstvu u Evropskoj Uniji. To je ono što očekujemo od naredne crnogorske vlade i što smo očekivali i od prethodne”.

Glas Amerike: Da li Sjedinjene Države imaju bilo kakvu ulogu ili stav o personalnim rešenjima i članovima nove vlade? Demokratski front uputio je pismo američkoj ambasadorki u Crnoj Gori u kojem u suštini tvrdi da je mandatar za sastav nove vlade pod pritiskom stranih diplomata da liderima te koalicije ne da mjesta u kabinetu.

Palmer: “Naše partnerstvo je sa Crnom Gorom, a ne sa nekom određenom političkom strankom ili liderom. To nema veze sa pojedincima. Međutim, očekujemo i nadamo se da će na položajima u narednoj vladi Crne Gore biti ljudi s kojima možemo da radimo, koji su posvećeni budućnosti o kojoj sam već govorio. Ljudi koji razumiju koje su odgovornosti i obaveze članstva u NATO alijansi i kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Zbog toga se nadamo da će u ključnim ministarstvima u narednoj vladi biti ljudi koji mogu da nam budu dobri partneri u tim naporima. Tome se nadamo i to očekujemo od naredne vlade.”

Glas Amerike: Da li smatrate da lideri Demokratskog fronta mogu biti ti partneri? Da li se Vašington protivi da oni budu u novoj vladi?

Palmer: “Nije moj posao da biram ili identifikujem pojedince za određene obaveze. Ali želim da naglasim da je važno da u ključnim ministarstvima budi ljudi koji su spremni ne samo da budu partneri Sjedinjenih Država, već i evropskih saveznika u zalaganju za pozitivnu i evropsku budućnost i da osiguraju da Crna Gora ispunjava svoje obaveze kao članica NATO-a. Sjedinjene Države su posvećene odbrani Crne Gore. Posvećeni smo da se borimo u odbranu Crne Gore. Crna Gora je posvećena odbrani Sjedinjenih Država i drugih članica Alijanse. To je ozbiljna odgovornost. To je obaveza koju smo preuzeli slobodno i kojoj smo i dalje posvećeni. Potrebni su nam snažni partneri u Crnoj Gori koji takođe razumiju značaj te obaveze”.

Glas Amerike: Da li ste zabrinuti u pogledu prozapadne budućnosti Crne Gore imajući u vidu da su u novoj parlamentarnoj većini i stranke koje su protiv članstva u NATO-u, koje se zalažu za snažnije veze sa Putinovom Rusijom i javno su se protivili zapadnim sankcijama protiv Moskve koje je prethodna vlada podržala?

Palmer: “U Crnoj Gori postoji snažna podrška zapadnoj orijentaciji zemlje. Crnogorska javnost podržava evropsku budućnost i NATO. To je temelj na kojem bi željeli da dalje gradimo. Uvjeren sam da su odnosi SAD i Crne Gore snažni i čvrsti i da ima mnogo potencijala za dalji razvoj, da će Crna Gora ostati posvećena evropskom putu. Koja god vlada bude rezultat ovog procesa, nadam se da će potvrditi spremnost da sprovodi reforme koje su neophodne za napredak ka članstvu u Evropskoj uniji. To je naša vizija budućnosti Crne Gore. To je vizija koju ima i crnogorski narod i nadam se i očekujem da će je dijeliti i naredna vlada”.

Glas Amerike: Kako komentarišete ulogu Srpske pravoslavne crkve u predizbornoj kampanji i u formiranju vlade?

Palmer: “Ljudi u Crnoj Gori imaju svako pravo da očekuju da će predstavnici onih institucija kojima je kroz demokratski proces povjerena odgovornost da formiraju vladu, a zatim i da upravljaju, biti oni koji će voditi taj proces. Crna Gora je održala demokratske izbore koji su bili fer i slobodni. I izabrala je političke lidere da zastupaju interese crnogorske javnosti u vladinim institucijama.

To je parlamentarna demokratija. Zbog toga bi tekući proces pregovora trebalo da vode lideri političkih partija kojima je javnost povjerila tu odgovornost. Da li to znači da crkva nema pravo da izrazi svoje mišljenje? Ima svako pravo na to, kao što pravo ima civilno društvo i druge institucije i pojedinci u Crnoj Gori. Međutim, krajnja odgovornost za formiranje vlade imaju politički lideri kojima je to povjereno”.

Glas Amerike: Šta bi, po vašem mišljenju, buduća vlada trebalo da promijeni ili uradi drugačije u odnosu na prethodnu?

Palmer: “Mislim da svakako ima prostora da se uradi više po pitanju reformi. I tokom proteklih godina smo ukazivali na oblasti u kojima Crna Gora zaostaje, naročito kada je riječ o medijskim slobodama, borbi protiv korupcije i o vladavini prava. To su ključne oblasti, koje su važne za članice NATO koji nije samo savez zasnovan na interesima, već i principima. I naravno, ključne su za članstvo u Evropskoj uniji. Naša vizija evropske Crne Gore, u potpunosti integrisane u porodicu evropskih zemalja, zahtijeva napredak u sprovođenju tih reformi. I koja god vlada bude rezultat ovog procesa, može da smatra Sjedinjene Države partnerom u tim naporima.”

Glas Amerike: Manjinske nacionalne partije nisu spremne da budu dio nove vlade. Šta je vaša poruka njima i novoj većini?

Palmer: “Naša poruka predstavnicima različitih etničkih zajednica u Crnoj Gori je da crnogorsko iskustvo doživljavamo kao uspješnu, multietničku demokratiju. I to poštujemo i smatramo da to može da bude model za region. I želimo da držimo kanale komunikacije otvorenim, ne samo sa vladom već i sa predstavnicima etničkih zajednica u Crnoj Gori. Često putujem u Crnu Goru, imamo naravno i ambasadora u Podgorici, imamo dobre odnose sa predstavnicima raznih etničkih grupa. I želimo da održavamo te odnose, dalje ih razvijamo i jačamo i posvećeni smo održavanju multietničkog karaktera crnogorske demokratije”.

Glas Amerike: Da li partnerstvo Amerike i Crne Gore može da bude ojačano sa novom vladom u Podgorici i da li će predstojeći američki izbori imati bilo kakvog uticaja na bilateralne odnose dvije zemlje?

Palmer: “Američka posvećenost Zapadnom Balkanu i partnerstvu sa Crnom Gorom je konzistentna od administracije do administracije. Bez obzira na to šta će se dogoditi u Sjedinjenim Državama 3. novembra (dan izbora), i dalje ćemo biti posvećeni tom odnosu. Ostaće naša vizija evropske Crne Gore i obećanje crnogorskom narodu da može da se osloni na prijateljstvo, podršku i partnerstvo sa Sjedinjenim Državama. Vjerujem da interesi Sjedinjenih Država prevazilaze američku i crnogorsku politiku i vodiće nas na putu naprijed ka svetlijoj, prosperitetnijoj, stabilnijoj i evropskoj budućnosti za region i Crnu Goru”.

Glas Amerike: “Da li ćete pomno pratiti buduće poteze vlade?”.

Palmer: “Naravno. Riječ je o važnom partnerstvu za nas. Ostaćemo aktivni u regionu i u Crnoj Gori. Ostaćemo angažovani, ne samo sa političkom klasom, već i sa predstavnicima šireg dijela crnogorskog društva. Ostaćemo angažovani sa medijima, civilnim društvom, crkvom, predstavnicima poslovne zajednice. To su sve djelovi Crne Gore koji, prema mišljenju SAD, treba da doprinose široj slici i budućnosti u pogledu koje smo svi saglasni.”