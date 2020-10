 Novinar Jovo Martinović osuđen na godinu: Sud ignorisao dokaze da sam bio na zadatku

Crnogorski novinar Jovo Martinović osuđen je u četvrtak u Višem sudu u Podgorici na godinu dana zatvora za posredovanje u švercu narkotika, dok je istovremeno oslobođen optužbe za stvaranje kriminalne organizacije.

Nakon izricanja presude, Martinović je rekao da je ovakva odluka za njega očekivana, jer je sud tokom čitavog postupka odbijao da uzme u obzir sve dokaze koji su njemu išli u prilog, i najavio žalbu.

“Oslobodili su me za članstvo u kriminalnoj organizaciji, ali su me osudili za posredovanje u narkoticima i dali mi godinu dana zatvora. To je klasični kompromis da sebi sačuvaju obraz”, rekao je Martinović novinarima nakon izricanja presude, ocjenjujući odluku suda sramnom i politički motivisanom.

On je u izjavi za Glas Amerike rekao da sud nije uvažio dokaze da je tog dana bio na novinarskom zadatku, što su potvrdili saslušani svjedoci - ali i svjedok saradnik tužilaštva, koji je svjedočio protiv Martinovića.

“Nevjerovatno je da je Specijalno državno tužilaštvo oslobodilo odgovornosti narko-dilera i dalo mu status svjedoka-saradnika da bi svjedočio protiv novinara”, rekao je Martinović i ocijenio da na taj način “tužilaštvo štiti šverc narkotika”.

SDT je Martinovića optužilo da je koristeći novinarske kontakte spojio krijumčare droge, što je novinar negirao, a na današnjem ročištu, kako je rekao, i priložio dokaze da je bio na novinarskom zadatku.

“Odluka suda je politička, jer su sudovi u Crnoj Gori partijski”, rekao je Martinović za Glas Amerike i dodao da više puta odbio ponude saradnje od strane bezbjednosnih službi, koje su, kako je rekao, od njega tražile “miniranje” priča o korupciji u medjunarodnoj javnosti.

Novinar je ranije bio osudjen na 18 mjeseci zatvora da bi tu presudu ukinuo Apelacioni sud i proces vratio na poćetak, a proveo je i četrnaest i po mjeseci u istražnom zatvoru, što ga oslobadja služenja kazne.

Uticajne međunarodne organizacije za zaštitu novinara ranije su oštro kritikovale presudu protiv Martinovića i njegovo višemjesečnog držanja u istražnom zatvoru, tražeći njegovo oslobadjanje u ponovljenom postupku.

Jovo Martinović je u svojoj karijeri radio za ugledne svjetske medije, uključujući i The Economist, Newsday i The Financial Times, a 2018. mu je dodijeljena međunarodna nagrada Piter Mekler za hrabro i etičko novinarstvo.

U trenutku hapšenja, Martinović je bio angažovan od strane francuske produkcije CAPA Presse, kao saradnik producenta na dokumentarcu pod nazivom “Put kalašnjikova”.