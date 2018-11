Uprkos pritiscima Beograda, Srbi žele u KBS

Uprkos ogromnim pritiscima Beograda da Srbi ne učestvuju u Bezbednosnim snagama Kosova (KBS) trenutno postoji oko 300 zahteva Srba koji žele da postanu deo ovih snaga, tvrde poslanici u Skupštini Kosova, iz Komisije za nadgledanje Bezbednosnih snaga Kosova. Na debati sa uglavnom mladim Srbima o nacrtima tri zakona koji se odnose na Bezbednosne snage Kosova poslanik Redžep Seljimi poručio je da "Vojska Kosova ne podrazumeva rat, već mir i stabilnost” i da na vojsku ne treba da se gleda kao povod za rat.

Predsednik Komisije Skupštine Kosova za nadgledanje bezbednosnih snaga Kosova Hadži Šalja rekao je da su nacrti zakona o Bezbednosnim snagama Kosova čije se konačno usvajanje očekuje do kraja ovog meseca u skladu sa Ustavom. On je kazao i da pored velikog pritiska Beograda na Srbe da ne učestvuju u Bezbednosnim snagama Kosova trenutno postoji 300 zahteva Srba koji žele da postanu deo ovih snaga.

"Imamo u Bezbednosnim snagama Kosova pripadnike iz srpske zajednice koji se obučavaju i školuju u Makedoniji i mnogim drugim zemljama, koji će sutra biti oficiri i obučavati vaše mlade i komandovati Bezbednosnim snagama Kosova. Imamo još mnogo pripadnika iz srpske zajednice koji su zainteresovati da postanu deo Kosovskih bezbednosnih snaga uprkos pritiscima Beograda da sadašnji srpski vojnici napuste BSK'', rekao je Šalja.

Poslanik iz vladajuće Demokratske partije Kosova Fatmir Dželjilji pozvao je Srbe da ne podležu pritiscima Beograda

"Bilo je više od 100 pripadnika srpske zajednice u bezbednosnim snagama. Napustili su BSK negde oko 50 njih, bilo je raznih pritisaka kako su se oni izjasnili u svojim izjavama od usmenih, preko telefona do najbrutalnijih incidenta sa bombama ili sa paljenjem automobila. Ti pritisci su od onih koji ne gledaju na to da u budućnosti živimo zajedno, dobro i da budemo u Evropskoj uniji", kazao je Dželjilji.

Pojedine Srbe koji su učestvovali na ovoj debati zanimalo je i koja bi bila uloga srpskih pripadnika bezbednosnih snaga Kosova ukoliko dođe do rata između Srbije i Kosova. Bilo je i onih koji smatraju da formiranje vojske Kosova ne doprinosi rešavanju odnosa Beograda i Prištine

„Moraju prvo ti odnosi da se reše, jer bi moglo da dođe do rata, što ni ja niti bilo ko ovde ne bi voleo, ali ako bi došlo do rata, a recimo sam ja u Vojsci Srbije a moj brat u Vojsci Kosova došlo bi do toga da udari brat na brata“, kazao je Nemanja Živković iz Ugljara.

Poslanik Redžep Seljimi rekao je da kada Kosovo bude imalo svoju vojsku na višem nivou to ne podrazumeva “da ćemo imati rat”.

“Vojska Kosova ili BSK je jedna profesionalna multietnička snaga koja podrazumeva očuvanje mira i stabilnosti. Stoga, ja bih tražio od vas da, pošto ste mladi, nemojte videti vojsku i rat zajedno, pogotovu rat sa susedima. Vi znate da u Ustavu piše da Kosovo nema teritorijalne pretenzije i istovremeno neće biti snaga koja će biti agresor. Kosovo je snaga svih građana “, kazao je Seljimi.

Debatu o nactima Zakona o Bezbednosnim snagama Kosova organizovala je Skupština Kosova u saradnji sa Institutom za afirmaciju međuetničkih odnosa.