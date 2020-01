U Istanbulu otvoren Turski tok, Srbija čeka bugarsku trasu

Predsednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Redžep Tajip Erdogan službeno su danas pustili u rad gasovod Turski tok, kojim će ruski prirodni gas stizati u južnu Europu kroz Tursku.

Projektom gasovoda dugačkim 930 km, koji jednim delom ide i ispod Crnog mora, Moskva pokušava da smanji isporuke gasa preko Ukrajine, a ujedno jača i energetske veze sa Istanbulom, s obzirom da su dve zemlje povećale saradnju i u oblasti odbrane, nakon što je Turska prošle godine kupila ruski raketni sistem S400.

Uz Putina i Erdogana, na bini su prilikom simboličnog okretanja ručice bili i predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Bugarske Bojko Borisov. Tom prilikom, Putin je ocenio da je otvaranje gasovoda Turski tok važan ne samo za Rusiju i Tursku, već i za ostale države južne Evrope:

"Gas će u Tursku dolaziti novim gasovodom Turski tok. Ovaj je sistem jedinstven - dva gasovoda položena su pod vodom i svaki od njih ima kapacitet od 16 milijardi kubnih metara, a dubina je veća od dva kilometra. Dužina cevi je veća od 1,8 kilometara. Ovo nije lak posao i u ovom se projektu koristi savremena tehnologija", rekao je Putin na ceremoniji.

Turski predsednik Erdogan je istakao da će gas koji stiže u Tursku zadovoljiti potrebe 35 milion domova i da će od njega imati koristi i druge zemlje, dok je predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio da će gasovod Turski tok imati veliki značaj za privlačenje stranih investicija, rast industrijske proizvodnje, ali i energetsku bezbednost Srbije:

"Nama mnogo toga zavisi kada će Bugari da završe svoj deo, svoju sekciju. I kada ćemo moći da se spojimo sa njima. Mi očekujemo da to bude u maju, neki kažu da ćemo najkasnije to moći da uradimo u septembru. Svejedno, maj ili septembar, sad očigledno nema tenzija za protok gasa kroz Ukrajinu. Ali to je za nas od strateškog, od životnog značaja, za opstanak i budućnost Srbije", rekao je u Istanbulu Vučić.

Rusija je inače već započela s evropskom isporukom gasa iz gasovoda, saopštio je 5. januara operator gasa Bulgartransgas.

Takođe, prošlog meseca američki Senat je odobrio predlog zakona o odbrani kojim se uvode sankcije vezane i za Turski tok i Severni tok 2, kao deo mera za "odvraćanje od ruske agresije".