Sudska odluka ograničava antivladine proteste na aerodromu u Hong Kongu

Vlasti aerodroma u Hong Kongu objavile su da je sudija odobrio internu naredbu za ograničavanje antivladinih protesta koji su blokirali jednu od najposećenijih vazdušnih luka u svetu tokom dva dana i izazvali frenetične sukobe između demonstranata i policijskih jedinica za razbijanje demonstracija.

Presuda će ograničiti demonstracije na određene oblasti, u pokušaju da se suzbiju dvodnevne uzavrele gužve koje su navela vladu i vazduhoplovne kompanije da pošalju kući većinu zaposlenih i otkažu gotovo sve dolazeće i odlazeće letove na toj kineskoj teritoriji. Ta odluka pretvorila je aerodrom u frustrirano okruženje, puno putnika koji ne znaju da li će im biti omogućeno da odlete, istovremeno bez mogućnosti da kupe hranu ili pronađu ležaj.

Obnovljeni letovi

Dolazeći i odlazeći letovi na aerodromu Hong Kong uglavnom su obnovljeni u sredu, sa samo nekoliko otkazivanja, kaže se na sajtu aerodroma.

Sudijina naredba objavljena je nakon što su demonstranti u utorak uveče upotrebili kolica za prevoz prtljaga kako bi napravili barikade na aerodromskim koridorima. Policija u opremi za razbijanje demonstracija upotrebila je biber sprej i pendreke kako bi očistila put, dok su se demonstrati sukobili sa policajcima koji su pokušali da udarcima odvrate masu.

Policija je uhpsila petoro ljudi pod optužbama koje obuhvataju protivzakonito okupljanje, posedovanje ofanzivnog oružja, napad na policajce i remećenje javnog reda. Dva policajca su povređena.

Tokom noći, u živom TV prenosu mogle su se videti scene u kojima policija pokušava da potisne sve prkosnije demonstrante koji su blokirali putnike sa kartama da se ukrcaju na letove. U dva slučaja, demonstranti su zadržali ljude za koje se tvrdi da su iz drugih delova Kine.

Sukobi s policijom

Demonstranti su zabarikadirali ulaz na aerodrom i bacali predmete na policajce, u koje su uperili laserske zrake. Policija je krenula u juriš, prskajući biber sprejom i upotrebljavajući palice.

U jednom trenutku, nekoliko demonstranata okružilo je policajca koji je oborio jednu ženu na pod. Jedna osoba zgrabila je policajčev pendrek i napala ga njime, pre nego što je policajac podigao svoj pištolj i pao na zemlju, tvrdi policija, a snimak se može videti i na Tviteru.

U drugom trenutku, demonstranti su okružili i tukli novinara, koji je prema izveštajima iz Kine. Demonstranti su vezali čovekove ruke plastičnim vezicama. Nakon što se čovek onesvestio, demonstranti su sprečili bolničare da dođu do njega. On je verovatno odnet do ambulatnih kola, nakon što je policija rasčistila put. Nekoliko demonstranata je uhapšeno.

Kako je počelo

Delovi aerodroma za dolske i odlaske postali su mesta velikih okupljanja počevši od petka. Masa je narasla u ponedeljak, nekoliko sati nakon što je policija poterala demonstrante kroz nekoliko poslovnih kvartova, ispaljujući suzavac i drugu nesmrtonosu municiju direktno na demonstrante i novinare, ranivši na desetine njih.

Scene u kojima se vidi policija koja juri i batina ljude koji beže prenošene su uživo, izazvavši bes i ubedivši mnoge gledaoce da je policijska sila više provocira nego što štiti javnost.

Demonstracije su počele kao mirni protesti, nastavak desetonedeljne borbe da se spreči donošenje zakona o ekstradiciji koji bi dozvolio da osumnjičenima za krivična dela bude suđeno pod drugim jurisdikcijama, uključjujući i u netransparentnom pravnom sistemu Kine.

Ćutanje vlade doprinelo je rasplamsavanju 10 nedelja dugog protesta i uličnih sukoba koje je vlada pokušala da suzbije nedavajući dozvole za održavanje protesta i upotrebljavajući sve brutalniju silu.

Stanovnici su se okrenuli ka aerodromu kao mestu za demonstreacije, delom kako bi delili svoje priče sa međunarodnim putnicima, a delom kako bi zatražili utočište, mislivši da policija nikada neće upotrebiti suzavac u blizini putnika.

Više od 600 ljudi uhapšeno je otkako su počeli antivladini protesti u junu, saopštila je policija.