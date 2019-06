Severna Makedonija i zvanično članica NATO od decembra?

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izrazio je nadu da će proces ratifikacije pristupnog protokola za Severnu Makedoniju biti dovršen do decembra i da će zemlja postati punopravna članica na predstojećem samitu NATO u Londonu.

"Svi saveznici potpisali su pristupni protokol u februaru i ratifikacije su počele i ratifikacije idu vrlo brzo. Za okonačnje tog procesa, kao što je to bilo kada se Crna Gora priključila, potrebno je oko godinu dana”, objasnio je Stoltenberg.

Generalni sekretar je poruku uputio dan pre početka dvodnevnog ministarskog sastanka za odbranu u Briselu, na kojem učestvuje i ministarka odbrane Severne Makedonije Radmila Šekerinska.

Napomenuo je da bi bilo veoma dobro da se ratifikacije završe do decembra, a “ako to ne bude slučaj, očekujem da će se to dogoditi ubrzo nakon toga”.

Stoltenberg je istakao da Severna Makedonija ispunjava sve standarde za članstvo u NATO-u i ponovo pohvalio premijere Grčke i Severne Makedonije, Aleksisa Ciprasa i Zorana Zaeva za hrabrost u rešavanju spora u vezi sa imenom.

Članstvo Severne Makedonije u NATO, prema njegovim rečima, predstavlja signal da politika "otvorenih vrata" uspešno funkcioniše.

"Proširenje NATO je velika uspešna priča koja pomaže u širenju prosperiteta, stabilnosti i demokratije u Evropi", rekao je Stoltenberg.

Na sastanku NATO u Briselu, sutra i prekosutra, ministri odbrana će razgovarati o budžetskim pitanjima i cilju da sve zemlje članice izdvajaju dva procenta BDP-a za odbranu, koji treba da se dostigne do 2024. godine. Izdvajanja država članica rastu već treću godinu zaredom, na insistiranje Vašingtona, i to je dobra vest.

Rusija krši nuklearni sporazum, rok 2. avgust

Manje dobra vest je da Rusija nema nameru da se vrati u okvire INF sporazuma o nukleranim projektilima srednjeg dometa, sporazum koji, prema NATO članicama, uporno krši već godinama.

"Nema sumnje da Rusija krši nuklearni sporazum. Sve članice se slažu u tome, a nekoliko njih imaju potvrdu kršenja sporazuma iz svojih vlastitih obaveštajnih izvora. Sa svoje strane, Rusija ne odgovara na naša pitanja i nije do sada na uverljiv način pokazala da posstuje sporazum. NATO je pokazao strpljenje, već godinama pokušavamo da uverimo Rusiju da poštuje potpisano.

​Došao je trenutak da su sve NATO članice saglasne da, ukoliko se rusko nepoštovanje sporazuma nastavi, tada ni sporazum o nuklearnom oružju više ne postoji, jer je nemoguće sprovoditi nešto čega se drži samo

jedna strana", rekao je generalni sekretar NATO.

Rok za promjenu ruskog stava je 2. avgust - ukoliko ne bude promene, NATO će, saopšteno je danas, odgovoriti na adekvatan način: s merom, odlučno i jasno, ali se neće upustiti u trku u gomilanju nuklearnog oružja. Posljednja prilika za razgovor dve strane prije isteka roka biće Stalni savet NATO-Rusija, koji će se održati naredne sedmice.

Zabrinutost zbog Irana

Iako je reč o sporu u koji nije umešan NATO, napetost između Amerike i Irana bi mogla da se prelije na sve načine. Šta će vojni savez tada da učini?



"Zabrinuti smo zbog situacije u Zalivu, kao i aktivnosti Irana na destabilizaciji u regionu - podržavaju terorističke grupe. Zabrinuti smo zbog njihovog balističkog programa , kao i zbog najave da će da nastave sa procesom obogaćivanja uranijuma. Iako nije zvanična tema, o Iranu će se ipak razgovarati sutra na različite načine, a i američki sekretar za odbranu će o tome da izvjesti saveznike. To je korisno, jer je NATO platforma za razmjenu vijesti , analiza i izazova", zaključio je Stoltenberg i najavio da će se ​razgovarati i o izazovima i mogućnostima razvijanja svemirskog programa na nivou Alijanse.