Grčki parlament ratifikovao sporazum, Severna Makedonija na putu ka NATO

Pojedinačnom prozivkom svih poslanika, grčki parlament ratifikovao je danas, tesnom većinom Sporazum iz Prespe koji je Atina potpisala sa Skopljem prošle godine o promeni imena Makedonije u Republika Severna Makedonija. Za Sporazum je glasalo 153 poslanika, 146 je bilo protiv, i jedan uzdržan.

Za ratifikaciju Prespanskog sporazuma o rešavanju decenijskog spora između Makedonije i Grčke glasali su svih 145 poslanika iz vladajuće SIRIZA, sedam nezavisnih poslanika i jedan poslanik iz redova opozicione stranke Nezavisni Grci.

Ratifikacijom protokola o pristupanju Makedonije NATO u grčkom parlamentu oficijalno stupa na snagu novo ustavno ime države Republika Severna Makedonija i otklanja se najveća barijera na putu Makedonije za učlanjenje u NATO od 2008. godine.

Nakon ratifikacije sporazuma u parlamentu, premijeru Grčke Aleksisu Ciprasu ostaje da ubedi većinu poslanika da ratifikuju protokol o pristupanju Makedonije u NATO, čime se u potpunosti završava formalno pravna procedura implementacije ovog sporazuma.

"Danas je istorijski dan, Grčka čuva važand eo svoje istorije i naslednje drevne grčke Makedonije", poručio je danas grčki premijer Aleksis Cipras nakon što je u parlamentu posle 38 sati rasprave ratifikovan Sporazum iz Prespe.

Cipras je poručio da je ovim ispisana "nova stranica" u istoriji Balkana i dodao da će Severna Makedonija, koja je rođena danas, biti prijateljska zemlja i saveznik Grčke.

"Mržnja nacionalističkih konflikata i argumenata ustupuće mesto prijateljstvu, miru i saradnji,” poručio je Cipras na svom Tviter nalogu, dodajući da će nove generacije u obema zemljama biti dužne onima koji su imali hrabrosti i usude da polože temelj "budućnosti mira, solidarnosti i mirne koegzistencije dva naroda".

Nakon ratifikacije Prespanskog sporazuma lider najveće opozicione stranke u Grčkoj Nove demokratije Kiriakos Micotakis rekao je da je danas težak i tužan dan za Grčku.

"Vlada je glasala za štetni sporazum iz Prespe. Ratifikacija ovog sporazuma znači službeno priznanje makedonskog jezika i identiteta za građane severnog suseda Grčke i to je prvi put grčka vlada da uradi takvo nešto,” istakao je Micotakis.

On je napomenuo da tamo gde su sve prethodne vlade rekle „ne“, samo je Cipras rekao „da“ i da „samo on zna iz koje razloge je to učinio“, prenosi grčka agencija ANA.

Lider Nove demokratije je predvideo da će to biti početak „novih bolesti“ i da će četvorogodišnje vladanje SIRIZA biti završeno uz velike nacionalne ustupke.