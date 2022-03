Jokić za Glas Amerike: Zadovoljni smo gde smo, biće mnogo lakše sa Marijem i Porterom

NBA liga polako ulazi u završnicu regularnog dela sezone, plej-of je blizu, a čini se da nikad više timova nije pretendovalo na titulu. Jedan od njih je i Denver - Nikole Jokića, koji je u specifičnoj situaciji zbog višemesečnog odsustva dvojice od trojice svojih najboljih igrača. Aktuelni MVP govorio je za Glas Amerike o dosadašnjem toku sezone iz ličnog i ugla Denver Nagetsa, očekivanjima u plej-ofu, MVP trci i Evropskom prvenstvu kasnije ove godine.

Prošle sezone Nikola Jokić je ušao u istoriju kao prvi srpski košarkaš koji je proglašen najkorisnijim igračem ligaškog dela NBA sezone. Ove godine igra još bolje, što potvrđuju kako tradicionalne tako i napredne statistike, ali i kako to Amerikanci kažu „očni test“ - ono što vidite kad gledate utakmicu. Američki komentatori najčešće opisuju Jokića kao dominantnog, nekog ko u potpunosti kontroliše tempo utakmice i dešavanja na parketu, ali i čini saigrače boljim. Uz sve to, Denver je trenutno u borbi da izbegne takozvani "plej-in" na Zapadu - da se plasira do 6. mesta, koje garantuje plej-of. Jokić veruje da Nagetsi treba da budu zadovoljni pozicijom, s obzirom na sve što se događalo tokom ove sezone.

„Neke utakmice koje je trebalo da pobedimo smo izgubili, neke koje je trebalo da izgubimo smo pobedili, tako da smo negde, da kažem, gde nam je mesto, ali treba da budemo srećni i zadovoljni, pogotovo što nemamo neke glavne igrače, što su nam se povredili glavni igrači. Ne samo Džamal (Mari) i Majkl Porter i Pi Džej (Dožer), koga smo kasnije trejdovali, čak i Vlatko se povredio, koga smo koristili jedno vreme, i on se povredio, tako da zadovoljni smo gde smo“, kaže Jokić, koji se slaže se da je pandemija i ovu sezonu učinila specifičnom:

„Pogotovo u početku sezone, mnoge ekipe su bile u tim takozvanim protokolima, i na neki način ekipa koja je ostala zdrava najviše je profitirala. Međutim, mislim da smo prošli nekako tu kovid situaciju i da će da bude sve bolje i bolje u budućnosti“.

Navijači Nagetsa, bilo oni u Denveru ili Srbiji, nadaju se da će Džamal Mari i Majkl Porter Džunior biti spremni za doigravanje, što bi značajno povećalo izglede tima u potencijalnoj borbi za titulu.

„Da, sigurno bez ta dva igrača ne znam koliko daleko možemo da doguramo, pogotovo što će sve ekipe biti na neki način zdrave i kompletne. Sigurno da ti fali Džamal koji je sjajan strelac i Majkl Porter, koji uvek može da da 20-30 poena. To je mnogo poena u rukama, koji nam fale, što je u plej-ofu veoma značajno. Mislim da u plej ofu pobeđuje na neki način talenat i onaj koji može da da koš, dok u regularnoj sezoni nekad imaš utakmicu za utakmicom, nekad može da presudi neka energija, neka požrtvovanost, dok se u plej-ofu to podrazumeva. Bolji tim uvek pobedi u plej-ofu, po meni. Jeste, možeš da ukradeš jednu utakmkicu ili dve, ali na kraju pobedi onaj koji je stvarno bolji. Tako da je neko moje mišljenje da… normalno i bez njih ćemo se truditi i pokušati da damo sve od sebe, ali biće mnogo lakše sa njima“.

MVP trka, u kojoj se i ove sezone najčešće pominju Jokić i Džoel Embid, zvezdu Denvera ne zanima previše.

„Ne pratim, nekako to se samo dešava, to je samo nus pojava. Meni je drago da nisam opao, da se nisam opustio, da sam i dalje u dobroj formi. Sad da li je to 27 poena, ili 24 poena, to je, kako da kažem, to može da se promeni, ali drago mi je da se ja osećam dobro i da vodim svoju ekipu, nekako na najbolji način, što trenutno mogu“.

Glas Amerike: Da li ti se čini da te protivnički timovi drugačije čuvaju ove sezone, ili su taj neki pokušaj da se prilagode već napravili prošle i ranijih sezona?

Jokić: I prošle godine su me udvajali mnogo, i ove godine me udvajaju mnogo… mislim, sad da ne hvalim sam sebe, igram toliko različitih pozicija na terenu… prevodim loptu, radimo akcije gde ja izlazim iz neke kretnje za šut, tako da nije samo neka igra leđima na niskom postu, gde meni bace loptu pa ’hajde daj koš’. I trener radi dobar posao da me uključi kroz razne kretnje, razne akcije, da što lakše mogu da pokažem taj neki talenat ili to nešto što imam.

Taj talenat mnogo bi značio i reprezentaciji Srbije na Evropskom prvenstvu kasnije ove godine. Jokić kaže da je Evrobasket još daleko…

„Ja ne razmišljam o tim stvarima uopšte, o reprezentaciji sada. Nekako pokušavam da se fokusiram na sadašnjost, a to kad dođe razmišljaću kad dođe“.

U međuvremenu, očekuje posetu selektora Svetislava Pešića i sportskog direktora reprezentacije Dragana Tarlaća.

„Najavili su mi se, sad sam, da budem iskren, zaboravio datum… Tarlać, koji je moj, da kažem Mačvanin, iz Riđice blizu Sombora, najavili su se i radujem se njihovom dolasku“.