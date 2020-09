Denver ponovo nadoknadio 1-3, Jokić na Lejkerse u finalu Zapada

ORLANDO - Nikola Jokić i njegovi Denver Nagetsi ponovo su nadoknadili zaostatak od 3-1 u seriji - drugi put u ovogodišnjem plej-ofu - i pobedom u sedmoj utakmici protiv Klipersa - 104:89 - plasirali se u finale Zapadne konferencije.

Nagetsi su sada jedini tim u istoriji koji je u dve serije u istom plej-ofu nadoknadio zaostatak od 1-3 i ima skor 6-0 u eliminacionim utakmicam u ovom dogravanju. U četvrtom finalu Zapada u istoriji kluba, prvom od 2009. godine Denver ide na Lejkerse (kao i pre 11 godina), a prva utakmica je u petak.

Jokić je već tokom treće četvrtine stigao do "tripl-dabla" i na kraju završio sa 16 poena (5-9, 0-4, 6-6), 22 skoka, 13 asistencija, 3 blokade i 2 ukradene lopte za nepunih 40 minuta igre. Nikola Jokic je večeras postao prvi košarkaš u istoriji NBA plej-ofa koji je ostavio "tripl-dabl" sa 20 i više skokovau sedmoj utakmici serije. Do večeras, nijedan košarkaš nije došao do "tripl-dabla" u prve tri četvrtine sedme utakmice u posednjih 25 godina.

Džamal Mari je bio najefikasniji pojedinac meča sa 40 poena, uz 5 asistencija i 4 skoka.

Kao i u prethodna dva duela, Denver je dominirao u drugom poluvremenu, s tim što ovog puta nije dozvolio da u tom delu igre ima dvocifreni zaostatak. Klipersi su dvocifrenu prednost imali u drugoj četvrtini, ali je Mari u tih 12 minuta ubacio 20 poena i pomogao svom timu da na poluvreme ode sa samo dva poena zaostaka.

Uspeli su Klipersi da odu na +7 početkom treće četvrtine, ali je onda krenula serija Denvera. Jokić je kontrolisao igru sjajnim pasovima, a ostali konačno počeli da pogađaju - Geri Heris (14 poena), Džeremi Grant (14 poena) i Pol Milsep (6 poena, dve trojke kada su nagetsi sticali razliku).

S druge strane, Klipersi su potpuno razočarali, pre svega dve najveće zvezde Kavai Lenard i Pol Džordž. Lenard je završio sa 14 poena, uz katastrofalnih 6-22 iz igre, dok je Džordž bio još slabiji sa 10 poena (2-11 trojke) i 5 izgubljenih lopti. Najefikasniji u poraženom timu bio je Montrel Herel sa 20 poena.