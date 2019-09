Srbija i Češka za peto mesto na Mundobasketu

Košarkaši Srbije i Češke Republike u kineskoj prestonici Pekingu igraju meč za peto mesto na Svetskom kupu, ujedno i poslednji koji će reprezentativci dve države odigrati u ovom izdanju svetske košarkaške smotre. Srbija, nesuđeni finalista turnira, do prilike da se bori za peto mesto došla je nakon pobede nad reprezentacijom Sjedinjenih Država (94:89) – u utešnom finalu posrnulih favorita. Amerikanci se protiv Poljske bore za sedmo mesto.

Češka je, sa druge strane, tim koji je na ovom Svetskom prvenstvu stigao do, za poznavaoce košarkaških prilika, neočekivanog plasmana. Nakon poraza u četvrtfinalu od Australije i potonje pobede protiv, još jednog iznenađenja takmičenja Poljske, na red je došla utakmica sa (do okončanja finalne utakmice) još aktuelnim vicešampionom sveta u košarci.

„Srbija je favorit i učinićemo sve da im zakomplikujemo život“, rekao je uoči meča Tomaš Satoranski – najbolji češki prvotimac i igrač slavnog američkog kluba Čikago bulsa. „U isto vreme želimo da uživamo u utakmici jer se možda nikada neće ponoviti. Pre početka turnira sam misio da će biti šampioni. Za mene, Srbija je jedna od najboljih ekipa na svetu, ali ovaj turnir pokazuje da je svaki meč različit i da je sve moguće“, poručio je Satoranski.

Pobedom na selekcijom SAD-a, koju predvodi legendarni trener Greg Popović, Srbija je donekle popravila utisak posle dva poraza od reprezentacija koje će se u nedelju boriti za titulu svetskog šampiona u košarci – Španije i Argentine.

Aleksandar Đorđević, selektor Srbije, rekao je da su misli reprezentativaca i dalje u izgubljenom četvrfinalu od Argentine - ali da je potrebno da turnir završiti dostojanstveno.

„Utakmica koju treba završiti na pravi način, onako kako smo to učinili protiv Amerike, a tu utakmicu smo odigrali fantastično, skoncentrisano, vodili smo 40 minuta. Tako treba da uđemo i u meč protiv Češke, da završimo turnir na dostojanstven način, kako pristaje pravim, ozbiljnim profesionalcima. Došli smo ovde, naravno da su misli i dalje na toj utakmici čevrtfinala i to će da ostane, to je tako. Međutim, treba se samo skoncentrisati na košarkaške stvari i iz toga tražiti dobar završetak takmičenja", rekao je Đorđević.

Poslednjeg dana turnira u nedelju igraju se utakmice za najviši plasman. U utakmici za treće mesto sastaju se reprezentacije Francuske i Australije – a potom se igra finale Argentina – Španija. Turnir u Kini ostaće zapamćen i po tome što je reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država, petostruki šampion sveta, zabeležila najlošiji plasman u istoriji nastupa na svetskim prvenstvima.