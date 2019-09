Srbija i Amerika: Utešno finale posrnulih favorita

Srbija i Sjedinjene Američke Države, košarkaške reprezentacije čiji je duel najveći deo međunarodne sportske javnosti očekivao u finalu Svetskog kupa u Kini, odmeriće snage u razigravanju od petog do osmog mesta u gradu Donguanu. Za učešće u reprizi finalne utakmice prošlog planetarnog prvenstva 2014. „kvalifikovali“ su ih porazi u četvrfinalnim mečevima protiv Argentine odnosno Francuske.

“Nebitno je koji igrači čine tim. Ne bih mogao biti ponosniji na ovih dvanaest momaka koji su žrtvovali čitavo leto i prvi put igrali zajedno“, bila je prva reakcija Grega Popovića, proslavljenog američkog trenera i selektora košarkaške reprezentacije Sjedinjenih Država posle poraza od Francuske - 89:79, kojim su ispali iz trke za medalju.

"To je samo još jedna utakmica. Obe ekipe pokušavaju da pobede, nema tu šta mnogo da se priča. To je sledeća utakmica", rekao je Popović, upitan o očekivanjima od meča protiv narednog rivala - reprezentacije Srbije.

Ništa manje šokantno do, može se reći projekcije utešnog finala, nije stigao ni rival Amerikanaca. Posle poraza od Španije u grupnom delu takmičenja, za koji se javnost Srbije nadala da je prolazna slabost, Argentinci su Srbiju eliminisali iz borbe za medalje.

„Čeka nas utakmica za prestiž, za ponos, sportski rat, kako ja to volim da kažem. Da odigramo hrabro i pametno“, poručio je Aleksandar Đorđević, svetska igračka legenda i selektor košarkaša Srbije.

„Mislim da je svaka utakmica na Svetskom prvenstvu izuzetno značajna u karijerama svih nas. Ne vidim zašto ova ne bi bila, bez obzira što nema rezultatiski značaj. A ima i te kakav. Duel dve reprezentacije, koje su na papiru slovile za one koje su bile u borbi za medalju, a koje nisu uspele da se dočepaju polufinala. Ovo je veliki izazov za nas, i ja to tako shvatam“, rekao je Đorđević novinarima u kineskom gradu Donguanu.

Šta u duelu bivših favorita za osvajanje Svetskog kupa može prevagnuti i doneti makar pobedu sa ukusom prestiža?

Dražen Dalipagić, proslavljeni jugoslovenski košarkaški reprezentativac, trener i laureat američke košarkaške Kuće slavnih i dobitnik brojnih međunarodnih i domaćih košarkaških priznanja, u razgovoru za Glas Amerike kaže da prednost daje Amerikancima.

„Biće otvorena igra, zabavljačka, i to bi moglo biti zadovoljstvo gledati. Veće šanse za pobedu su na strani Amerikanaca. Mislim da je njima svejedno igraju li za osmo ili petnaesto mesto. U redovima Srbije mi deluje da su moral i samopouzdanje u krizi. Amerikance učinak ne dotiče – koliko li ljudi njihovoj državi uopšte zna da se igra Svetski kup. Igraće svoju igru brzih šuteva, napada i kontranapada. A mi smo nasuprot velikim očekivanjima promašili cilj. Mislim da su naši igrači glavom negde drugde. Zato mislim da Amerikanci imaju više šansi“, kaže Dalipagić u razgovoru za Glas Amerike.

Uzroke učinka Amerikanaca, koji označava kao neuspeh, Dalipagić vidi u mnogobrojnim otkazima reprezentativaca te zemlje. Ukupan broj otkaza selektoru Popoviću došao je do brojke od trideset.

„Ispostavilo se da su Amerikanci, u odnosu na igrački potencijal kojim raspolažu, na Svetsko prvenstvo poslali tim četvrte kategorije. Pokazalo se da, u današnje vreme, ni od koga nisu posebno bolji. Francuzi su to iskoristili. Imaju nekoliko NBA košarkaša. A opet njihov najbolji igrač je De Kolo – koji ne nastupa u američkoj profesionalnoj ligi (igrao za moskovski CSKA do ovog leta, kada je potpisao za Fenerbahče, prim.a). Po mom mišljenju, ni Srbija nema nekih velikih imena. Imamo Jokića i Bogdanovića. I to je to. Njih dvojicu ne možemo porediti sa bekovima starijih generacija.To je nebo i zemlja u korist starijih generacija“, kaže Dalipagić.

Podbačaj Srbije na turniru proslavljeni košarkaš dovodi u vezu sa nedostatkom borbenosti i želje u duelima sa reprezentacijama približnog kvaliteta.

„Da su naši igrači imali više energije od Španaca i Argentinaca na terenu bi sigurno bilo drugačije. Zašto je bilo drugačije – to zaista ne bih mogao da znam. Jer ne znam kako su oni trenirali i šta su radili. U pojedinim trenucima su delovali nonšalantno, kao da su razmišljali ’lako ćemo’. Nastupali su bez ikakve energije, agresivnosti i borbenosti. Kao da su računali da će utakmice rešiti na tehnički način. Protiv Španije su dobro krenuli prvu četvrtinu, ali je onda protivnik promenio igru. A bez borbenosti i energije se ne može pobediti. Posle tog poraza videlo se opterećenje kod igrača. U utakmici protiv Argentine, posle svake greške ulazilo se u još krupniju. Svaki promašaj vukao je sa sobom novu grešku i to je bilo to“, ukazuje Dalipagić.

Najveće šanse za osvajanje svetske titule, legenda nekadašnje jugoslovenske reprezentacije, Partizana, koji je nastupao i za slavni Real Madrid, daje reprezentaciji Španije.

„To je ekipa koja je do sada odigrala najbolje. Nije imala puno, što se kaže, loših minuta. Argentina je odmah tu – Skola i Kampaco su odskočili protiv Srbije u četvrtfinalu. Kao trećeplasiranu vidim Francusku, a četvrta bi mogla biti Australija. To je jedno od iznenađenja turnira kao i Češka. Australija ima pet-šest NBA igrača, dok Češka nema zvučnijih imena osim jednog NBA igrača. Ali razvili su timski duh“, zaključuje Dalipagić.

Srbija i Sjedinjene Države poslednji put su se sastale u finalu Svetskog kupa 2014. godine odigranog u Španiji. Uprkos visokoj razlici između dva rivala u finalu (126:92) – Srbija se prikazala kao tim koji je rastao tokom turnira. Nasuprot sebe su imali Amerikance koji nisu izgubili nijedan meč, a protivnike su pobeđivali u proseku sa trideset poena razlike. Prekretnicu za uspeh Srbije predstavljala je pobeda protiv favorizovane Grčke kojom su izborili četvrtfinale.

Poslednju pobedu protiv selekcije SAD, Srbija i Crna Gora su pod okriljem tadašnje zajedničke države Savezne Republike Jugoslavije ostvarile na Svetskom šampionatu 2002. u Indijanopolisu – takmičenju koje su organizovali Amerikanci. U četvrtfinalu je rezultat bio 81:78 za Jugoslaviju, koja je posle toga u finalu osvojila svetsko zlato protiv Argentine.