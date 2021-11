Skupština Crne Gore raspravlja da li je Đukanović povrijedio Ustav

Skupština Crne Gore u četvrtak je počela raspravu o inicijativi vladajuće Socijalističke narodne partije za pokretanje postupka za utvrđivanje da li je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović povrijedio Ustav kada je poručio Srpskoj pravoslavnoj crkvi da nije pametno insistirati na ustoličenju mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija 5. septembra na Cetinju.

Poslanici vlasti su tokom rasprave poručili da je inicijativa opravdana, dok su iz opozicionog DPS-a ocijenili da je riječ o politikanstvu.

U obrazloženju inicijative SNP-a navedeno je da je predsjednik Crne Gore prekršio Ustav kada je 28. avgusta na Cetinju rekao da nije pametno insistirati na ustoličenju mitropolita Joanikija u tom gradu već je pametno to izmjestiti sa Cetinja i obaviti u nekom od hramova u drugim crnogorskim gradovima.

Tada je, kako je navedeno u inicijativi, Đukanović rekao da će "ukoliko ustoličenje ipak bude na Cetinju on biti tamo gdje je većinska Crna Gora".

Predsjednica Ustavnog odbora Skupštine Crne Gore, koji je prihvatio inicijativu SNP-a, poslanica vladajućeg DF -a Simonida Kordić kazala je da se predsjednik Đukanović “miješao u vjerska pitanja i da nije poštovao sekularnost”.

"Miješanjem u poslove koji nisu poslovi predsjednika države prekršio je Ustav. Inicijativa obuhvata i krivičnu odgovornost zbog pokušaja sprječavanja vjerskog čina preko Veselina Veljovića", kazala je Kordić.

Ona je, takođe, dodala da "dužnost parlamenta nije da presuđuje, to je posao Ustavnog suda. Mi moramo da reagujemo i zaštitimo pravni sistem, da kontrolišemo druge grane vlasti. Ako predsjednik države poziva na rušenje pravnog sistema, parlament mora da reaguje".

Poslanik opozicionog SD-a Damir Šehović rekao je da je "dokumentom targetirana pogrešna osoba" i dodao da je "jedini čovjek koji je tokom događaja na Cetinju 4. i 5. septembra izvjesno izašao iz granica svoje nadležnosti premijer Zdravko Krivokapić".

"On je, po sopstvenom priznanju, tih dana komandovao policijom iako za to nema zakonskih i ustavnih nadležnosti. On je ugostio neke osobe u svom kabinetu koje na tom mjestu nisu smjele da budu, među kojima i neki poslanici. Čak mu je i to bilo malo, nego je posegnuo za nečim što ne bi trebalo da mu služi na čast, za golom neistinom da je na policiju bačen molotovljev koktel, što je poslužilo za granatiranje građana Cetinja i bacanje dimnih bombi”, rekao je Šehović.

On je dodao da se Krivokapić “ni tu nije zadržao, nego je došao u situaciju da predloži razrješenje ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića i to ne zato što je pretjerao sa upotrebom hemijskih sredstava, nego zato što to nije uradio još brutalnije".

Šehović je pozvao kolege da povuku inicijativu, a "proevropske snage da se dogovore o novom konceptu vlade".

Poslanik Nove srpske demokratije, članice vladajućeg Demokratskog fronta, Dragan Bojović, rekao je da je "jasno da je Milo Đukanović prekršio Ustav i ne treba samo da bude razriješen, nego i da odgovara za svoja djela".

Poslanik opozicionog DPS-a Jevto Eraković ocijenio da je inicijativa SNP-a "politikantski pamflet tendenciozno zasnovan na djelovima izjave predsjednika Crne Gore". On je objasnio da "predsjednik prema Ustavu ima jednako pravo izjašnjavanje kao svaki građanin".

"Niko ne može biti pozvan da odgovara za javno iznešene stavove, osim ako je prekršio zakon. Ako je izjavama pozivao na otpor, zašto nije podnešena nijedna krivična prijava. Svi znamo zašto jer je očigledno da on ta krivična djela nije učinio", rekao je Eraković.

Poslanica SDP-a Draginja Vuksanović Stanković podsjetila je da dluku o tome da li je predsjednik Crne Gore povrijedio Ustav donosi Ustavni sud. Ona je kazala da su "onog dana na Cetinju Ustav prekršili premijer i ministarka odbrane Olivera Injac", te da je, kako je kazala "onog dana na Cetinju Krivokapić bio u zvaničnoj službi države Srbije".

Poslanik Građanskog pokreta URA Miloš Konatar napominje da "o tome da li je Đukanović povrijedio Ustav, neka odluči Ustavni sud".

Poslanik vladajućeg Demokratskog fronta DF-a Jovan Vučurović kaže da je uoči ustoličenja na Cetinju, bio plan da se dese nemiri.

"Đukanović, umjesto da se ljudski povuče, on je htio da izazove krvoproliće 5. septembra na Cetinju", rekao je Vučurović.

Poslanik DPS-a Predrag Sekulić podsjetio je "da su svi upozoravali na bezbjednosne rizike".

"Vojskom i policijom se nije upravljalo iz Crne Gore, nego u Beogradu.Plaćali su iz druge države da radite protiv interesa Crne Gore", rekao je Sekulić.