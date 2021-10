Protest u Podgorici: Nećemo dozvoliti Vladi da pokloni Cetinjski manastir SPC

Nekoliko stotina građana protestuje pred Vladom Crne Gore u Podgorici zbog navoda zvaničnika Srpske pravoslavne crkve (SPC) da je Uprava za nekretnine prihvatila zahtjev SPC i upisala Cetinjski manastir na tu vjersku organizaciju

Noseći u rukama crnogorske zastave i uzvikujući “Nije ovo Srbija” i “Dolje fašisti”, okupljeni su poručili da neće dozvoliti vlastima da “crkvi strane države” preda u ruke Cetinjski manastir.

“Svaka oteta crnogorska bogomolja biće vraćena Crnoj Gori. U to nemojte da sumnjate”, poručio je okupljenima pjesnik Đorđe Šćepović, koji je optužio premijera Zdravka Krivokapića da je poklonio Srbiji Cetinjski manastir.

On je poručio Vlada je da ih je okupila njena mržnja prema Crnoj Gori, i, kako se izrazio, velika ljubav prema zemlji koju toliko mrzite i koju ste pretvorili u srbijansku pokrajinu i rusku guberniju.

“Gospodo okupatori, odavno ste iskapili kap koja je prelila čašu”, rekao je i poručio Vladi da ima to na umu “dok nam kao heroje nudite haške optuženike Radovana Karadžića i Ratka Mladića", rekao je Šćepović.

Aleksandar Zeković iz Gradjanske inicijative 21. maj rekao je da Cetinjski manastir nema samo vjerski, već i državotvorni značaj, te da se radi o simbolu kulturne baštine Crne Gore.

Govoreći o Cetinjskom manastiru i, kako se sa skupa čulo, sramoj odluci o upisu, Zeković je rekao da manastir nema samo vjerski značaj već i državotvorni i simbol je kulturne baštine Crne Gore.

Iz Pravnog savjeta Mitropolije crnogorsko primorske prethodno je saopšteno da je Uprava za nekretnike izvršila upis vlasništva Cetinjskog manastira na SPC, navodeći da su prije nekoliko dana iz Crkve uputili zahtjev “kako bi se ispravila greška u listu nepokretnosti koja je napravljena 1996. godine”.

Koordinator Pravnog savjeta MCP Igor Balaban rekao je za RTCG da je 1996. umjesto prava svojine, Mitropoliji crnogorsko-primorskoj dato samo pravo korišćenja Manastira Svetog Petra.

On je ocijenio i da je ovakva odluka Uprave za katastar i državnu imovinu rezultat poštovanja Ustava i zakona, te da je odluka i u interesu građana, koji će na isti način moći da ostvare svoja prava pred nadležnim organima.

Mitropolija crnogorsko-primorska je prije nekoliko dana uputila zahtjev Upravi za katastar i državnu imovinu, kojim je zatražila ispravku greške u listu neprokretnosti koja je, kažu, najvjerovatnije načinjena 1996. godine, kada je, kako tvrde, Mitropoliji rješenjem dato pravo svojine nad manastirom, ali nije sprovedeno u djelo.

U septembru je područna jedinice Uprave za katastar i državnu imovinu odbila zahtjev MCP za brisanje Prijestonice Cetinje, kao nosioca prava svojine nad Cetinjskim manastirom, iz lista nepokretnosti.

Istog mjeseca, Vlada je naložila Upravi za katastar i državnu imovinu da Cetinjski manastir, umjesto Prijestonicu Cetinje, kao nosioca prava svojine upiše državu Crnu Goru.

Zamjenik gradonačelnika Cetinja, Petar Marković, saopštio je da rješenjem Uprave za katastar Cetinjski manastir njje upisan na MCP, i pozvao Mitropoliju da gradjane ne dovode u zabludu svojim izjavama, već da sačeka okončanje postupaka koji su u toku.

Marković je rekao da se to rješenje ne odnosi na promjenu podataka o stvarnim pravima na zemljištu, te da Prijestonica Cetinje ostaje upisana kao imalac prava svojine nad Cetinjskim manastirom, prenijela je RTCG.

On je pojasnio da je rješenjem Uprave naloženo sprovođenje rješenja Komisije za izlaganje iz 1996. godine, kojim je kao vlasnik objekata utvrđen Manastir Sveti Petar, navodeći da je to rješenje “ bilo pogrešno sprovedeno”, jer je Manastir Sveti Petar u Listu nepokretnosti bio upisan kao korisnik, tako da je sada naloženo da se to rješenje ispravno sprovede.



“Dakle, na osnovu Rješenja, nije MCP upisana kao vlasnik, već Manastir Sveti Petar, i ne može se ni po kojem osnovu poistovjetiti MCP sa imenom Manastira Svetog Petra, kako se potencira u medijima”, istakao je Marković.

Prema njegovim riječima, rješenjem je utvrđeno da je greška nastala prilikom unosa podataka u katastarskoj evidenciji, odnosno da se podaci u dijelu koji se odnosi na objekte i posebne djelove objekat ne slažu sa podacima iz rješenja iz 1996. godine.

Marković je rekao i da je u tom listu upisano korišćenje, umjesto prava svojine na objektima, kako stoji u tom rješenju, ali na Manastir Sveti Petar, koji nema svojstvo ni fizičkog, niti pravnog lica.



Prema njegovim riječima, rješenje je donijeto u skladu sa članom 124 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti koji definiše institut ispravke greške u katastru nepokretnosti.



On kaže da za primjenu tog instituta nije od značaja da li je postojao pravni osnov za upis nekog prava i da li je postupak upisa prava sproveden pravilno, već je samo potrebno utvrditi podudarnost podataka iz rješenja o upisu prava sa podacima koji su faktički unijeti u katastarski operat.



"To znači da obim preispitivanja, da li je došlo do greške, podrazumijeva da li se konačan upis, koji se u skladu sa načelom pouzdanosti podataka smatra tačnim, poklapa sa podacima iz rješenja na osnovu kojeg je izvršen”, precizirao je Marković.



Marković je rekao da protiv tog rješenja Prijestonica ima pravo žalbe Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, kao i da, ukoliko njena prava budu povrijeđena rješenjem Ministarstva, ima pravo da podnese tužbu Upravom sudu, a u konačnom ima i vanredni pravni lijek, zahtjev za preispitivanje sudske odluke koja se podnosi Vrhovnom sudu.

„Napominjem, da se ovo rješenje ne odnosi na promjenu podataka o stvarnim pravima na zemljištu, tako da Prijestonica ostaje upisana kao imalac prava svojine“, istakao je Marković, koji je naveo da su dva postupka po tom zahtjevu Mitropolije u toku, od kojih je jedan odbijen kao neosnovan.



„Na kraju, i ovim putem molim MCP da ne dovodi u zabludu građane Cetinja i Crne Gore svojim izjavama, već da sačekaju okončanje postupaka koji su u toku“, poručio je Marković i dodao da će Prijestonica iskoristiti sve pravne ljekove u ovim postupcima i boriti se da Manastir Svetog Petra ostane Cetinjski, “kao što je to bilo i vjekovima unazad”.