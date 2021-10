CDT: Popis u Crnoj Gori ne bi trebalo organizovati do jeseni 2022.

Izvršni direktor crnogorskog Centra za demokratsku tranziciju (CDT) Dragan Koprivica smatra da popis stanovništva u Crnoj Gori ne bi trebalo organizovati do jeseni 2022.

On je, u razgovoru za Glas Amerike, rekao da na to ukazuju i preporuke, odnosno pravila evropskih statističara. Koprivica kaže da je vlada i zvanično odbila njihov prijedlog da iz popisa treba izostaviti pitanja koja se tiču vjere, nacije i maternjeg jezika.

Potezi Vlade Crne Gore često su, smatra izvršni direktor CDT-a, nepredvidivi, pa je “teško pretpostaviti da li će ove godine biti organizovan popis stanovništva”.

On navodi da je javna rasprava u vezi sa zakonom o popisu završena, pa u narednom periodu, nakon što vlada usvoji nacrt tog zakonskog teksta, mora uslijediti i izjašnjavanje skupštine u vezi sa tim.

“To će biti ključno mjesto gdje će se poslanice i poslanici izjasniti, ne samo o zakonu, već o popisnom procesu, da li je on urađen u skladu sa evropskim pravilima, pravilima transparentnosti i statističkim pravilima”, rekao je Koprivica i dodao da će “kada Vlada usvoji Prijedlog zakona o popisu i kada on dođe u parlament biti poznato šta su njene namjere”.

On navodi da je kao predstavnik Centra za demokratsku tranziciju (CDT), nedavno, podnio ostavku u Savjetu statističkog sistema, na mjesto člana tog organa, jer “nije htio da bude dio procesa u kojem se Savjet gazi i nipodaštava”.

U vezi sa tim objašnjava “da je elektronska sjednica Savjeta zakazana u 7 i 15 sati ujutru, desetak minuta prije njenog početka, uz zahtjev da se o nacrtu zakona o popisu izjasne u roku od 24 sata”.

“Ostavkom smo, takođe, htjeli da skrenemo pažnju domaćoj i međunarodnoj javnosti da je taj proces loše krenuo, a loše se kasnije nastavio i smjenom direktorice Monstata kroz vrlo neuvjerljivo obrazloženje, zatim je raspisana javna rasprava bez javnih događaja i lajv debata. Samo smo pisanim putem dostavii prijedloge”, naveo je Koprivica.

On smatra da je “javna rasprava o Zakonu o popisu bila pro forma”.

“Vidjeli smo da skoro ni jedan od tih prijedloga nije usvojen. Možemo reći i da je javna rasprava bila pro forma. Od tri ključne tačke vlada je pala sve tri. Kako će to dalje da se odigrava vidjećemo. Ono što je sljedeća važna tačka je da se taj zakon pošalje Evropskoj uniji, jer postoji dobra praksa da se zakoni koji se tiču evropskih integracija, a ovaj se i te kako tiče, pošalju EU. Čekamo da vidimo”, kaže Koprivica.

Izvršni direktor CDT-a kaže da je Vlada Crne Gore odbila njihov prijedlog da se iz popisa izostave pitanja o vjeri, naciji i maternjem jeziku.

“Mi smo smatrali da to nije potrebno ovom društvu. Podaci o procentu zastupljenosti manjina jesu važni, ali postoji drugi način da se do njih dođe, a da to bude u skladu sa evropskim integracijama, pravilima i načinom kako se oni prikupljaju. Vlada je, međutim, zvanično odbila taj prijedlog sa jednim, moram da kažem, nebuloznim obrazloženjem”, kazao je on.

U Izvještaju o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2021, objavljenom 13.10.2021. na sajtu vlade, piše da je javna rasprava trajala 20 dana (13. septembar - 3. oktobar 2021). U tom dokumentu navedeni su pristigli komentari, primjedbe, predlozi i sugestije, kao i saopšteno koji od njih su prihvaćeni, a koji ne. Navedena su i obrazloženja odluka.

Kako piše u izvještaju, u odgovoru obrađivača, pored prijedloga CDT-a piše: “Ne prihvata se”, a obrazloženje glasi:

"Izostavljanje pitanja o etničkoj pripadnosti, vjeri i jeziku, dovelo bi do međusobne neusklađenosti i nepovezanosti sa drugim zakonima, u pravnom sistemu Crne Gore, što bi bilo suprotno sa pravno-tehničkim pravilima za izradu propisa”, piše u Izvještaju o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2021.

Koprivica naglašava da je uloga Skupštine veoma važna. On ocjenjuje da će “tamo da se vidi ko je za šta, ko je za podjele ko za tenzije, a ko za normalan tok procesa u društvu”.

“Tako da će poslanici i poslanice, imenom i prezimenom, snositi odgovornost za sve što će doći u budućnosti a veže se za popis” rekao je on.

Izvršni direktor CDT-a ukazuje i na “veoma važno pravilo, odnosno preporuku evropskih statističara”.

“Postoji još jedno važno pravilo tj. preporuka evropskih statističara, a to je da se popisi i slične akcije ne dešavaju u vremenu tenzija, u vremenu kada postoje neka društvena dešavanja koja mogu da budu u pravcu budućih tenzija. Ista takva pravila kažu da se popis ne organizuje u periodu izbornih kampanja, kako za parlamentarne tako i za lokalne izbore, a u Crnoj Gori su početkom decembra izbori u tri opštine, (Mojkovac, Petnjica i Cetinje). U maju naredne godine su izbori u 10-12 opština u Crnoj Gori”, rekao je Koprivica i naglasio:

“Shodno svemu tome, popis u Crnoj Gori ne bi trebalo da bude organizovan do jeseni 2022. Vidjećemo hoće li se ispoštovati ta pravila, ali u krajnjem od tih poteza vlade će se cijeniti njihov evropski put i to kako ih vidi domaća i međunarodna javnost”, ocijenio je on.