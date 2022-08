Zašto predsednički papiri ne pripadaju predsedniku

Okolnosti oko FBI-ovog pretresa rezidencije bivšeg predsednika SAD Donalda Trampa, Mar-a-Laga, u ponedeljak u Palm Biču na Floridi nisu za sada sasvim jasne, prema izveštajima medija. Međutim, Sekretarijat za praosuđe aktivno je istraživao otkriće kutija koje sadrže poverljive informacije koje su odnete u Trampovu rezidenciju na Floridi nakon što je napustio Belu kuću u januaru 2021.

Zašto su evidencije poziva, nacrti, govori, rukom pisane beleške i drugi dokumenti iz Trampovog mandata u posedu Nacionalnog arhiva (NARA)?

"Predsednička evidencija je vlasništvo vlade Sjedinjenih Država i njome upravlja Nacionalni arhiv", rekla je Megan Rajan Gutorn, vršiteljka dužnosti zamenika glavnog operativnog direktora agencije. "Dakle, svi predsednički papiri, materijali i zapisi koji se nalaze u čuvanju Nacionalnog arhiva, bilo da su donirani, zaplenjeni ili regulisani Zakonom o predsedničkoj evidenciji, u vlasništvu su federalne vlade".

Zakon o predsedničkoj evidenciji iz 1978. godine utvrdio je da su svi predsednički dokumenti u vlasništvu javnosti i da se automatski prenose na čuvanje Nacionalnog arhiva čim vrhovni komandant napusti funkciju. Sve predsedničke biblioteke i muzeji su deo Nacionalnog arhiva. Predsednička biblioteka bivšeg predsednika Baraka Obame biće prva koja će biti potpuno digitalna.

"Nacionalna uprava za arhive i dokumente je zvanični čuvar evidencije za vladu Sjedinjenih Država", rekao je Rajan Gutorn. "Samo oko jedan do tri odsto evidencije se smatra trajnom evidencijom, a to su dokumenti koji su od suštinskog značaja za razumevanje prava građana SAD, koji naše izabrane zvaničnike smatraju odgovornim za svoje postupke i dokumentuju našu istoriju kao Nacija".

Predsednički zapisi nisu uvek bili u vlasništvu javnosti.

"Od Džordža Vašingtona preko Džimija Kartera, papiri predsedničke administracije su smatrani privatnim vlasništvom predsednika koji je mogao da radi kako im odgovara", rekao je Rajan Gutorn.

Većina vrhovnih komandanata donirala je svoje predsedničke papire, što je presedan (odluka koja postaje pravilo, op. nov.) koji je započeo predsednik Frenklin D. Ruzvelt 1940. To se nastavilo sve do 1970-ih kada se predsednik Ričard Nikson borio da uništi svoje zapise, uključujući tajne snimke, tokom skandala Votergejt koji je na kraju doveo do njegove ostavke na funkciju.

Kongres je sumnjao da snimci sadrže dokaze koji bi mogli da inkriminišu predsednika. Zakonodavci su usvojili Zakon o predsedničkim snimcima i očuvanju materijala iz 1974, koji se odnosio samo na Niksonove predsedničke materijale i naložio da NARA zadrži materijale u vezi sa Votergejtom.

Tokom svog života, Nikson se borio da sačuva svoju predsedničku evidenciju u tajnosti. NARA je dobila većinu snimaka vezanih za Votergejt, ali ne sve. Nakon Niksonove smrti, njegova porodica je donirala njegove predsedničke papire i druge materijale.

"Zove me Džuli Nikson Ajzenhauer, kaže da želi da se sastane sa mnom, da porodica želi da se nagodi", kaže Džon Karlin, koji je radio kao arhivar Sjedinjenih Država od 1995. do 2005. godine.

Niksonova ćerka se obratila Karlinu tokom njegove prve nedelje na poslu u junu 1995, više od 20 godina nakon Votergejta.

"Morate da zapamtite da je u to vreme predsednikova evidencija bila lična", rekao je Karlin. "Nikson je nameravao da je zadrži, a zakon je bio na njegovoj strani. (...) I tako, kada je tog dana nazvala i rekla: 'Spremni smo da se nagodimo', to su bile dobre vesti. Dok je on [Nikon] bio živ, borio se protiv toga. Mislim, ni za životu glavu, neće biti nikakvog poravnanja".

Među onima koji pristupaju zapisima Bele kuće su predsednički analitičari poput Šenon Bou O'Brajen koji su zainteresovani za dokumentovanje istorije.

"Javnost može da počne da podnosi zahteve putem Zakona o slobodnom pristupu informacijama pet godina nakon što se administraciji okonča mandat, ali takođe predsednik može da se poziva na određena ograničenja za javni pristup do 12 godina", rekla je O'Brajen, profesorka u vladinom odeljenju na Univerzitet Teksasa na koledžu slobodnih umetnosti u Ostinu.

"Ako nemamo pristup ovom materijalu, nemamo pristup istini. Imamo pristup samo probranim istinama, na mnogo načina, što je ono što ljudi žele da nam kažu, ili ono što ljudi žele da vidimo, a to nije uvek najtačnije".