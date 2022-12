Bajden u poseti fabrici za izradu čipova u Arizoni

Predsednik Sjedinjenih Država Džo Bajden putuje u utorak u Arizonu da poseti fabriku kompjuterskih čipova, naglašavajući poziciju države Grand kanjona u nastajanju američkog ekosistema poluprovodnika.

Bajden će posetiti fabriku Tajvanska kompanija za proizvodnju poluprovodnika (Taivan Semiconductor Manufacturing Co. - TSMC) u severnom Feniksu. On će obići fabriku i izneti reči hvale za svoj ekonomski plan i "proizvodni bum" koji je izazvao, rekla je sekretarka za štampu Bele kuće Karin Žan Pjer tokom brifinga u ponedeljak.

TSMC je najveći svetski ugovorni proizvođač poluprovodničkih čipova.

U avgustu je Bajden potpisao Zakon o čipovima i nauci, akt koji ima za cilj da se suprotstavi ogromnim kineskim subvencijama tamošnjoj industriji čipova. Uključuje oko 52 milijarde dolara za finansiranje američkih kompanija za proizvodnju čipova, koji idu u tehnologiju poput pametnih telefona, električnih vozila, uređaja i sistema naoružanja.

Arizona je među državama koje pokušavaju da privuku federalna sredstva.

Predsednik će biti na licu mesta u Feniksu kako bi proslavio montažu prve mašine u fabrici TSMC, što je trenutak kada je zgrada spremna za useljenje proizvodne opreme.

Projekti u regionu otvaraju hiljade novih radnih mesta, uključujući TMSC postrojenje u severnom Feniksu, tehnološku firmu Intel koja se širi jugoistočno od grada i dobavljače iz celog sveta koji se dolaze.

Čista soba od 3.700 kvadratnih metara na obližnjem državnom univerzitetu Arizone u Tempeu pomaže da se zadovolje potrebe radne snage rastućeg sektora poluprovodnika u Arizoni. Tamo studenti, kompanije i startapovi rade na hardverskim inovacijama.

Sa 30.000 studenata inženjeringa, država Arizona je dom najvećeg inženjerskog koledža u zemlji i pokretač u zadovoljavanju potražnje sledeće generacije.

"Zakon o čipovima i nauci je prilika koja se pruža jednom u životu. Ovo je trenutak. Ovo je trenutak za izgradnju sposobnosti, infrastrukture, stručnosti", rekao je nedavno za Glas Amerike Kajl Skvajers, dekan inženjerskih škola na državnom univerzitetu u Arizoni. "Vraćamo ovu sposobnost u SAD. Morate imati spremnu radnu snagu da se angažuje".

Novinarka Glasa Amerike Mišel Kvin učestvovala je u pisanju ovog izveštaja.

