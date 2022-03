Nestašica mikročipova podiže cenu polovnih i novih automobila

Dok milioni Amerikanaca žele da kupe nove automobile to često nije lako pošto je potražnja veća od ponude zbog globalne nestašice poluprovodnika, koja je zaustavila mnoge proizvodne linije.

Od početka pandemije, bilo je svega, osim uobičajenog posla za radnike kao što je Kris Penja u Fordovoj fabrici koja se nalazi u blizini Čikaga.

"Dobavljanje delova iz svih krajeva SAD i iz celog sveta stvara teškoće, i bilo je mnogo prekida proizvodnje tokom ove dve godine. U čikaškoj fabrici možemo da proizvedemo hiljade automobila dnevno, ali znate, ovo je zaista usporilo proizvodnju, a ove nedelje smo na prinudnom odmoru", kaže Kris Penja, predsednik sindikata automobilskih radnika, lokal 551.

To je poslednja u nizu obustava rada u fabrikama širom zemlje dok se Ford i drugi proizvođači bore da zadovolje povećanu potražnju za novim vozilima usled globalne nestašice poluprovodnika, odnosno "čipova", koji kontrolišu elektronske sisteme kod većine vozila.

Džon Delasesi, profesor elektrotehnike na Univerzitetu Ilinois, kaže da su proizvođači automobila reagovali na zatvaranje fabrika i otpuštanje radnika uzrokovano pandemijom koronavirusa i da su naručivali manje mikročipova, pogrešno predviđajući smanjene potražnje za novim vozilima.

"Mislim da su očekivali da će se potražnja za automobilima znatno smanjiti. Reagujući na to, smanjili su svoju prognoziranu potrebu za nabavkom čipova, i to ih je dovelo do toga da preusmere svoje kapacitete na druga mesta i kada se potražnja vratila brže nego što se očekivalo, proizvođači automobila više nisu imali, da kažemo, svoje mesto u redu za narudžbine čipova, i možemo reći da je to izazvalo nestašicu", kaže Delasesi.

Delasesi kaže da nedostatak domaće proizvodnje čipova pogoršava stvari i dodaje da su "SAD 1990. godine imale 37 odsto učešća u globalnoj proizvodnji poluprovodnika, a danas je to palo na 12 procenata".

"Mnogo toga je otišlo u inostranstvo, posebno u Aziju", ističe on.

Kris Penja dodaje da proizvodnja i dalje ide.

"Čak iako ne možemo da dobijemo delove, pokušaćemo da napravimo veći deo automobila koji možemo i onda ćemo ga ostaviti na placu koji iznajmljuje kompanija Ford", kaže Penja i zaključuje:



"Nismo uspostavili punu proizvodnju. Mi smo u stvari u režimu popravke i pokušavamo da dovršimo sklapanje automobila sa komponentama kako pristižu, ali trenutno ih ne dobijamo dovoljno brzo".



Dok desetine hiljada novih automobila čekaju poluprovodnike da bi bili kompletirani, Amerikanci koji žele da kupe polovna vozila plaćaju 40 odsto više u proseku nego što su plaćali pre nešto više od godinu dana. Biro za statistiku rada SAD izveštava da su i cene novih vozila takođe porasle za 12 odsto u istom periodu.