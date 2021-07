Orban posle sastanka sa Vučićem: Mađarska podržava integraciju Srbije u EU

Premijer Mađarske Viktor Orban rekao je u četvrtak, posle razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu, da Mađarska nedvosmisleno podržava Srbiju i njeno članstvo u Evropskoj uniji i dok ona ne bude bila integrisana u Uniju, to neće biti slučaj ni sa ostalim zemljama zapadnog Balkana.

Srbija je ključna zemlja i EU to treba da shvati. Mnogo je veći interes Unije za članstvom Srbije, nego obrnuto, predočio je Orban koji podseća da je svojevremeno upravo on vodio pregovore o pridruženju Mađarske.

Mislili smo da smo mi mnogo važni da ćemo biti prvi, ali u našem regionu je to bila Poljska i dok ona nije bila stabilizovana i primljena u Uniju, to nije bio slučaj sa centralnom Evropom, ilustrovao je on. Svaki region ima centralnu zemlju, a to ne dira u osetljivost drugih država. U ovom regionu to je Srbija, naveo je Orban, prenosi FoNet.

Kada sam rekao da migraciju treba zaustaviti i da je to loša stvar, hteli su da me udave u kašičici vode, rekao je Orban, uz navod da posle par godina svi vide da je bio u pravu i svi grade zidove i prepreke. Sada govorimo o članstvu Srbije, napomenuo je on, ali proteklih 10 godine zapadnjaci mogu da vide da put ne vodi samo gore, već i nadole. Oni to zovu zasićenost proširenjem i smatraju da je u njihovoj situaciji logičan stav da ne preduzimaju dalje postupke, a mi smo uvereni da ako se EU ne proširi, postaće nestabilna, rekao je Orban.

Njeno susedstvo, prostor će biti nestabilan, neće dobiti nove kulture, tapkaće u mestu i na kraju će se raspasti, predvideo je on. Centralna Evropa je donela novu energiju u tu zajednicu, a isto to će doneti i Srbija i ovaj region, rekao je Orban i predočio da ono što je sad senzacija - biće opšte mesto.

Orban je rekao da je sa Vučićem razgovarao o razvoju železnice, 16 mađarskih investicija u Srbiji i povezivanju gasovoda.

Možete da računate na Mađarsku i Mađarska računa na Srbiju. Jednom meni, jednom tebi. Sigurni smo u decenijama koje nam predstoje, ako budemo imali teškoće, da ćemo moći da računamo na Srbiju i njen narod, istakao je Orban.

Vučić: Odnosi sa Mađarskom najbolji u istoriji

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da su odnosi sa Mađarskom apsolutno najbolji u istoriji i da je ta država nedvosmisleno jasno uvek stavljala do znanja da Srbija mora što pre da uđe u Evropsku uniju.

Kako je preneo N1, Vučić se zahvalio je Mađarskoj i Viktoru Orbanu na ulozi u regionu, koja je izuzetno stabilizujuća, a posebno je istakao podršku evropskom putu Srbije

"Mnogi govore da podržavaju pristupanje Srbije EU, ali malo zemalja tako hrabro i otvoreno, čak i kad zbog toga trpe kritike, čini kao što to činite vi. Kao Mađari i Mađarska uvek ćete moći da računate na srpsko prijateljstvo, da uzvratimo na prijateljstvo", rekao je Vučić posle susreta sa Orbanom.

On je naglasio da sve zemlje u regionu doživljavaju Orbana i Mađarsku kao stabilizujući faktor.

Mi verujemo u evropsku budućnost Srbije, ali i podršku Mađarske na tom putu, dodao je Vučić, uz napomenu da će se sarađivati i sa Višegradskom grupom.

Mađarska je bila Srbiji 13, 11, pa deveti partner, a danas je peti ekonomski partner, za kratko vreme uspeli smo da uvećamo trgovinsku razmenu između dve zemlje, istakao je Vučić.

"U 2020. godini smo došli do gotovo dve milijarde evra trgovinske razmene, a prvih pet meseci ove godine imamo rast od 23 odsto", rekao je Vučić, prenosi N1.

Popović: Saradnja Vučića i Orbana treba da brine i građane i EU

Predsednik Srbije i premijer Mađarske, osim tesne saradnje, imaju zajedničko i to što se u izveštajima međunarodnih organizacija, poput Fridom hausa, pominju kao autoritarni lideri zaslužni za pad demokratije, koncentraciju vlasti, kooptaciju medija.

Zato njihova saradnja treba da zabrine i građane Srbije i Mađarske, kao i EU, kaže za Glas Amerike Dragan Popović, direktor Centra za praktične politike.

"Obojica su izraziti predstavnici suštinski antievropske politike. Obojica su jaki, autoritarni lideri i promovišu autorizarizam kao novi politički sistem, jedan od trendova nažalost ne samo u istočnoj Evorpi, nego u celoj Evropi. Nema tu mesta da se bilo ko u Evropi, ali i Srbiji i Mađarskoj raduje kada je jačanje saradnje ova dva lidera u pitanju".

I Vučić i Orban koriste saradnju u unutrašnje-političke i predizborne shvrhe, ali i da pokažu EU da im nije neophodna, smatra Popović.

"To je deo Orbanovog aktuelnog sukoba sa zvaničnim Briselom, on je u ratu sa Evropskom komisijom i jednim delom država EU, i ova specifična spoljna politika koja ima za cilj da pokaže da on ima saveznike na ovom delu kontinenta, to je prosto još jedna u nizu bitaka u ratu Orbana i EU i svakako ne može da bude plus za Srbiju. Štaviše, mislim da i Orban i Vučić ovo koriste za sopstvene potrebe, a to je neka vrsta pretnje Briselu i EU da imaju i druge saveznike".