Samit u Sofiji - reafirmacija evropske perspektive Zapadnog Balkana

Kako se približava 17. maj i planirani samit zemalja Zapadnog Balkana u Sofiji, tako evropska strana intenzivira pripreme za njega, s ciljem da se na jasan i konkretan način ojačaju evropske perspektive regiona, ali i konkretne veze država Zapadnog Balkana međusobno i sa EU. O tome je predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk razgovarao sa slovenačkim premijerom Mirom Cerarom, dok visoka predstavnica EU, Federika Mogerini posle skupa evropskih ministara odbrane poručuje kako je uverena da će samit o Zapadnom Balkanu biti podjednako uspešan kao što je i važan.

Tek što je okončao turneju po Zapadnom Balkanu, predsednik Evropskog savjeta Donald Tusk nastavlja razgovore u funkciji pripreme skorog summita koji bi, vjeruje on,trebalo da osnaži veze regiona i EU i, 15 godina nakon Soluna, osvježi evropske perspektive. Tokom vikenda o tome je u Ljubljani razgovarao sa slovenačkim premijerom.

"Razgovarali smo o pripremama samita i detaljno o situaciji u regionu, iz perspektive moje nedavne posjete Beogradu, Podgorici, Sarajevu, Prištini i Skoplju. Složili smo se da EU treba da iskoristi samit kako bi reafirmisala evropske perspektive za Zapadni Balkan. U isto vrijeme, treba da konkretno osnažimo ljudske, digitalne i infrastrukturne veze sa regionom i regiona međusobno. Konačno, moramo da osnažimo saradnju i u ostalim oblastima od zajedničkog interesa, uključujući i migracije i bezbjednost, jer bezbjednost Balkana je i naša bezbjednost".

Pred svima je sada vrijeme odluke, uvjeren je premijer Slovenije Miro Cerar, koji naglašava da će se "države regiona ili konačno integrisati u EU ili će nastaviti svojim, po bezbjednost Evrope, opasnim putem".



"Kada je riječ o državama Zapadnog Balkana, vjerujem da smo pred veoma važnim periodom, koji će da traje još nekoliko godina - treba zajedno da odlučimo da li će države regiona konačno da budu integrisane u EU i euroatlantske integracije, ili će taj naš pokušaj da propadnei države Zapadnog Balakana nastave svojim putem. Veoma se nadam da će se dogoditi ovo prvo, jer ako te zemlje nastave svojim putem, to neće doprinijeti stabilnosti Evrope. Zato naglašavam važnost integracije država Zapadnog Balkana u EU".

Za visoku predstavnicu EU Federiku Mogerini nema dileme - predstojeći samit jeste važan i biće uspješan jer, vjeruje ona, integracija regiona u EU je od ključnog evropskog interesa.

"Vjerujem da će samit biti veoma važan događaj, koji dolazi godinama posle samita u Solunu. Prije svega, biće to politički znak da EU i partneri iz regiona dijele ne samo geografski prostor, već i političke ciljeve, rekla bih, sudbinu, a to je i znak zajedničkog opredjeljenja. Samit u Sofiji neće biti samit proširenja, još ne, ali vjerujem da će činjenica da je cijeli region Evropa i ima evropske perspektive, biti element koji podvlači njegovu važnost. Na način kako se rješavala izbjeglička kriza, bezbjednosni izazovi, radikalizacija, pokazatelji ekonomskog razvoja, infrastruktura, na svemu vidimo koliko je Zapadni Balkan povezan međusobno i sa ostatkom Evrope i vjerujem da nije samo u interesu država regiona, već i cijele EU da rad sa njima bude kredibilan, a kredibilna evropska perspektiva za Zapadni Balkan je naš ključni interes. Biće to veoma važan i veoma uspješan samit", zaključila je Mogerini.