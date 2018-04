Bivši šef Trampove kampanje Srbiji i regionu: Sad je trenutak

I Srbija, i zemlje regiona, i svaka druga zemlja, koje želi redefinisane i bolje odnose sa Sjedinjenim Državama, sada i narednih šest i po ili naredne dve i po godine, dok traje vreme administracije Donalda Trampa, ima priliku da to i postigne, rekao je na skupu "Razumeti Ameriku danas" u beogradskom hotelu “Hajat”, Kori Levandovski, bivši šef izbrnog štaba Donalda Trampa.

Tramp je, rekao je, uvek okrenut budućnosti i građenju novih odnosa.

"Trampova administracija ne polaže mnogo na to što se desilo ranije. Stejt department je decenijama vodio spoljnu politiku u pogrešnom smeru, to je sada gotovo. Ako želimo da imamo bolje odnose između dve zemlje, to će se desiti zahvaljujući vašem većem prisustvu u Vašingtonu. Za to je potreban je proces obrazovanja. Vaše veće prisustvo u Vašingtonu ključno je za unapređenje odnosa. Nadam se da ćete ovu priliku iskoristiti", rekao je Kori Levandovski i podsetio da će uskoro biti 100 godina otkako je predsednik Vudro Vilson podigao srpsku zastavu na Belu kuću, ocenjujući da je to pravi trenutak.

"Treba više da negujete te odnose, ako to ne budete radili, meni na pamet padaju 174 zemlje koje to rade svaki dan, predlažu svoje ideje, privlače američke institucije".

Levandovski je objasnio je da je veoma važno snažno prisustvo privrednog sektora iz Srbije u Vašingtonu, koji će potom edukovati američke donosioce odluka, a sa druge strane, Kongres će moći da zna šta se ovde dešava - da li ima prostora za rast i ulaganja.

"Ovaj predsednik razume privredu koja predstavlja okvir za otvaranje novih radnih mesta, više nego ijedan drugi", rekao je Levandovski i poručio: “Na vama je da dođete ako želite bolje odnose sa Vašingtonom”.

Ova adrministracija, nastavio je, otvorena je za ideje kao ni jedna pre nje. "Možete da pogodite kakva bi politika bila da je pobedila 'zla' Hilari (Klinton, kandidatkinja Demokratske stranke)", rekao je Levandovski odgovarajući na pitanje iz publike.

Ocenio je da bi u tom slučaju spoljna politika SAD bila potpuno u skladu sa politikom administracije Baraka Obame. "I sada bismo imali nuklearnu krizu. Ova administracija želi nove prilike i želi da krene u budućnost sa novim odnosima", rekao je američki savetnik.

Kakav je Donald Tramp

Kad je reč o Donaldu Trampu, tu nema između. Ili vam se dopada, ili ne, rečeno je u uvodu skupa.

"Amerika na prvom mestu ne znači Amerika sama", rekao je bivši prvi čovek njegove kampanje. On je biznismen, koji hoće da vodi zemlju kao firmu, što je prvi put ikada, nastavio je Levandovski i podsetio na ogroman američki dug od 22 hiljade milijardi dolara.

"On želi fer trgovinske ugovore između SAD i svetskih partnera, da govori američkom narodu istinu i da im pusti da odluče da li žele da karijerni političari vode zemlju kao do sada, ili žele nešto drugačije", dodao je Levandovski i ocenio da su ljudi u Americi bili umorni od iskorišćavanja.

"Sada vidimo lidera koji ispunjava obećanja, ali imate mejn strim medije koji ne razumeju da imaju političara koji radi ono što će obećao da će raditi".

Zato, nastavio je, Tramp mora da se bori svaki dan kako bi uradio ono što je obećao, uprkos medijima.

"Tramp je predani radnik. Tramp će raditi od šest ujutro, kad počinjemo dan, do 1 ili 2 posle ponoći, svakog dana. Ne spava u međuvremenu, većinu dana ne spava uoopšte i nikad ne pita kuda idemo - samo kad se nalazimo u predvorju... On je čovek koji nikad ne staje", priča bivši šef Trampove kampanje.

Levandovski je poručio da sa "Rusijom možemo da radimo", ali da nikada neće biti kompromisa kada je ubijanje civila bojnim otrovima u pitanju.

Rekao je i da će denuklearizacija Sevene Koreje biti jedan od najvećih istorijskih događaja.

Đorđ Điđikos,bivši zamenik pomoćnika predsednika SAD i direktor kancelarije predsednika za planiranja i poboljšanja u Beloj kući, ocenio je da "kad je Amerika jača, i svet je jači".