SAD upozoravaju svet na "ukus" kineske dominacije

Najviši američki zvaničnici upozoravaju da zemlje širom sveta više ne mogu da se skrivaju od posledica sve ambicioznije i agresivnije Kine i da je Pekingu sve draže da rasteže svoju vojnu moć podalje od kuće.

"Iskusili smo ukus toga šta znači biti predvođen Kinom ili biti pod dubokim uticajem Kine", rekao je tokom virtuelne konferencije u utorak kontraadmiral mornarice Majkl Stjudmen, direktor obaveštajne službe američke Indo-pacifičke komande.

"Videćete ćete vrlo globalnu, ekspedicionu kinesku vojsku koja će biti tu da uskoči svuda gde misle da su ugroženi kineski interesi", rekao je on. "Bilo gde na globalnom nivou, tamo gde Kina oseća da su njeni razvojni interesi ugroženi, ono što ćete videti je da će na kraju sve češće slati PLA (Narodnooslobodilačku armiju)."

Stjudmen nije prvi američki vojni zvaničnik koji je upozorio na pretnju iz Kine.

Američki ministar odbrane Lojd Ostin više puta je Kinu nazvao "nadolazećom pretnjom" za Pentagon. Zvaničnici američke Centralne komande takođe su upozorili na to kako Kina sve više pokušava da ostvari uticaj na Bliskom istoku. Američka Južna komanda izrazila je zabrinutost zbog kineskih aktivnosti u Centralnoj i Južnoj Americi.

Čak je i američki predsednik Džo Bajden pokušao da pridobije globalnu podršku kako bi uzvratio Pekingu.

"Način na koji Sjedinjene Države, Evropa i Azija zajedno rade na obezbeđivanju mira i odbrani naših zajedničkih vrednosti i unapređenju našeg prosperiteta širom (regiona) Pacifika biće jedan od najdoslednijih napora koje preduzimamo", rekao je svetskim liderima na prošlogomesečnoj virtuelnoj Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji.

Stjudmen, iz američke Indo-pacifičke komande, rekao je u utorak da američki zvaničnici veruju da je Kina uspostavila jasan obrazac prema kom će nastojati da ostvari svoju dominaciju na osnovu razvoja situacije sa Hong Kongom i Tajvanom.

"Ono što ste videli je u osnovi gušenje slobode, smrt autonomije", rekao je najviši obaveštajni oficir.

"Do toga je došlo zbog načina na koji su Kinezi ugušili neslaganja kroz strukturne i pravne bezbednosne mere, koje su u osnovi suzbijene", dodao je on. "To je Kina danas. To je ono što dobijate."

Stjudmen je takođe opisao kako je Kina postojano povećavala pritisak na Tajvan, leteći dronovima i onim što je opisao kao specijalnim misijama vazduhoplova u zonu identifikacije tajvanske protvivvazdušne odrabrne, što je postalo svakodnevno.

Cilj je, rekao je, stresiranje tajvanske vojske i "uspostavljanje nove norme njihovog (kineskog) vojnog prisustva oko Tajvana".

SAD takođe vide znake pojačane kineske vojne aktivnosti oko ostrva Senkaku pod kontrolom Japana, koje je Stjudmen opisao kao "puzajuće prisustvo" osmišljeno da polako uspostavlja kontrolu nad tim područjem, istovremeno jačajući svoje vojne aktivnosti u Južnom kineskom moru.

A postoji i zabrinutost da trenutni napori da se uzvrati na ponašanje Kine, potezima poput nedavnih operacija takozvanog praktikovanja slobodne plovidbe, trenutno malo utiču na odluke koje donosi Kina.

"Nemojte se povlačiti", rekao je Stjudmen, nazivajući kinesku vojnu asertivnost pod predsednikom Ši Đinpingom "alarmantnom".

Stjudmenovi komentari dolaze samo dan nakon što je komandant američke Indo-pacifičke komande izdao svoje upozorenje o nezastrašenoj Kini.

"Najveća opasnost sa kojom se suočavamo u Indo-Pacifiku je erozija konvencionalnog odvraćanja Kine", rekao je komandant INDOPACOM-a admiral Filip Dejvidson na istoj virtuelnoj konferenciji u ponedeljak.

"Bez valjanog i uverljivog konvencionalnog odvraćanja, Kina će biti ohrabrena", rekao je Dejvidson. "Moramo ubediti Peking da je cena za postizanje ciljeva vojnom silom jednostavno previsoka".

Pentagon je u ponedeljak sazvao svoj prvi sastanak novostvorene Radne grupe za Kinu, zadužene za analizu trenutne strategije Vašingtona spram Kine i davanje preporuka u naredna četiri meseca.