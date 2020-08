Ruska opozicionarka: Kremlj stoji iza trovanja Navalnog

Ljubov Sobol, bliska saradnica ruskog opozicionog lider Alekseja Navalnog kaže da vlasti u Moskvi nisu spremne da istraže navodno trovanje Navalnog, zato što Kremlj stoji iza njega, iako to poriče.

Sobol, koja je advokat u Navalnijevom Antikorupcijskom fondu i istaknuta opoziciona aktivistkinja izjavila je u intervjuu da svi postojeći dokazi ukazuju na Krmelj.

"Meni je apsolutno očigledno i ne plašim se da to glasno kažem, da iza trovanja stoji upravo Kremlj", rekla je Sobol. "Jednostavno, niko drugi to nije mogao da uradi. I metod trovanja govori u prilog tome. Neuroparalitik nije nešto što možete da kupite u apoteci, to je supstanca koja se koristi na bojnom polju. I zbog toga, oni neće istražiti slučaj", rekla je Sobol.

Saradnici Navalnog podneli su zahtev ruskoj Istražnoj komisiji da pokrene krivičnu istragu koja bi mogla da dovede do podizanja optužnice zbog pokušaja ubistva javne ličnosti, ali kažu da nisu dobili odgovor.

"Jasno im je da će istraga voditi do Kremlja", kaže Sebol. "Ne pokreću krivičnu istragu jer će u jednom trenutku morati da odgovore na pitanje šta su rezultati istrage."

Iz ruskog glavnog tužilaštva u četvrtak je saopšteno da u istrazi koja je započela prošle nedelje nisu pronađene nikakve naznake "namernog krivičnog dela" počinjenog protiv Navalnog.

Portparol Kremlja, Dmitri Peskov, izjavio je prošle nedelje da ne vidi osnova za krivičnu istragu zato što je uzrok stanja Navalnog u potpunosti utvrđen.

Navalni, poznati kritičar ruskog predsednika Vladimira Putina i istražitelj korupcije razboleo se 20. avgusta dok je iz Sibira leteo za Moskvu, zbog čega je avion hitno sleteo u Omsk.

Njegova lična lekarka i asistentkinja kaže da je Navalni u kafiću na aerodromu popio crni čaj za koji veruje da je bio otrovan.

Prošle nedelje, Navalni je prebačen u bolnicu u Berlinu radi "ekstenzivne dijagnoze." Lekari kažu da su u njegovom sistemu pronašli tragove inhibitora holinesteraze, supstance koja parališe nerve. Navalni je, prema izveštajima, i dalje na respiratoru u medicinski indukovanoj komi. Nemački lekari kažu da mu je stanje ozbiljno, ali da mu život nije ugrožen.