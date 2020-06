Protesti u SAD očima doseljenika sa Balkana

Snežana Ranđelović Braun: Sinovljevi heroji su Martin Luter King i Spajdermen

U Nju Orleansu živim već 11 godina i smatram ga svojim. To je grad koji odoleva svim zakonima prirode i spaja nespojivo. Šaren i nasmejan, pulsira vrućinom i uličnim muzičarima. Zasnovan na mnogim civilizacijama, odgajan na robovlasništvu i rasizmu, ali kasnije naučen da živi zajedno sa svojim različitostima. Poslednja hipi komuna američkog društva. Ističe se iz juga Amerike kao jedina plava, demokratska tačka.

Netipično za američke gradove, većinsko stanovništvo čine Afroamerikanci. Čak i ovde, gde su uvećini, Afroamerikaci su marginalizovani u institucijama vlasti. Ovih dana razmišljam puno o korenima i rasprostranjenosti rasizma. Čini mi se da je rasizam u nekoj formi rasprostranjen u svim delovima ljudske civilizacije. Ono što je karakteristično za američko tlo je veliko potiskivanje i ignorisanje istog. Američki rasizam je toliko normalizovan, da se o njemu slabo diskutuje, a i ako se pomene često se priča o “tamo nekom rasisti”. U isto vreme je sistematizovan i infiltriran u svaki segment društva.

Bez ikavog podsticaja sa političkog vrha da se na iskorenjavanju rasizma radi, mržnja ka različitosti se uspešno koristi u političke svrhe. Uvek je tu kada treba okriviti drugu stranu i usmeriti izborni glas. Belci na vrhu, crnci i druge manjine na dnu....dok Amerika propoveda jedinstvo i jednakost. I mi, imigranti, tu negde između, pokušavajući da razumemo ovaj duboki problem i izaberemo svoju stranu.

Ono sto je mene lično iznenadilo je bio momenat mnogih naših ljudi sa Balkana koji žive u Americi i njihov rasizam prema drugim Američkim manjinama. Neretko sam slušala kako zauzimaju stav mržnje i sa nepoštovanjem pričaju o svima koji nama nisu slični. Uvek sam se pitala da li je to kompleks imigranata koji žele da se asimiliraju u dominirajuće belo američko društvo. Ja sam lično bila slepa za rasprostranjenost rasizma u Americi svojih prvih godina života ovde. Bila sam okružena studentima iz svih delova sveta, uživala u blagodetima Nju Orelansa i pomalo, sada shvatam, zatvarala oči pred istim.

To se zove belačka privilegija. Oni koji nisu belci odmah ga osete. Ja sam rasizam otkrila kada sam postala roditelj prelepog dečaka mešanog porekla. Njegov otac je Afromerikanac. Rasizam me je dočekao iz začuđenih pogleda u prolazu i od belačke i Afroameričke populacije. Od komentara da moj sin ima sreće što sam mu ja majka. Od situacije gde mog sina odvode na stranu na američkim graničnim prelazima da bi mu postavili par dodatih pitanja, kao da je najneverovatnija stvar na svetu pomisliti da njegova majka može biti druge boje kože. Deca u parku se iskreno začude kada on uperi prstom u mamu.

Odrasli se pritajeno iščuđavaju. Moj sin, koji ima šest godina, priča srpski, engleski i francuski jezik i ima prijatelje iz mnogih delova sveta. On je Amerikanac i Srbin kome su heroji Martin Luter King i Spajdermen. Voli Novaka Đokovica. Voli ljude i još uvek ne zna za mržnju koja je usmerena ka različitosti. Još uvek ne zna zato sto sam ja tu da ga štitim. Nažalost, saznaće uskoro. On je razlog zašto ću ici na proteste protiv rasizma i nepravde nad Afroamerikancima. On će ići sa mnom.

Ovo je bitan momenat u istoriji i ja želim da on zna da se za ispravne stvari treba boriti. Svet je opterećen problemima i nepravdama, ali letargija i ravnodušnost nikada nisu doneli boljitak. Ne mislim da ce promene doći brzo. Ali mislim da je bitno dati primer i izraziti jasan stav o neodobravanju širenja mržnje.

Rasizam, kao i svi krucijalni pogledi na svet potiču iz nasih najranijih učenja u detinjstvu. Kada odgajamo decu učeći ih ljubavi i prihvatanju različtiosti, mi radimo na stvaranju boljeg sveta.

Snežana Ranđelović Braun slikarka je rođena u Boru u Srbiji. Za sebe kaže da ne slika ljude nego osećanja. Njena dela izlagana su u Teksasu, Luizijani, Misisipiju i Alabami – kao i u Muzeju umetnosti u Nju Orelansu.